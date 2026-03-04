Receta de galletas de nuez con harina de avena y sin azúcar fáciles de preparar

Varias galletas de avena decoradas con almendras y nueces se encuentran dispuestas sobre una bandeja cubierta con papel para hornear, listas para ser cocidas. La imagen resalta la textura y los ingredientes naturales de este saludable snack casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo mágico en el aroma a nuez tostada que invade la cocina cuando se hornean galletitas. El crujido suave y la textura rústica de unas galletas de nuez con harina de avena, sin azúcar, nos transporta directo a la merienda en casa, con mate o café, disfrutando de un clásico reinventado.

Estas galletas suelen aparecer en reuniones familiares o como snack saludable para llevar al trabajo o la escuela. Ganaron terreno en los últimos años porque combinan tradición, simpleza y una vuelta saludable: sin azúcar agregada y con el aporte de la avena, muy valorada en las mesas argentinas actuales.

La nuez brinda un toque nutritivo y saludable. (AdobeStock)

Receta de galletas de nuez con harina de avena, sin azúcar

Se trata de unas galletas horneadas, de miga tierna y crocante, hechas con harina de avena, nueces picadas y endulzante natural (como stevia o eritritol). No llevan azúcar agregada y son ideales para quienes buscan algo rico y práctico sin dejar de cuidarse.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 20 minutos

Ingredientes

150 gr de harina de avena 70 gr de nueces picadas 2 huevos 40 ml de aceite neutro (girasol o maíz) 40 gr de endulzante granulado apto horno (stevia, eritritol o sucralosa) 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de polvo para hornear 1 pizca de sal

Cómo hacer galletas de nuez con harina de avena, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y preparar una placa con papel manteca o enmantecada. En un bol, batir los huevos con el endulzante y la esencia de vainilla hasta que la mezcla esté aireada. Añadir el aceite y seguir batiendo unos segundos. Incorporar la harina de avena, el polvo para hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar. Agregar las nueces picadas y mezclar suavemente. Con una cuchara, formar bolitas y distribuirlas en la placa, dejando espacio entre sí. Aplastar cada bolita suavemente para formar la galleta. Hornear entre 15 y 20 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados (la avena puede dorarse rápido, ¡atenti!). Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla; al salir del horno estarán blanditas, pero endurecen al enfriar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 16 galletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 75 kcal

Grasas: 5 gr

Carbohidratos: 5 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En un recipiente hermético, duran hasta 5 días en la heladera. Se pueden freezar por 2 meses, separando con papel para que no se peguen.