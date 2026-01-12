México

Detienen a mexicana en la frontera con más de medio millón de dólares en cocaína

La joven de 29 años llevaba un cargamento de más de 18 kilos de la droga

La mujer fue puesta a
La mujer fue puesta a disposición de las autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de origen mexicano, de 29 años de edad, fue detenida por agentes de seguridad luego de que detectaron que llevaba un cargamento de cocaína al interior de una camioneta, sustancia que supera los 500 mil dólares de valor.

La detención de la joven fue anunciada por Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) el 11 de enero. La mujer cuyo nombre no fue revelado fue realizada el 8 de enero en el Puente Internacional Gateway, el cual conecta Brownsville, Texas con Matamoros, Tamaulipas.

La mujer viajaba en un vehículo Chevrolet 2008 y pretendía entrar a territorio estadounidense, sin embargo, fue remitida a una revisión más específica en un área de inspección secundaria.

Tras estas acciones, con la ayuda de tecnología y un binomio canino, los agentes detectaron que la joven llevaba paquetes escondidos en la unidad y los cuales dieron un peso de 18.7 kilogramos de posible cocaína.

La detención fue realizada por
La detención fue realizada por elementos de CBP (REUTERS/Mike Blake)

Es por ello que los uniformados aseguraron a la mujer, el vehículo y la sustancia. Tras el aseguramiento, tanto la persona como los indicios fueron remitidos con agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional para que sea iniciada una investigación criminal.

“El valor estimado en la calle de los narcóticos incautados es de $551,041 [dólares]″, detalla el reporte oficial, una cifra que asciende más de 900 mil pesos.

Aseguran 37 millones de pesos en cocaína en Sonora

En otras acciones, a finales del año pasado las autoridades federales mexicanas informaron sobre el aseguramiento de más de 170 kilos de cocaína en Caborca, Sonora. Se trata de un aseguramiento realizado el 29 de diciembre y que fue valuado en 37 millones de pesos.

Paquetes decomisados por autoridades federales
Paquetes decomisados por autoridades federales (X - @AlfonsoDurazo)

Al interior de un vehículo de transporte fueron hallados 86 paquetes de cocaína, con un peso total de 172 kilos. Por lo anterior, el conductor de la unidad fue asegurado junto con los indicios.

Para el 1 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la medida de prisión preventiva en contra del conductor identificado como Jared “N” a quien se le señala por su probale participación en el delito de contra la salud en la modalidad de transporte de cocaína.

A pesar de que la FGR destacó que se trataba de un cargamento de poco más de 170 kilos, el gobernador Alfonso Durazo señaló que fue un aseguramiento de alrededor de 400 kilos, es decir más del doble.

“Gracias a un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad federales y estatales, realizado en la región de Caborca, se logró el decomiso de más de 400 kilogramos de cocaína”, escribió Durazo en su cuenta de X el pasado 30 de diciembre.

