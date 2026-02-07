México

Laura Flores aclara rumores de romance con Yahir y revela si andaría con alguien más joven

La actriz de “Los hilos del pasado” confirmó que desde la ruptura con Lalo Salazar no existe ningún compromiso sentimental

Laura Flores desmiente rumores de romance con Yahir y confirma que está soltera desde junio de 2025. (RS)

Laura Flores acaparó la atención de la prensa luego de que surgieran rumores de un posible romance con Yahir, los cuales desmintió en una reciente entrevista.

De acuerdo con la actriz de “Los hilos del pasado”, se encuentra soltera desde que terminó su relación con el periodista Lalo Salazar en junio de 2025.

La actriz Laura Flores aclara en entrevista que no mantiene ninguna relación sentimental con el cantante Yahir. Crédito: (Instagram/@@laurafloresmx)

Laura Flores aclara rumores de romance con Yahir

En un reciente encuentro con la prensa, la intérprete de melodramas aclaró que los comentarios que la relacionaron con Yahir solo eran referentes a que no descarta enamorarse de alguien con las caraterísticas del cantante o más joven.

“Alguien me preguntó, estábamos en una rueda de prensa: ‘Oye, ¿cómo estás? ¿ya tienes nueva pareja?’ y yo dije: ‘Nombre, el día que me encuentre un hombre así como Yahir, entonces sí’. De ahí se agarraron", explicó.

Y agregó: “Casi, casi, podría ser, no sé si su mamá, pero sí su tía. Yahir tiene pareja y tiene un hijo”.

Flores revela que su soltería
Flores revela que su soltería inició tras finalizar su relación con el periodista Lalo Salazar en 2025. (Composición fotográfica)

Cabe recordar que la actriz y el cantante son parte de la obra de teatro ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, junto con Ninel Conde, por lo que su supuesta relación acaparó de inmediato la atención del público.

¿Laura Flores sería pareja de alguien más joven?

En esa misma entrevista, Flores señaló que aunque actualmente se encuentra soltera no descarta la posibilidad de volver a tener una pareja y se mantiene abierta ante la posibilidad.

Respeto a la idea de estar con una persona más joven, señaló que depende el momento y las circunstancias, pero no lo descarta completamente.

“Más joven, no sé, de mi edad tampoco sé porque ya algunos están muy acabados, tengo amigas que dicen: ‘Ay no, cargar con eso’. No sé si quisiera volver a involucrarme emocionalmente el día de mañana”, concluyó.

Laura Flores destaca su apertura
Laura Flores destaca su apertura ante la posibilidad de tener una pareja más joven, dependiendo de las circunstancias. (IG)

Historial amoroso de Laura Flores

  1. Sergio Fachelli (1986-1989): El primer matrimonio de Laura Flores fue con el cantante uruguayo Sergio Fachelli. La unión estuvo marcada por la controversia y la oposición de su familia, especialmente por episodios de violencia. Ella misma confesó haber tomado la decisión de casarse para escapar de la disciplina de su padre. El matrimonio duró tres años y terminó en divorcio.
  2. Miguel Ángel Durán (1992): El segundo matrimonio fue con el cirujano plástico Miguel Ángel Durán, pero duró apenas cuatro meses. La actriz descubrió que él aún estaba legalmente casado con otra mujer, aunque separado, situación que la decepcionó profundamente.
  3. José Ramón Diez (1998-2008): Su tercer esposo fue el empresario José Ramón Diez, con quien estuvo casada cerca de una década. Juntos tuvieron dos hijos, María y Patricio, tras superar dificultades de fertilidad y varios tratamientos de fecundación in vitro. Aunque terminaron divorciados, mantuvieron una relación cordial por el bienestar de sus hijos.
  4. Eduardo Fonseca (2013): En 2013, Flores se casó con el ingeniero aeronáutico Eduardo Fonseca, pero el matrimonio solo duró cinco meses.
  5. Matthew Flannery (2020-2023): Su último matrimonio conocido fue con Matthew Flannery, al que puso fin en 2023, tras casi cuatro años de relación. Según sus propias palabras, terminaron en buenos términos y como amigos.

