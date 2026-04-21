Jugo de sandía: el diurético natural que elimina líquidos y reduce la hinchazón

El jugo de sandía se reconoce como un aliado para quienes buscan eliminar líquidos y reducir la hinchazón. Su capacidad diurética lo posiciona como una opción natural para quienes experimentan retención de líquidos o buscan alternativas a los productos farmacéuticos. La sandía aporta agua, potasio y antioxidantes, que facilitan la eliminación de sodio en el organismo.
El consumo de esta bebida natural ayuda a mantener el equilibrio hídrico en el cuerpo. La sandía contiene cerca de 92 por ciento de agua y aporta una cantidad significativa de potasio. Estos dos elementos favorecen la función renal y estimulan la diuresis. El potasio contribuye a regular la presión arterial y a contrarrestar los efectos del sodio, lo que resulta especialmente útil para personas con tendencia a la hinchazón en piernas, manos o abdomen.
El jugo de sandía apoya la función renal
Uno de los beneficios principales del jugo de sandía consiste en su aporte a la función de los riñones. Al contener agua y potasio, facilita el trabajo de los riñones para filtrar desechos y eliminar exceso de líquidos. El consumo regular de jugo de sandía puede contribuir a que el cuerpo expulse toxinas de manera más eficiente. Personas con antecedentes de cálculos renales suelen encontrar alivio en este jugo debido a su capacidad para aumentar el volumen de orina.
La sandía también contiene citrulina, un aminoácido que favorece la salud de los vasos sanguíneos y puede ayudar a reducir la presión en el sistema renal. Este efecto resulta útil para quienes buscan mantener la salud renal sin recurrir a medicamentos.
Reducción de hinchazón y sensación de ligereza
El jugo de sandía se asocia con la disminución de la hinchazón en diversas zonas del cuerpo. La eliminación acelerada de líquidos ayuda a quienes experimentan retención por cambios hormonales, consumo de sal en exceso o falta de actividad física. Consumir jugo de sandía de forma habitual puede generar una sensación de ligereza y bienestar, además de aportar vitaminas como la C y la A.
Otra ventaja es su bajo contenido calórico, lo que permite incluirlo en dietas de control de peso. La presencia de antioxidantes como el licopeno y la vitamina C apoya la protección celular y refuerza el sistema inmunológico.
Cómo preparar jugo de sandía para aprovechar sus beneficios
- Lava bien una sandía madura.
- Retira la cáscara y las semillas.
- Corta la pulpa en cubos medianos.
- Coloca los cubos en la licuadora.
- Agrega un vaso de agua fría.
- Añade el jugo de medio limón (opcional, para potenciar el sabor y el efecto diurético).
- Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.
- Sirve el jugo recién preparado, sin colar, para aprovechar la fibra natural de la fruta.