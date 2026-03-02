Detuvieron a un hombre que transportaba 15 kilos de metanfetamina en Naucalpan, Edomex

El sujeto fue presentado ante la FGR. Crédito: SSEM

En un operativo efectuado en el municipio de Naucalpan, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) lograron el aseguramiento de un vehículo que llevaba 15 kilogramos de posible metanfetamina y la detención de su conductor, identificado como José “N”.

Según reportes oficiales, la intervención se efectuó como parte de los despliegues estratégicos instruidos en las Mesas de Paz, mecanismo de coordinación interinstitucional en la entidad.

La presencia de patrullas sobre el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) resultó determinante para que los agentes detectaran un automóvil sin placas ni permiso provisional visible, cuyo conductor adoptó una actitud evasiva al notar la cercanía de los oficiales.

Esta reacción motivó a los uniformados a realizar una inspección a la persona y a la unidad motriz, encontrando en el interior del vehículo un costal con una sustancia blanca que presentaba características similares a la metanfetamina.

Hasta el momento no se sabe si el detenido está relacionado con algún grupo delictivo que opere en la región.

Hallazgo y aseguramiento de la droga

Fotografía de la metanfetamina asegurada tras la revisión en Naucalpan. Crédito: SSEM

Durante la revisión física efectuada por los agentes de la SSEM, se localizó en el interior del vehículo de la marca Ford, modelo focus, un costal que contenía una sustancia blanca.

El peso aproximado de esta sustancia fue calculado en 15 kilogramos.

De acuerdo con la información oficial, el material presentaba características similares a la metanfetamina, una droga sintética de alto impacto en el mercado ilegal.

La sustancia fue asegurada como parte de la evidencia recabada en el lugar del operativo.

Al identificar la sustancia y confirmar que su posesión constituía un delito, los oficiales procedieron a la detención de José “N”, de 51 años de edad.

Vehículo asegurado con 15 kg de metanfetamina en Naucalpan. Crédito: SSEM

El reporte oficial de la detención señala que durante el proceso, los agentes informaron al detenido sobre los derechos que le otorga la ley.

Posteriormente, tanto la persona como la probable droga asegurada fueron trasladadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde se inició la carpeta de investigación correspondiente por delitos federales.

Estrategias de seguridad y despliegues coordinados

La acción se inscribe dentro de los despliegues estratégicos implementados por la Secretaría de Seguridad del Estado de México en distintos puntos de la entidad.

El Circuito Exterior Mexiquense ha sido identificado en diversas ocasiones como una de las rutas prioritarias para el patrullaje y vigilancia, debido a su alta afluencia vehicular y su relevancia para el tránsito interurbano.

Las Mesas de Paz han instruido labores coordinadas entre autoridades estatales y federales para fortalecer la seguridad y combatir delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.

Presentación ante la FGR y seguimiento legal

Tras la detención y el aseguramiento de la droga, la Fiscalía General de la República recibió al detenido y al material incautado.

La autoridad inició una carpeta de investigación que permitirá establecer la situación legal de José “N” y determinar las acciones legales conducentes.

El proceso judicial se encuentra en etapa inicial, con la integración de pruebas y la evaluación de los elementos recabados durante el operativo.