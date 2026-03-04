México

Detienen a mexicano con casi media tonelada de metanfetamina líquida en EEUU

La sustancia estaba sobre el tanque de combustible en la parte del copiloto

La droga fue asegurada por elementos de aduanas (X/@TheJusticeDept)

Las autoridades de EEUU informaron sobre la detención de un hombre de origen mexicano que fue capturado con casi media tonelada de metanfetamina líquida en territorio estadounidense.

El 3 de marzo el Distrito Sur de California informó sobre la captura de un sujeto identificado como Oscar Alonzo C. C., quien conducía un remolque en el que fueron hallados más de 400 litros de droga sintética y contaba con una visa de negocios.

Dicho sujeto fue capturado el 2 de marzo y se le acusa de importación de una sustancia controlada, pues los agentes hallaron un total de 994 libras de metanfetamina, es decir poco más de 428 kilos de la sustancia.

Oscar Alonzo fue capturado por elementos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) alrededor de las 11:20 de la mañana, uno de los elementos vio una sustancia de color blanco y cristalina que estaba sobre el tanque de combustible en la parte del pasajero.

El informe de las autoridades (X/@TheJusticeDept)

“Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza descubrieron ayer 418 (sic) kilos de metanfetamina líquida oculta dentro del tanque de combustible de un camión con remolque comercial Kenworth T680 de 2019 en las instalaciones de carga de importación de Otay Mesa”, es parte del informe publicado en la página del Departamento de Justicia.

El sujeto detenido tiene 26 años de de edad y es originario de Tijuana, Baja California. En caso de que Oscar Alonzo sea hallado culpable de las acusaciones en su contra podría ser condenado a una pena de 10 años de prisión, además de recibir una multa de 10 millones de dólares.

A través de su cuenta de X, el Departamento de Justicia publicó una imagen que muestra parte de la sustancias asegurada.

100 kilos de metanfetamina asegurados en México

El mismo día que fue informado el arresto en EEUU el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo destacó la detención del conductor de un vehículo cerca de Caborca.

El sujeto capturado (Facebook/Alfonso Durazo)

Dicho sujeto fue capturado con diversos paquetes con metanfetamina que dieron un peso de 100 kilos de la sustancia sintética. No fue revelado el nombre de la persona capturada.

“Se aseguraron 100 kilos de metanfetaminas en los alrededores de Caborca”, compartió el mandatario en sus redes sociales.

Mientras que el 18 de febrero pasado fue detenida otra persona de origen mexicano cuando llevaba un cargamento de 10 millones de pesos en metanfetamina. El hombre fue capturado en el Puente Colombia - Solidaridad, el cual conecta la parte de México de Anáhuac, Nuevo León con Laredo, Texas, en EEUU.

Conducía un Nissan Sentra en el que inspecciones caninas identificaron 58 paquetes con droga, los cuales dieron un peso de 65 libras (poco más de 29 kilogramos) de la droga.

Temas Relacionados

MetanfetaminaEEUUBaja CaliforniaTijuanaMetanfetamina líquidaNarco en Méxicomexico-noticias

