Detienen a mexicano con más de 10 millones de pesos de metanfetamina en la frontera

Los paquetes con droga asegurados (CBP)

Un hombre de origen mexicano fue detenido por autoridades de Estados Unidos luego de que descubrieron que el sujeto llevaba un cargamento de metanfetamina que vale miles de dólares.

El arresto del sujeto de 45 fue realizado por elementos de la la Oficina de Aduanas y protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el Puente Colombia - Solidaridad, el cual conecta la parte de México de Anáhuac, Nuevo León con Laredo, Texas, en EEUU.

Fue el pasado 8 de febero que los agentes fronterizos inspeccionaron el auto que conducía el ahora detenido, un Nissan Sentra en el que inspecciones caninas identificaron 58 paquetes con droga, los cuales dieron un peso de 65 libras (poco más de 29 kilogramos) de metanfetamina.

Dicho cargamento representa más de 100 mil dosis de la droga, según refiere el informe, el cual también detalla que el valor de los narcóticos sería de alrededor de 602 mil dólares, lo que equivale al cambio actual a aproximadamente a más de 10 millones de pesos, según el reporte oficial del 17 de febrero.

Agentes de CBP realizaron el arresto (REUTERS/Mike Blake)

El material compartido por la CBP muestra los diversos paquetes con droga, los cuales estaban envueltos en un papel transparente. El hombre, de quien no fue revelado su nombre, fue arrestado además de que la sustancia y la unidad fueron incautadas.

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) es la institución encargada de investigar el decomiso. El director del puerto de entrada de Laredo, Alberto Flores, destacó las labores de los agentes para detectar drogas.

Aseguran miles de dólares de cocaína en la frontera

Por su parte, el 14 de febrero hubo un aseguramiento en el Puente Internacional de Veteranos, el cual conecta Tamaulipas con Texas. Al interior de un tractor un agente canino halló 16 paquetes que estaban escondidos cada uno aproximadamente de un kilo de peso.

Los paquetes incautados (CBP)

La unidad fue revisada después de que un esquema detectara anomalías. Las estimaciones de la CBP establecen que el cargamento alcanzaría un valor de 489 mil 226 dólares, es decir, poco más de ocho millones de pesos.

“En la zona de inspección secundaria, con la ayuda de una unidad canina, los oficiales de la CBP descubrieron 16 paquetes ocultos dentro del vehículo. Los oficiales de la CBP retiraron los paquetes, que contenían un total de 16 kilos de presunta cocaína”, destaca el reporte oficial.

Una imagen compartida por la CBP muestra que la droga fue hallada en paquetes rectangulares de color blanco, los cuales dieron un peso de 36,64 libras de la droga.

Al igual que en el caso de la metanfetamina, la persona fue capturada y el vehículo y la droga fueron incautados.