México

Lilia Aguilar Gil, la diputada del PT acusada de “traición” por su postura ante la reforma electoral de Sheinbaum

La legisladora calificó la iniciativa de la presidenta como un “retroceso democrático”

Guardar
La legisladora fue duramente cuestionada
La legisladora fue duramente cuestionada en redes sociales tras su opinión ambigua sobre la iniciativa presidencial (Foto: Facebook/Lilia Aguilar)

Después de una última revisión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió su reforma electoral a la Cámara de Diputados. La iniciativa de la mandataria propone, entre muchas otras cosas, la eliminación de las listas para elegir a plurinominales, mayor fiscalización, fortalecer el voto extranjero y la reducción del gasto público.

Como era de esperarse, partidos de oposición como el PAN y el PRI rechazaron abiertamente votar por la reforma. Por otro lado, la respuesta del PVEM y el PT, ambas fuerzas políticas aliadas de Morena y de la presidenta, fue ambigua.

Algunos de los diputados del Partido del Trabajo han sido vocales sobre su opinión de la reforma electoral, entre ellos Lilia Aguilar Gil.

Lilia Aguilar Gil consideró que la reforma de Sheinbaum es un retroceso democrático, pero luego cambió de opinión

Lilia Aguilar Gil, del PT,
Lilia Aguilar Gil, del PT, llamada "traidora" por votantes de la 4T (Foto: Twitter/@liliaaguilarmx)

El nombre de Lilia Aguilar Gil se volvió tendencia después de declarar con José Cárdenas su postura de la iniciativa de Sheinbaum. La diputada del PT expresó:

“Es definitivo que nosotros no vamos a apoyar nada que tenga que ver con un retroceso democrático. Estamos en las vísperas de lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial y en México estamos discutiendo una reforma que nadie pidió”.

Estas declaraciones provocaron críticas varias por parte de los votantes de la 4T, mismas que se endurecieron cuando, días después, Lilia Aguilar Gil tuiteó:

“Nuestro apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido y es irrestricto. Ya lo hemos mencionado, la oposición está haciendo un round de sombras por una iniciativa que todavía no se presenta”.

El cambio tan drástico de su opinión ocasionó confusión y aún más cuestionamientos en las redes sociales. Ante esto, la diputada volvió a usar su cuenta de X, antes Twitter:

Para que le bajen a la intensidad y al linchamiento de redes sobre una reforma que no ha llegado, sobre un voto que no hemos anunciado y sobre una posición serena de unidad y de conciliación.. recomiendo leer DOPAMINA”.

El apoyo del PT y el partido verde para votar a favor de la reforma de Claudia Sheinbaum sigue siendo incierto.

¿De qué trata la reforma electoral de Sheinbaum?

Sheinbaum aclaró que la reforma
Sheinbaum aclaró que la reforma no será retroactiva. | Presidencia
  • La Cámara de Diputados mantendrá 500 integrantes:

- 300 electos por distrito

- 200 por representación proporcional, distribuidos así:

- 97 asignados a quienes obtengan los mejores resultados sin ganar

- 95 por votación directa por circunscripción y partido, con equidad de género

- 8 para mexicanos residentes en el extranjero

  • La Cámara de Senadores estará conformada por 96 escaños:

- 64 por mayoría relativa

- 32 por primera minoría

  • La reforma propone reducir el costo de las elecciones en 25%, abarcando:

- Recursos del INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales

- Reducción de sueldos y bonos de altos mandos

- Eliminación de funciones duplicadas en órganos electorales

  • Se ajustará el número máximo de regidurías municipales a 15, según población
  • El INE tendrá acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y candidatos

- Aportaciones en efectivo estarán prohibidas

- Se promoverá el uso de tecnología en la fiscalización

  • Se facilitará el voto para mexicanos en el extranjero
  • Los tiempos de radio y televisión en periodos electorales se reducirán a 35 minutos diarios
  • Los cómputos distritales comenzarán después de la jornada electoral, sin uso de PREP
  • La democracia participativa se ampliará a estados y municipios, incluyendo el voto electrónico
  • Se prohibirá el nepotismo en cargos públicos
  • A partir de 2030, se eliminará la reelección consecutiva en todos los cargos

Temas Relacionados

Lilia Aguilar GilClaudia SheinbaumReforma ElectoralPT4TPolítica mexicanaCámara de Diputadosmexico-noticias

Más Noticias

¿Habrá clases este viernes 6 de marzo? La SEP responde

La fecha más reciente de suspensión de clases ocurrió el pasado viernes 27 de febrero por la junta de Consejo Técnico Escolar

¿Habrá clases este viernes 6

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 4 de marzo

También está en juego el token para las competidoras

Exatlón México: quién gana el

UAEM implementará acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género tras el feminicidio de Kimberly Joselin

Además, la universidad afirmó que se reforzará la seguridad al interior del plantel

UAEM implementará acompañamiento psicológico y

Ana Luisa Peluffo y el misterioso crimen que ocurrió en su casa, la vinculó con un ex presidente y empañó su carrera

Un escándalo lleno de versiones encontradas, lesiones inexplicables y teorías contradictorias cambió la percepción pública sobre Ana Luisa Peluffo, afectando su carrera y convirtiendo la anécdota en una leyenda del espectáculo mexicano

Ana Luisa Peluffo y el

Undertaker revela el póster oficial para el Rey de Reyes AAA 2026: estas son las estrellas que encabezarán la cartelera

La leyenda de la WWE presentó publicó el esperado cartel donde destacan estrellas como Dominik Mysterio, El Hijo del Vikingo y Penta Zero Miedo

Undertaker revela el póster oficial
MÁS NOTICIAS

NARCO

El “Güero Palma” tramita amparo

El “Güero Palma” tramita amparo por incomunicación y tortura en penal del Altiplano

Quiénes son el Grupo Cobra: sicarios presuntamente contratados por empresarios para atacar al narco

Qué grupos delictivos operan en Pénjamo tras ataque a policías en el que uno murió y dos fueron gravemente heridos

Detienen a más de 40 personas que se hacian pasar como elementos de la Fiscalía del Edomex

“El Mencho”, líder del CJNG, fue espiado por dron estadounidense que ayudó a su captura, reporta NYT

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 4 de marzo

Ana Luisa Peluffo y el misterioso crimen que ocurrió en su casa, la vinculó con un ex presidente y empañó su carrera

Este es el restaurante en el que Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson fueron captados en CDMX

Fans de Shakira reaccionan en redes sociales contra Shakibecca tras confusión en el Zócalo

Lupita Jones, la improbable eliminada de La Casa de los Famosos, arremete en vivo contra la producción: “Me sentí humillada”

DEPORTES

Undertaker revela el póster oficial

Undertaker revela el póster oficial para el Rey de Reyes AAA 2026: estas son las estrellas que encabezarán la cartelera

Mohamed da buenas noticias sobre el estado de salud de Alexis Vega: “Vamos a ver si tiene minutos en cancha”

Sugar Núñez sorprende y pone a Canelo Álvarez en este lugar entre los mejores boxeadores mexicanos

Cuál será el lineup de México para el Clásico Mundial de Beisbol, estos jugadores se perfilan como titulares

Agustín Palavecino podría perderse el juego de Cruz Azul contra Pumas de la jornada 11