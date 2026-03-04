México

Receta de galletas de nuez con harina de avena y sin azúcar fáciles de preparar

Esta receta es ideal para un antojo saludable

Varias galletas de avena decoradas
Varias galletas de avena decoradas con almendras y nueces se encuentran dispuestas sobre una bandeja cubierta con papel para hornear, listas para ser cocidas. La imagen resalta la textura y los ingredientes naturales de este saludable snack casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo mágico en el aroma a nuez tostada que invade la cocina cuando se hornean galletitas. El crujido suave y la textura rústica de unas galletas de nuez con harina de avena, sin azúcar, nos transporta directo a la merienda en casa, con mate o café, disfrutando de un clásico reinventado.

Estas galletas suelen aparecer en reuniones familiares o como snack saludable para llevar al trabajo o la escuela. Ganaron terreno en los últimos años porque combinan tradición, simpleza y una vuelta saludable: sin azúcar agregada y con el aporte de la avena, muy valorada en las mesas argentinas actuales.

La nuez brinda un toque
La nuez brinda un toque nutritivo y saludable. (AdobeStock)

Receta de galletas de nuez con harina de avena, sin azúcar

Se trata de unas galletas horneadas, de miga tierna y crocante, hechas con harina de avena, nueces picadas y endulzante natural (como stevia o eritritol). No llevan azúcar agregada y son ideales para quienes buscan algo rico y práctico sin dejar de cuidarse.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 150 gr de harina de avena
  2. 70 gr de nueces picadas
  3. 2 huevos
  4. 40 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  5. 40 gr de endulzante granulado apto horno (stevia, eritritol o sucralosa)
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  7. 1 cucharadita de polvo para hornear
  8. 1 pizca de sal

Cómo hacer galletas de nuez con harina de avena, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y preparar una placa con papel manteca o enmantecada.
  2. En un bol, batir los huevos con el endulzante y la esencia de vainilla hasta que la mezcla esté aireada.
  3. Añadir el aceite y seguir batiendo unos segundos.
  4. Incorporar la harina de avena, el polvo para hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar.
  5. Agregar las nueces picadas y mezclar suavemente.
  6. Con una cuchara, formar bolitas y distribuirlas en la placa, dejando espacio entre sí.
  7. Aplastar cada bolita suavemente para formar la galleta.
  8. Hornear entre 15 y 20 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados (la avena puede dorarse rápido, ¡atenti!).
  9. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla; al salir del horno estarán blanditas, pero endurecen al enfriar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 16 galletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 75 kcal
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 5 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En un recipiente hermético, duran hasta 5 días en la heladera. Se pueden freezar por 2 meses, separando con papel para que no se peguen.

