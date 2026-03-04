Lilia Aguilar Gil, la diputada del PT acusada de “traición” por su postura ante la reforma electoral de Sheinbaum

La legisladora fue duramente cuestionada en redes sociales tras su opinión ambigua sobre la iniciativa presidencial (Foto: Facebook/Lilia Aguilar)

Después de una última revisión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió su reforma electoral a la Cámara de Diputados. La iniciativa de la mandataria propone, entre muchas otras cosas, la eliminación de las listas para elegir a plurinominales, mayor fiscalización, fortalecer el voto extranjero y la reducción del gasto público.

Como era de esperarse, partidos de oposición como el PAN y el PRI rechazaron abiertamente votar por la reforma. Por otro lado, la respuesta del PVEM y el PT, ambas fuerzas políticas aliadas de Morena y de la presidenta, fue ambigua.

Algunos de los diputados del Partido del Trabajo han sido vocales sobre su opinión de la reforma electoral, entre ellos Lilia Aguilar Gil.

Lilia Aguilar Gil consideró que la reforma de Sheinbaum es un retroceso democrático, pero luego cambió de opinión

Lilia Aguilar Gil, del PT, llamada "traidora" por votantes de la 4T (Foto: Twitter/@liliaaguilarmx)

El nombre de Lilia Aguilar Gil se volvió tendencia después de declarar con José Cárdenas su postura de la iniciativa de Sheinbaum. La diputada del PT expresó:

“Es definitivo que nosotros no vamos a apoyar nada que tenga que ver con un retroceso democrático. Estamos en las vísperas de lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial y en México estamos discutiendo una reforma que nadie pidió”.

Estas declaraciones provocaron críticas varias por parte de los votantes de la 4T, mismas que se endurecieron cuando, días después, Lilia Aguilar Gil tuiteó:

“Nuestro apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido y es irrestricto. Ya lo hemos mencionado, la oposición está haciendo un round de sombras por una iniciativa que todavía no se presenta”.

El cambio tan drástico de su opinión ocasionó confusión y aún más cuestionamientos en las redes sociales. Ante esto, la diputada volvió a usar su cuenta de X, antes Twitter:

“Para que le bajen a la intensidad y al linchamiento de redes sobre una reforma que no ha llegado, sobre un voto que no hemos anunciado y sobre una posición serena de unidad y de conciliación.. recomiendo leer DOPAMINA”.

El apoyo del PT y el partido verde para votar a favor de la reforma de Claudia Sheinbaum sigue siendo incierto.

¿De qué trata la reforma electoral de Sheinbaum?

Sheinbaum aclaró que la reforma no será retroactiva. | Presidencia

La Cámara de Diputados mantendrá 500 integrantes:

- 300 electos por distrito

- 200 por representación proporcional, distribuidos así:

- 97 asignados a quienes obtengan los mejores resultados sin ganar

- 95 por votación directa por circunscripción y partido, con equidad de género

- 8 para mexicanos residentes en el extranjero

La Cámara de Senadores estará conformada por 96 escaños:

- 64 por mayoría relativa

- 32 por primera minoría

La reforma propone reducir el costo de las elecciones en 25%, abarcando:

- Recursos del INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales

- Reducción de sueldos y bonos de altos mandos

- Eliminación de funciones duplicadas en órganos electorales

Se ajustará el número máximo de regidurías municipales a 15, según población

El INE tendrá acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y candidatos

- Aportaciones en efectivo estarán prohibidas

- Se promoverá el uso de tecnología en la fiscalización

Se facilitará el voto para mexicanos en el extranjero

Los tiempos de radio y televisión en periodos electorales se reducirán a 35 minutos diarios

Los cómputos distritales comenzarán después de la jornada electoral, sin uso de PREP

La democracia participativa se ampliará a estados y municipios, incluyendo el voto electrónico

Se prohibirá el nepotismo en cargos públicos

A partir de 2030, se eliminará la reelección consecutiva en todos los cargos