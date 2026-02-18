México

“Pensión de más de un millón de pesos”: Sheinbaum presenta iniciativa de reforma para eliminar privilegios en jubilaciones

La mandataria indicó que con esta modificación se ahorrarán 5 mil mdp, los que se destinarán a programas del bienestar

Guardar
Foto: Presidencia
Foto: Presidencia

Este miércoles en la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para eliminar los privilegios en las jubilaciones y pensiones de exfuncionarios, particularmente para altos mandos.

La mandataria indicó que con esta modificación se ahorrarán 5 mil millones de pesos, los que se destinarán a programas del bienestar.

La propuesta busca que las pensiones de exservidores públicos de alto nivel no excedan el 50 % de la remuneración que recibe el titular del Ejecutivo federal y que queden alineadas a límites razonables, salvo aquellas que estén previstas en condiciones generales de trabajo. Este planteamiento forma parte de una política más amplia contra los privilegios y para garantizar un uso responsable del gasto público, según explicó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presente en el anuncio.

Sheinbaum subrayó que la iniciativa busca cerrar prácticas heredadas de administraciones pasadas en las que algunos exfuncionarios obtenían beneficios que superaban incluso los ingresos de la propia presidenta, y señaló que este tipo de privilegios “ofenden al pueblo” cuando millones de trabajadores reciben pensiones mucho menores.

Pensiones exorbitantes

En agosto de 2025, el Gobierno federal difundió un informe sobre pensiones exorbitantes otorgadas a extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro y de Petróleos Mexicanos (Pemex), ejemplos que han servido de referencia para impulsar la reforma.

De acuerdo con el análisis, alrededor de 14 073 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro recibian en conjunto pagos anuales superiores a 28 mil millones de pesos, y 9 457 de ellos tienen pensiones mensuales que oscilan entre 100 mil y un millón de pesos, con algunos casos que incluso superan el salario neto de la presidenta.

En el caso de Pemex, hay más de 22 mil pensionados bajo el régimen de confianza cuyo costo alcanza cerca de 24 844 millones de pesos al año, y al menos 544 personas perciben montos por encima de las percepciones presidenciales. Algunos de estos pagos llegan a ser hasta 39 veces mayores al promedio nacional de pensiones, según cifras oficiales.

Las cifras difundidas por el Gobierno han generado críticas y debates sobre la justicia y sostenibilidad de estos esquemas, y han sido parte del argumento central de la administración de Sheinbaum para promover la reforma que limite los privilegios en jubilaciones financiadas con recursos públicos.

con información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraPensionesJubilacionPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

¿Sergio Mayer puede perder su cargo en la Cámara de Diputados por entrar a La Casa de los Famosos?

El político estará ausente del cargo, si llega a la final del reality show de Telemundo, hasta por cuatro meses

¿Sergio Mayer puede perder su

Senado aprueba la creación de tres monedas conmemorativas para la Copa del Mundo 2026: cómo son y de cuánto es su valor

La primera será de oro, la segunda de plata y la tercera bimetálica

Senado aprueba la creación de

Temblor hoy en México: inician acciones para el simulacro regional de sismo en CDMX y el EDOMEX este 18 de febrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: inician

Jorge Ortiz de Pinedo acusa abandono en la Casa del Actor por parte de la ANDA

El actor fue contundente con su posicionamiento

Jorge Ortiz de Pinedo acusa

Cinco personas asesinadas y dos heridas en ataques armados en Cuautitlán Izcalli

Dos agresiones con arma de fuego en colonias distintas, no hay detenidos

Cinco personas asesinadas y dos
MÁS NOTICIAS

NARCO

De oro a barita, los

De oro a barita, los siete principales metales y minerales que atraen al crimen organizado

Revelan audio del día que contralmirante asesinado acusó huachicol fiscal ante extitular de la Marina

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

Comparece “El Flaco” en EEUU, miembro del Cártel de Sinaloa que servía de enlace para El Mayo Zambada

Así operaba la red de trata de personas desmantelada por Guatemala: los trasladaba por México hacia EEUU

ENTRETENIMIENTO

Jorge Ortiz de Pinedo acusa

Jorge Ortiz de Pinedo acusa abandono en la Casa del Actor por parte de la ANDA

Alfredo Adame admite infidelidad durante su matrimonio con Mary Paz Banquells: “Hay mañas”

Qué significa el lujoso vestido que Emily Cinnamon, hija del ‘Canelo’, usó en el New York Fashion Week

Mariel Colón, abogada de El Chapo, responde a críticas tras cantar junto a Alicia Villarreal

Festival Rockout México: cartel completo, fecha, boletos y todo sobre el evento de punk

DEPORTES

Senado aprueba la creación de

Senado aprueba la creación de tres monedas conmemorativas para la Copa del Mundo 2026: cómo son y de cuánto es su valor

Katty Martínez es baja de Rayadas durante todo el Clausura 2026, esta es la razón

NFL confirma que los San Francisco 49ers jugarán en la Ciudad de México

Dónde ver todos los partidos de esta semana de la Liga MX

Olympiacos vs Bayer Leverkusen: dónde ver el juego de los playoffs de ida en la UEFA Champions League en México