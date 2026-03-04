México

Noroña se lanza contra el PT y el PVEM: “Se van a tener que comer todas las necedades que están diciendo”

El senador de Morena recordó que se necesita el voto de los aliados para aprobar la reforma electoral de Claudia Sheinbaum

El pasado 2 de marzo el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, recordó los inicios del Partido del Trabajo (PT), así como el papel que ha jugado al apoyar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, en este contexto recordó una frase de Winston Churchill: “Hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido”.

El diputado destacó que el hecho de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se sumara a la alianza legislativa en el Congreso de la Unión fue un cabildeo de Mario Delgado, por lo que desde 2018 se han sumado a votar a favor las propuestas presentadas por Morena en ambas cámaras.

El expetista reconoció que hay diferencias por la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que siguen trabajando, ya que han estado juntos desde que López Obrador fue jefe delegacional y en los diferentes cargos públicos que ocupó: “No estoy de acuerdo en toda esta campaña de golpeteo en su contra, porque todavía ni sé si al final apoyan la reforma”.

PT y PVEM podrían arrepentirse de sus posturas en el 2027

Ante la insistencia de Morena sobre la reforma electoral y el apoyo de los partidos de alianza, el senador se lanzó contra quienes han manifestado su postura en contra: “Si vamos a ir juntos en 2027, se van a tener que comer todas las necedades que están diciendo”. Ya que cabe recordar que los coordinadores de ambas cámaras en el Congreso de la Unión han asegurado que la postura en contra no rompe la relación.

Noroña aseguró que el PT
Noroña aseguró que el PT no aprovechó de manera adecuada la fuerza que él ha tenido como figura política. (Foto: Facebook/Gerardo Fernández Noroña)

El legislador insistió en que la unidad de la coalición ha sido decisiva para obtener la mayoría en el Congreso y que, en varios distritos, los votos del PT y del PVEM resultaron determinantes para el triunfo de la coalición. “Hay distritos que no se hubieran ganado sin el voto del PT y del Verde. Es grande el número, no son dos o tres”, afirmó Fernández Noroña durante la transmisión en su cuenta de YouTube.

Cuestionamientos son válidos ante la reforma electoral

Tal como lo han recalcado otros legisladores, Noroña recordó que se necesitan dos terceras partes del voto de los legisladores para que la reforma avance y sea avalada, también resaltó que los cuestionamientos de los aliados son válidos: “Tú no le puedes pedir a un partido que se suicide, y menos a un partido que ha sido tu aliado y que te ha apoyado y que te ha dado los votos no solo para las reformas, sino para elecciones muy apretadas”.

El senador planteó que la discusión sobre la reforma debe conducir a acuerdos y no a la fractura, pues la división solo beneficiaría a la oposición de cara a la renovación de la Cámara de Diputados, los congresos estatales y los municipios en 2027, “si quieren que vayamos divididos cuando la derecha va a hacer todo por madrugar en 2027, me parece una mala idea”.

