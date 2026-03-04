Lupita Jones, la improbable eliminada de La Casa de los Famosos, arremete en vivo contra la producción: “Me sentí humillada”

La ex Miss Universo fue la segunda celebridad que dejó el reality show de Telemundo. (Lupita Jones / Instagram)

La eliminación de Lupita Jones en la segunda semana de La Casa de los Famosos desató polémica. La ex Miss Universo 1991 no ocultó su inconformidad y aseguró que vivió el momento como una humillación.

Durante la gala del martes, Jones quedó en la sala de eliminación junto a Oriana Marzoli, una de las figuras más controvertidas del programa. Tras confirmarse su salida, explicó su sentir ante las cámaras.

“Me sentí muy humillada, la verdad, con ese resultado y que me hayan dejado al final con Oriana ahí. Entiendo que para el show era el rating, entiendo que para el show era la tensión más grande que podía tener esa placa, pero para mí fue humillante el sentir una persona como tú no puede seguir y al contrario, aplaudimos la vulgaridad, la violencia y la grosería para que continúe dentro de la casa”, declaró.

La sexta temporada del reality arrancó hace apenas dos semanas y ya suma dos eliminaciones. La primera fue Zoé Bayona. Con la salida de Jones, permanecen 20 habitantes en la casa.

“Saca lo mejor y lo peor”

Horas después, la exreina de belleza publicó un mensaje en redes sociales donde reflexionó sobre su experiencia. “Mi opinión sobre la eliminación de esta noche. Sin duda alguna, La Casa de los Famosos saca lo mejor y lo peor de cada persona, y el público es quien decide el contenido que quiere tener dentro. Me voy feliz porque pudieron ver una faceta de mí que no conocían, y ya eso es suficiente”.

También agradeció a sus seguidores: “Gracias a mi #TeamReinaMadre que estuvieron allí para apoyarme, a mi familia, amigos y a quienes siempre me apoyaron. Esto apenas comienza”.

OMGG Lupita dice que se sintió humillada al dejarla hasta el final con Oriana #LCDLF6 pic.twitter.com/LqtYND5ZvB — ✨ʟɪᴢ💤✨ (@_lizCR) March 4, 2026

¿Quién es Lupita Jones?

La trayectoria de María Guadalupe Jones Garay ha marcado un referente en la historia de los certámenes de belleza en México. Su eliminación de La Casa de los Famosos reavivó el interés en su carrera y legado.

Originaria de Mexicali, Baja California, Jones se convirtió en 1991 en la primera mexicana en obtener el título de Miss Universo, hecho que consolidó su proyección internacional.

Tras su coronación, Jones asumió la dirección nacional de Nuestra Belleza México, labor que desempeñó desde 1993 hasta 2017 bajo la producción de Televisa. Durante este periodo, impulsó la representación de México en certámenes internacionales como Miss Universo, Miss Internacional y Miss Mundo.

Su gestión incluyó la creación de Promocertamen, empresa que organizó el concurso nacional y promovió la visibilidad de la belleza mexicana.

Lupita Jones en Miss Universo. Foto: (Sash México)

Además de su participación en concursos femeninos, Jones fundó en 1997 el primer certamen masculino en el país, El Modelo México, permitiendo que representantes mexicanos alcanzaran posiciones destacadas en el concurso internacional Mr World.

Su labor trascendió el ámbito de los certámenes. En 2000, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (ONU) la designó como Embajadora de Buena Voluntad, reconociendo su esfuerzo en la defensa de los derechos humanos de la mujer. Además, la empresa Mattel la nombró “Embajadora de Sueños” durante el aniversario de Barbie y, en 2003, fue la primera mexicana embajadora de L’Oréal Paris.

Lupita Jones también se involucró en campañas sociales y de salud, como la cruzada nacional contra la bulimia y la anorexia “Di no a la Talla Cero”.

Su figura fue inmortalizada en el Museo de Cera de la Ciudad de México en 2006. En televisión, participó como jurado y conductora en varios programas, y en 2021 incursionó en la política al postularse para la gubernatura de Baja California. Tras su salida de Nuestra Belleza México, fundó Mexicana Universal, reforzando su papel en el ámbito de los certámenes de belleza en el país.