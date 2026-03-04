Kenia López Rabadán adelanta que reforma electoral propone reformar 11 artículos, reitera diálogo y pluralidad

Reforma Electoral

Tras la llegada del dictamen de la reforma electoral a la Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, publicó un video en sus redes sociales donde garantizó que habrá diálogo, apertura y pluralidad. En cuanto al debate que se avecina en San Lázaro, también dio a conocer que la propuesta contempla reformar 11 artículos constitucionales.

Inicia el proceso legislativo para la reforma electoral

Después de que la propuesta presidencial se presentara con casi un mes de diferencia de la fecha que se había previsto, la diputada del PAN, comentó que este 4 de marzo de 2025 inicia de manera oficial el proceso legislativo:

“La iniciativa será turnada a las comisiones (Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral), donde se analizará, se escucharán a las fuerzas políticas y se discutirán posibles modificaciones antes de llegar al Pleno”.

Aseguró que entre sus funciones y responsabilidades está el garantizar el debate abierto, reiterando que en “México merece reglas electorales sólidas, construidas por consenso entre las fuerzas políticas y con rigor técnico”.

(Foto: Cámara de Diputados)

Cámara de Diputados recibirá propuestas ciudadanas

López Rabadán compartió que se mantendrá un proceso abierto a la ciudadanía, de tal forma que habrá una recepción de propuestas o planteamientos a través del correo institucional: kenia.lopez@diputados.gob.mx.

Cada una de las respuestas que reciban serán canalizadas a las comisiones correspondientes para que sean consideradas en el análisis.

Acuerdan ruta de trabajo para la propuesta de Sheinbaum

Minutos después de que la reforma electoral fuera recibida en la Cámara de Diputados, el morenista Ricardo Monreal dio a conocer que ya se reunió con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, en un encuentro extraordinario:

“Revisamos la ruta legislativa de la iniciativa presidencial sobre reforma electoral. Esperamos que la deliberación se dé en un nivel político adecuado, racional y respetuoso”.

Cabe destacar que es uno de los legisladores que ha puesto mayor énfasis en que esta propuesta podría hacer “tambalear” la alianza que tienen con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), entre los temas que han dejado ver un posible voto en contra por parte de los aliados se trata de la forma de elegir a los plurinominales y el recorte presupuestal.

La presidenta no ve derrota si su iniciativa no se aprueba

La presidenta afirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional este 4 de marzo que haber presentado la propuesta de reforma electoral representa el cumplimiento de su responsabilidad, de tal forma que descartó considerar como una derrota el hecho de que no se apruebe:

“Yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o del Senado si se aprueba. Esta idea de que ‘ay, la Presidenta, va a ser su primera derrota’. No, nada que ver con eso, para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presenta, completa”.

Ante las objeciones del Partido Verde y el Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum declaró que cuenta con un “plan B” en caso de que la reforma electoral no prospere.