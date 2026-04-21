Jugo de sandía: el diurético natural que elimina líquidos y reduce la hinchazón

Esta bebida natural también aporta vitaminas y antioxidantes que benefician al organismo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de sandía se reconoce como un aliado para quienes buscan eliminar líquidos y reducir la hinchazón. Su capacidad diurética lo posiciona como una opción natural para quienes experimentan retención de líquidos o buscan alternativas a los productos farmacéuticos. La sandía aporta agua, potasio y antioxidantes, que facilitan la eliminación de sodio en el organismo.

El consumo de esta bebida natural ayuda a mantener el equilibrio hídrico en el cuerpo. La sandía contiene cerca de 92 por ciento de agua y aporta una cantidad significativa de potasio. Estos dos elementos favorecen la función renal y estimulan la diuresis. El potasio contribuye a regular la presión arterial y a contrarrestar los efectos del sodio, lo que resulta especialmente útil para personas con tendencia a la hinchazón en piernas, manos o abdomen.

El jugo de sandía destaca como un diurético natural que ayuda a eliminar líquidos retenidos y a reducir la hinchazón, gracias a su alto contenido de agua, potasio y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de sandía apoya la función renal

Uno de los beneficios principales del jugo de sandía consiste en su aporte a la función de los riñones. Al contener agua y potasio, facilita el trabajo de los riñones para filtrar desechos y eliminar exceso de líquidos. El consumo regular de jugo de sandía puede contribuir a que el cuerpo expulse toxinas de manera más eficiente. Personas con antecedentes de cálculos renales suelen encontrar alivio en este jugo debido a su capacidad para aumentar el volumen de orina.

La sandía también contiene citrulina, un aminoácido que favorece la salud de los vasos sanguíneos y puede ayudar a reducir la presión en el sistema renal. Este efecto resulta útil para quienes buscan mantener la salud renal sin recurrir a medicamentos.

Además de hidratar y refrescar, el jugo de sandía favorece la eliminación de toxinas y contribuye a una mejor circulación, lo que se traduce en menor hinchazón corporal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducción de hinchazón y sensación de ligereza

El jugo de sandía se asocia con la disminución de la hinchazón en diversas zonas del cuerpo. La eliminación acelerada de líquidos ayuda a quienes experimentan retención por cambios hormonales, consumo de sal en exceso o falta de actividad física. Consumir jugo de sandía de forma habitual puede generar una sensación de ligereza y bienestar, además de aportar vitaminas como la C y la A.

Otra ventaja es su bajo contenido calórico, lo que permite incluirlo en dietas de control de peso. La presencia de antioxidantes como el licopeno y la vitamina C apoya la protección celular y refuerza el sistema inmunológico.

Cómo preparar jugo de sandía para aprovechar sus beneficios

Lava bien una sandía madura. Retira la cáscara y las semillas. Corta la pulpa en cubos medianos. Coloca los cubos en la licuadora. Agrega un vaso de agua fría. Añade el jugo de medio limón (opcional, para potenciar el sabor y el efecto diurético). Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Sirve el jugo recién preparado, sin colar, para aprovechar la fibra natural de la fruta.