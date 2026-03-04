Receta de galletas de nuez con harina de avena y sin azúcar fáciles de preparar

Hay algo mágico en el aroma a nuez tostada que invade la cocina cuando se hornean galletitas. El crujido suave y la textura rústica de unas galletas de nuez con harina de avena, sin azúcar, nos transporta directo a la merienda en casa, con mate o café, disfrutando de un clásico reinventado.
Estas galletas suelen aparecer en reuniones familiares o como snack saludable para llevar al trabajo o la escuela. Ganaron terreno en los últimos años porque combinan tradición, simpleza y una vuelta saludable: sin azúcar agregada y con el aporte de la avena, muy valorada en las mesas argentinas actuales.
Receta de galletas de nuez con harina de avena, sin azúcar
Se trata de unas galletas horneadas, de miga tierna y crocante, hechas con harina de avena, nueces picadas y endulzante natural (como stevia o eritritol). No llevan azúcar agregada y son ideales para quienes buscan algo rico y práctico sin dejar de cuidarse.
Tiempo de preparación
Total: 30 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 150 gr de harina de avena
- 70 gr de nueces picadas
- 2 huevos
- 40 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
- 40 gr de endulzante granulado apto horno (stevia, eritritol o sucralosa)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
Cómo hacer galletas de nuez con harina de avena, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y preparar una placa con papel manteca o enmantecada.
- En un bol, batir los huevos con el endulzante y la esencia de vainilla hasta que la mezcla esté aireada.
- Añadir el aceite y seguir batiendo unos segundos.
- Incorporar la harina de avena, el polvo para hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar.
- Agregar las nueces picadas y mezclar suavemente.
- Con una cuchara, formar bolitas y distribuirlas en la placa, dejando espacio entre sí.
- Aplastar cada bolita suavemente para formar la galleta.
- Hornear entre 15 y 20 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados (la avena puede dorarse rápido, ¡atenti!).
- Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla; al salir del horno estarán blanditas, pero endurecen al enfriar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 16 galletas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 75 kcal
- Grasas: 5 gr
- Carbohidratos: 5 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En un recipiente hermético, duran hasta 5 días en la heladera. Se pueden freezar por 2 meses, separando con papel para que no se peguen.