Las cuatro supuestas amantes de Christian Nodal según Javier Ceriani

La crisis entre los cantantes se intensificó tras los rumores de una presunta infidelidad de Nodal. (Foto: Instagram)

La crisis en la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar se ha profundizado tras el aplazamiento de su boda religiosa, en medio de rumores de infidelidad y la salida de la cantante de la casa que compartían en Houston. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, al menos cuatro mujeres habrían mantenido vínculos sentimentales con Nodal en los últimos años, una revelación que sacude el entorno del cantante.

Ceriani aseguró que Ángela Aguilar abandonó el domicilio el martes 14 de abril y se refugió en el rancho de su madre en Magnolia, Texas. Desde que estalló la polémica por el videoclip “Un Vals”, donde apareció una modelo señalda por parecerse a Cazzu. Cabe señalar que la menor de la dinastía Aguilar no ha realizado apariciones públicas ni publicaciones en redes sociales, salvo un comunicado familiar en el que Los Aguilar pidieron respeto.

El periodista detalló que las sospechas con Estevie habrían estado presentes desde la relación de Nodal con Cazzu y que Ángela Aguilar también habría sufrido por los celos.(Captura de pantalla @estevie)

En una reciente emisión de su programa, Javier Ceriani detalló que “son cuatro” las presuntas amantes de Christian Nodal. La primera, según el periodista, es una dominicana residente en Miami: “La semana pasada te conté de una amante que tenía Nodal en Miami. Vive en este edificio Min. La visitaba con su chofer. Era una amante muy importante. Sospecho que la tiene desde la época que Cazzu estaba embarazada”.

La segunda mujer mencionada es Estevie, una cantante mexicana-americana. Ceriani narró: “La otra amante de Nodal, supuesta y alegadamente, es alguien que sufrió mucho Cazzu y sufrió mucho Ángela Aguilar. Stevie. Confirmó en un pódcast que viajó a París un solo día, que fue una experiencia inolvidable. Cazzu estaba totalmente sacada de onda y celosa porque sospechaba que entre Estevie y Christian había mucha onda”.

Sobre la tercera, Javier Ceriani explicó: “Mariana García sí existe y es la amante número tres. Es modelo de Culiacán, Sinaloa. La llevaron a Centroamérica”, explicó.

El periodista identificó a una dominicana en Miami, una cantante mexicana-americana, una modelo de Culiacán y una mujer de Guadalajara como las supuestas amantes del cantante.(Jesús Avilés/Infobae)

El cuarto nombre que salió a la luz es el de una mujer de Guadalajara, Jalisco. Ceriani afirmó: “La cuarta amante de Christian Nodal... el modus operandi más delicado y más grave. Nos vamos a mayo del 2025. Nodal ya casado. Auditorio Telmex de Guadalajara. Al otro día, supuesta y alegadamente, Nodal manda a su esposa en un avión y se queda una noche más él solo en Jalisco, Guadalajara. Se habría ido a un hotel a meterle los cuernos a su esposa con un amante del barrio que vive a dos cuadras de la casa de sus padres”.

La lista de nombres y detalles expuesta por Ceriani ha generado un nuevo capítulo en la vida personal de Christian Nodal y alimenta el debate sobre el futuro de su matrimonio con Ángela Aguilar.