Caso Ayotzinapa: detienen al director de tránsito de Iguala, vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes

Fuentes consultadas por este medio refieren que el detenido habría usado el teléfono de uno de los estudiantes desaparecidos

Demonstrators take part in a
Demonstrators take part in a march to demand justice in the 2014 disappearance of 43 student teachers from the Ayotzinapa Rural Teachers' College, in Mexico City, Mexico September 26, 2024. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Elementos federales detuvieron en el estado de Guerrero a Mauro Antonio Mosso Benítez, quien ocupaba el cargo de Director de Tránsito municipal de Iguala y, se presume, estaría vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México a partir de fuentes federales, las autoridades lo acusan de delincuencia organizada y le atribuyen el uso de un teléfono perteneciente a uno de los jóvenes normalistas desaparecidos el 27 de septiembre de 2014.

Los resultados de la operación en la que fue capturado Mosso Benítez fueron anunciados este 3 de de marzo de 2026.

Según los reportes, durante su arresto se llevó a cabo el de diversos objetos ilícitos.

Cómo fue la detención de Mosso Benítez

El arresto fue informado por
El arresto fue informado por la SSPC este 3 de marzo de 2026. Crédito: SSPC

El reporte oficial señala que los trabajos para detenerlo fueron realizador por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) participaron de manera coordinada en el operativo que tuvo lugar en el estado de Guerrero.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron diversos objetos ilegales, entre los que destacaron los siguientes:

  • 1 arma corta
  • 1 arma larga
  • Cartuchos
  • 1 cargador
  • Narcótico
  • Teléfonos celulares

A Mosso Benítez se le acusa de delincuencia organizada y se le señala por haber utilizado un teléfono que pertenecía a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 27 de septiembre de 2014.

Las investigaciones continúan para determinar su responsabilidad y evitar la impunidad en el caso.

Información en desarrollo...

