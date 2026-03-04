México

Lupita Jones, la improbable eliminada de La Casa de los Famosos, arremete en vivo contra la producción: “Me sentí humillada”

La ex Miss Universo fue la segunda celebridad que dejó el reality show de Telemundo

Guardar
La ex Miss Universo fue
La ex Miss Universo fue la segunda celebridad que dejó el reality show de Telemundo. (Lupita Jones / Instagram)

La eliminación de Lupita Jones en la segunda semana de La Casa de los Famosos desató polémica. La ex Miss Universo 1991 no ocultó su inconformidad y aseguró que vivió el momento como una humillación.

Durante la gala del martes, Jones quedó en la sala de eliminación junto a Oriana Marzoli, una de las figuras más controvertidas del programa. Tras confirmarse su salida, explicó su sentir ante las cámaras.

“Me sentí muy humillada, la verdad, con ese resultado y que me hayan dejado al final con Oriana ahí. Entiendo que para el show era el rating, entiendo que para el show era la tensión más grande que podía tener esa placa, pero para mí fue humillante el sentir una persona como tú no puede seguir y al contrario, aplaudimos la vulgaridad, la violencia y la grosería para que continúe dentro de la casa”, declaró.

La sexta temporada del reality arrancó hace apenas dos semanas y ya suma dos eliminaciones. La primera fue Zoé Bayona. Con la salida de Jones, permanecen 20 habitantes en la casa.

“Saca lo mejor y lo peor”

Horas después, la exreina de belleza publicó un mensaje en redes sociales donde reflexionó sobre su experiencia. “Mi opinión sobre la eliminación de esta noche. Sin duda alguna, La Casa de los Famosos saca lo mejor y lo peor de cada persona, y el público es quien decide el contenido que quiere tener dentro. Me voy feliz porque pudieron ver una faceta de mí que no conocían, y ya eso es suficiente”.

También agradeció a sus seguidores: “Gracias a mi #TeamReinaMadre que estuvieron allí para apoyarme, a mi familia, amigos y a quienes siempre me apoyaron. Esto apenas comienza”.

¿Quién es Lupita Jones?

La trayectoria de María Guadalupe Jones Garay ha marcado un referente en la historia de los certámenes de belleza en México. Su eliminación de La Casa de los Famosos reavivó el interés en su carrera y legado.

Originaria de Mexicali, Baja California, Jones se convirtió en 1991 en la primera mexicana en obtener el título de Miss Universo, hecho que consolidó su proyección internacional.

Tras su coronación, Jones asumió la dirección nacional de Nuestra Belleza México, labor que desempeñó desde 1993 hasta 2017 bajo la producción de Televisa. Durante este periodo, impulsó la representación de México en certámenes internacionales como Miss Universo, Miss Internacional y Miss Mundo.

Su gestión incluyó la creación de Promocertamen, empresa que organizó el concurso nacional y promovió la visibilidad de la belleza mexicana.

Lupita Jones en Miss Universo.
Lupita Jones en Miss Universo. Foto: (Sash México)

Además de su participación en concursos femeninos, Jones fundó en 1997 el primer certamen masculino en el país, El Modelo México, permitiendo que representantes mexicanos alcanzaran posiciones destacadas en el concurso internacional Mr World.

Su labor trascendió el ámbito de los certámenes. En 2000, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (ONU) la designó como Embajadora de Buena Voluntad, reconociendo su esfuerzo en la defensa de los derechos humanos de la mujer. Además, la empresa Mattel la nombró “Embajadora de Sueños” durante el aniversario de Barbie y, en 2003, fue la primera mexicana embajadora de L’Oréal Paris.

Lupita Jones también se involucró en campañas sociales y de salud, como la cruzada nacional contra la bulimia y la anorexia “Di no a la Talla Cero”.

Su figura fue inmortalizada en el Museo de Cera de la Ciudad de México en 2006. En televisión, participó como jurado y conductora en varios programas, y en 2021 incursionó en la política al postularse para la gubernatura de Baja California. Tras su salida de Nuestra Belleza México, fundó Mexicana Universal, reforzando su papel en el ámbito de los certámenes de belleza en el país.

Temas Relacionados

Lupita JonesLa Casa de los Famosos 2026TelemundoReality showPolémicamexico-entretenimiento

Más Noticias

La clave oculta en los huesos: el hallazgo sobre el origen del maíz en Tehuacán que replantea la historia agrícola en Mesoamérica

Gracias a la colección del Laboratorio de Arqueozoología del INAH se realizó una investigación sobre la influencia de cambios climáticos en el inicio de la agricultura

La clave oculta en los

PRI acusa al gobierno de Morelos y a Morena de incompetencia por feminicidio de Kimberly Ramos Beltrán, pide justicia en el caso

El Partido Revolucionario Institucional acusó al gobierno de Morelos y a Morena de ineptitud e incompetencia para garantizar la seguridad ciudadana

PRI acusa al gobierno de

Monreal afirma que respetará decisión de PT y PVEM sobre apoyo a reforma electoral, pero advierte sobre alianza en 2027

El diputado de Morena afirmó que les corresponde llegar a un consenso para que sea aprobada

Monreal afirma que respetará decisión

Recomendaciones para asistir a la marcha 8M: tips para ir sola o acompañada

Los colectivos emitieron una serie de recomendaciones de seguridad para antes, durante y después de la marcha

Recomendaciones para asistir a la

Quiénes son el Grupo Cobra: sicarios presuntamente contratados por empresarios para atacar al narco

En un video los sujetos aseguraron estar cansados de extorsiones, secuestros y asesinatos, y manifestaron su disposición a tomar la justicia por mano propia si las autoridades no actúan

Quiénes son el Grupo Cobra:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son el Grupo Cobra:

Quiénes son el Grupo Cobra: sicarios presuntamente contratados por empresarios para atacar al narco

Qué grupos delictivos operan en Pénjamo tras ataque a policías en el que uno murió y dos fueron gravemente heridos

Detienen a más de 40 personas que se hacian pasar como elementos de la Fiscalía del Edomex

“El Mencho”, líder del CJNG, fue espiado por dron estadounidense que ayudó a su captura, reporta NYT

Hombre armado con cuchillo se atrincheró en tienda departamental de CDMX, decía ser perseguido por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Fans de Shakira reaccionan en

Fans de Shakira reaccionan en redes sociales contra Shakibecca tras confusión en el Zócalo

¿Televisa utilizó IA para el intro de su nueva telenovela? Esto desató el debate en redes

Cuándo serán los conciertos del reencuentro de Timbiriche en CDMX

Sale el Sol arremete contra Ángela Aguilar por buscar atención en el escándalo de Nodal y Cazzu

Sergio Mayer llora frente a las cámaras de LCDLF y causa revuelo, ¿qué lo hizo quebrarse?

DEPORTES

Mohamed da buenas noticias sobre

Mohamed da buenas noticias sobre el estado de salud de Alexis Vega: “Vamos a ver si tiene minutos en cancha”

Sugar Núñez sorprende y pone a Canelo Álvarez en este lugar entre los mejores boxeadores mexicanos

Cuál será el lineup de México para el Clásico Mundial de Beisbol, estos jugadores se perfilan como titulares

Agustín Palavecino podría perderse el juego de Cruz Azul contra Pumas de la jornada 11

Auxiliar técnico del América dirigirá a Brasil Sub-20 y Selección Preolímpica