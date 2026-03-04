Monreal afirma que respetará decisión de PT y PVEM sobre apoyo a reforma electoral, pero advierte sobre alianza en 2027

Monreal asegura que la iniciativa depende exclusivamente de la Presidencia y se enviará cuando ella lo decida.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena y de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, calificó como un reto el análisis y eventual aprobación de la reforma electoral, que envió esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum y la cual promueve la eliminación de los legisladores plurinominales, entre otras propuestas.

El diputado morenista reiteró que la bancada de Morena respaldará la iniciativa, lo cual podría generar un desencuentro temporal con el Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, sus aliados en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

No obstante, indicó que respetará su decisión, afirmando que el desencuentro sería “transitorio” y confiando en que se volvería a buscar la unidad, pues advirtió sobre las afectaciones que tendría el romper la coalición de los tres partidos en las elecciones del 2027.

“Intentar construir una solución siempre resulta más difícil, pero yo voy a respetarlos, no voy a descalificarlos por que después de este ejercicio que se puede dar como un desencuentro transitorio, un desencuentro temporal, desarreglo institucional legislativo temporal, tenemos que volver a buscar dentro de la coalición, mantenernos unidos. Eso es lo que yo pienso.

“Siempre afecta (competir en las elecciones por separado), es más difícil ir solos, que en coalición, ese es mi punto de vista”, puntualizó.

Monreal Ávila señaló que la presentación de la reforma electoral es un compromiso cumplido de la presidenta Sheinbaum Pardo, por lo que insistió en que ahora a los legisladores de Morena les corresponde llegar a un consenso para que sea aprobada.

“Morena como lo escucharon va a mantener su apoyo a la presidenta, va a mantener su respaldo al iniciativa presencial y va a mantener sin duda el que es conveniente este decálogo por la democracia se refleje en la Constitución vigente”, aseveró.

¿Qué dice la reforma electoral?

La reforma electoral 2026 propone modificar el régimen constitucional electoral mexicano para reflejar directamente la voluntad popular a través del voto.

Se plantea que la Cámara de Diputados continúe con 500 integrantes: 300 electos por distrito y 200 bajo representación proporcional, de los cuales 97 serán asignados a quienes obtengan los mejores resultados sin ganar, 95 por votación directa por circunscripción y partido, eligiendo equitativamente hombres y mujeres, y 8 para mexicanos residentes en el extranjero.

Mientras que la Cámara de Senadores se compondrá de 96 escaños: 64 por mayoría relativa y 32 por primera minoría.

La iniciativa busca reducir el costo de las elecciones en un 25%, incluyendo recursos destinados al INE, partidos, OPLES y tribunales electorales, así como disminuir sueldos y bonos de altos mandos, y evitar duplicidad de funciones en órganos electorales.

Se prevé una reducción de regidurías municipales, ajustando el número máximo a 15 según población.

El Instituto Nacional Electoral tendrá acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y candidatos, prohibiéndose aportaciones en efectivo y promoviendo el uso de tecnología para fiscalización.

El voto para mexicanos en el extranjero será facilitado, y los tiempos de radio y televisión en periodos electorales se reducirán a 35 minutos diarios. Los cómputos distritales iniciarán tras la jornada electoral, eliminando los PREP.

La democracia participativa se extenderá a estados y municipios, incluyendo voto electrónico. Se prohíbe el nepotismo en cargos públicos y la reelección consecutiva en todos los cargos a partir de 2030.