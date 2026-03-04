Credencial del Servicio Universal de Salud 2026: este es el calendario oficial de registro de marzo

El trámite, disponible desde el 2 de marzo, contempla módulos equipados y personal especializado que revisará documentos, tomará datos biométricos y vinculará a cada usuario con su expediente digital individual. (Facebook/ Ariadana Montiel Reyes)

El Gobierno de México ha iniciado el registro nacional para la Credencial del Servicio Universal de Salud, una identificación que permitirá a toda la población acceder de manera gratuita a los servicios de salud pública.

Esta credencial representa un paso hacia la universalización del derecho a la salud, facilitando la atención médica en clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, PEMEX y otras instituciones estatales, sin importar la afiliación previa.

El registro nacional para obtener la nueva credencial inició el 2 de marzo de 2026 y se implementa de manera escalonada en todos los estados del país. (X/ @avisosbienestar)

El proceso arrancó este 2 de marzo de 2026 y se realizará de forma escalonada por estados. Se instalarán módulos en todo el país, con personal capacitado y un sistema digital que agilizará tanto el registro como la integración del expediente médico electrónico para cada usuario.

Fechas y organización del registro en marzo

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el calendario oficial divide el registro según la inicial del primer apellido, facilitando la atención ordenada y evitando aglomeraciones en los módulos.

A, B: lunes 2 y 30 de marzo

C: martes 3, 17 y 31 de marzo

D, E, F: miércoles 4 y 18 de marzo

G: jueves 5 y 19 de marzo

H, I, J, K: viernes 6 y 20 de marzo

Rezagos A-K: sábado 7 y 21 de marzo

M: lunes 9 y 23 de marzo

N, Ñ, O, P, Q: martes 10 y 24 de marzo

R: miércoles 11 y 25 de marzo

S, T, U: jueves 12 y 26 de marzo

V, W, X, Y, Z: viernes 13 y 27 de marzo

Rezagos M-Z: sábado 14 y 28 de marzo

Horario de atención: 9:00 a 17:00 horas

Ariadna Montiel, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los avances en los preparativos para la Credencialización del Servicio Universal de Salud. (Facebook/ Ariadna Montiel Reyes)

El registro ya inició en diferentes entidades de la República y se irá extendiendo al resto del país conforme avance el programa.

Requisitos y procedimiento para tramitar la credencial

El proceso está diseñado para ser sencillo y accesible, asegurando que nadie quede fuera del nuevo sistema de salud universal.

Mayores de edad: identificación oficial con fotografía, CURP y comprobante de domicilio reciente

Menores de edad: acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP

Presentarse en el módulo correspondiente según el calendario , donde se realizará la revisión de documentos, toma de fotografía y huellas, y firma de consentimiento

Al completar el trámite, el solicitante recibirá una notificación para recoger la credencial impresa unas semanas después

El trámite de la credencial solicita documento de identidad, CURP y comprobante de domicilio, adaptándose a mayores y menores de edad. (Gobierno de México)

La credencial contará con datos como nombre, CURP, fecha de nacimiento, tipo de sangre, condición de donador de órganos y dos códigos QR para validar derechohabiencia y consultar la unidad médica asignada.

Beneficios y digitalización del sistema de salud

La credencialización es parte de una estrategia integral para modernizar y digitalizar el acceso a la salud en México.

Permite atención gratuita en cualquier institución pública , sin importar la afiliación previa

Vincula al usuario con un expediente médico electrónico , facilitando el seguimiento de estudios, citas, recetas y antecedentes clínicos

Sirve para agendar citas , identificar la clínica más cercana y consultar información médica desde la App MX , disponible a partir de abril

Garantiza la portabilidad de servicios y la protección de los datos personales a través del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO)

La nueva credencial posibilita agendar citas, identificar clínicas cercanas y consultar información médica a través de la App MX. (Gobierno federal)

De esta manera, la Credencial del Servicio Universal de Salud representa un avance histórico para la equidad en salud, eliminando barreras de acceso y simplificando trámites para millones de personas en todo el país.