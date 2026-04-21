Afores 2026: Cómo retirar tu dinero en caso de emergencia o desempleo

Consar y Amafore recomiendan usar con cautela el retiro por desempleo y sugieren no cambiar de Afore durante minusvalías para evitar pérdidas definitivas - Foto: CUARTOSCURO

En marzo de 2026, trabajadores, Afore y retiros registran un aumento récord en el uso del retiro por desempleo en México, mostrando el mayor número de disposiciones y montos desde que existen registros, en un escenario marcado por minusvalías históricas y volatilidad bursátil.

Durante el primer trimestre de 2026, los derechohabientes de las Administradoras de Fondos para el Retiro retiraron 10 mil 488 millones por concepto de desempleo, señala la Consar.

Esto representa un incremento del 26% respecto al mismo periodo de 2025. Tan solo en marzo, la cifra asciende a 4 mil 014 millones, un alza del 37% respecto a marzo de 2025.

En el mismo mes, 183 mil 957 cuentahabientes gestionaron retiros por desempleo, cifra sin precedente para un solo mes, detalla la Consar.

Esta alza ocurre en un contexto donde las Afore enfrentan minusvalías récord de 417 mil millones, atribuidas a la volatilidad global por conflictos en Medio Oriente y datos económicos adversos, según la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

El retiro por desempleo implica una reducción proporcional en el saldo de la cuenta individual y afecta directamente las semanas de cotización del trabajador.

La Consar explica que si el trabajador no devuelve el monto retirado, se reduce su acceso futuro a una pensión, tanto en monto como en derechos adquiridos.

Afore Coppel y Azteca concentran la mayor cantidad y monto de retiros por desempleo, lo que refleja una mayor vulnerabilidad económica entre sus afiliados - Infobae Peru

Afore Coppel y Azteca concentran la mayor parte de los retiros

Afore Coppel encabeza el monto retirado por desempleo en el primer trimestre, con 2 mil 284 millones, seguida de Afore Azteca, que registra mil 711 millones. Aunque no son las administradoras más grandes, la mayoría de sus afiliados tienen los ingresos más bajos y, por tanto, mayor vulnerabilidad laboral.

En número de retiros, Coppel acumula 53 mil 192 casos y Azteca 43 mil 918, mientras que Banamex suma 24 mil 520 disposiciones de acuerdo con la Consar. La solicitud promedio por desempleo alcanza 21 mil 310 por persona durante el primer trimestre.

Tanto Consar como Amafore, identifican el crecimiento de los retiros por desempleo con el aumento de los salarios y las mayores aportaciones obligatorias al sistema de pensiones en los últimos años.

Menor creación de empleo formal agrava el retiro de recursos

Durante marzo de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta la creación de 32 mil 930 empleos formales, lo que significa una caída anual del 3.6% respecto a 2025. La generación de empleo formal suma 207 mil 604 plazas en el primer trimestre, el nivel más bajo desde la pandemia de 2020.

La desaceleración en la generación de empleo formal favorece un mayor número de retiros por desempleo, ya que más personas pierden el acceso a salario y prestaciones sociales.

El trámite de retiro por desempleo: modalidades, requisitos y plazos

Cualquier persona con cuente con una Afore que pierda su empleo puede solicitar el retiro parcial por desempleo, autorizable una vez cada cinco años. Para tramitarlo, se debe:

Tener al menos tres años de antigüedad en la cuenta Afore y dos años de cotización en el IMSS, si se elige la modalidad A.

Contar con al menos cinco años de antigüedad en la cuenta, si se opta por la modalidad B, de acuerdo con información de Banamex y Afore XXI Banorte.

En la modalidad A, el monto a retirar es equivalente a 30 días del último salario base de cotización con tope de 10 UMA.

En la modalidad B, corresponde a 90 días del salario base promedio de las últimas 250 semanas cotizadas o al 11.5% de los recursos de la subcuenta de Retiro, lo que resulte menor.

Para iniciar el trámite, se solicita el retiro en la Afore —ya sea presencialmente, en línea o mediante aplicación móvil— y la institución gestiona la autorización ante el IMSS en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

Es requisito presentar documento oficial de identificación y el Expediente de Identificación actualizado, además del estado de cuenta de la Afore.

Consecuencias y recomendaciones oficiales ante la volatilidad en las Afore

El uso del retiro por desempleo, aunque permite liquidez inmediata, reduce el saldo de la cuenta individual y resta semanas de cotización necesarias para la pensión.

La Consar recomienda no cambiar de Afore durante períodos de minusvalía, ya que este movimiento puede convertir en definitiva la pérdida temporal de los ahorros.

Desde abril de 2026, las autoridades observan una recuperación en los mercados, reportando plusvalías por más de 377 mil millones al 14 de abril, lo que compensa parcialmente las pérdidas previas.

Las personas pueden reponer semanas de cotización y saldo retirado haciendo aportaciones voluntarias en su Afore, a partir de montos desde 50 pesos y mediante canales como tiendas departamentales o plataformas digitales.

En resumen, el retiro por desempleo en las Afore vive un repunte inédito por la combinación de menor empleo formal, volatilidad global y presión económica sobre los trabajadores con menores ingresos, mientras la Consar y Amafore aconsejan cautela y el uso responsable de esta medida extraordinaria.