Credencial del Servicio Universal de Salud 2026: este es el calendario oficial de registro de marzo

El Gobierno de México ha iniciado el registro nacional para la Credencial del Servicio Universal de Salud, una identificación que permitirá a toda la población acceder de manera gratuita a los servicios de salud pública.
Esta credencial representa un paso hacia la universalización del derecho a la salud, facilitando la atención médica en clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, PEMEX y otras instituciones estatales, sin importar la afiliación previa.
El proceso arrancó este 2 de marzo de 2026 y se realizará de forma escalonada por estados. Se instalarán módulos en todo el país, con personal capacitado y un sistema digital que agilizará tanto el registro como la integración del expediente médico electrónico para cada usuario.
Fechas y organización del registro en marzo
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el calendario oficial divide el registro según la inicial del primer apellido, facilitando la atención ordenada y evitando aglomeraciones en los módulos.
- A, B: lunes 2 y 30 de marzo
- C: martes 3, 17 y 31 de marzo
- D, E, F: miércoles 4 y 18 de marzo
- G: jueves 5 y 19 de marzo
- H, I, J, K: viernes 6 y 20 de marzo
- Rezagos A-K: sábado 7 y 21 de marzo
- M: lunes 9 y 23 de marzo
- N, Ñ, O, P, Q: martes 10 y 24 de marzo
- R: miércoles 11 y 25 de marzo
- S, T, U: jueves 12 y 26 de marzo
- V, W, X, Y, Z: viernes 13 y 27 de marzo
- Rezagos M-Z: sábado 14 y 28 de marzo
- Horario de atención: 9:00 a 17:00 horas
El registro ya inició en diferentes entidades de la República y se irá extendiendo al resto del país conforme avance el programa.
Requisitos y procedimiento para tramitar la credencial
El proceso está diseñado para ser sencillo y accesible, asegurando que nadie quede fuera del nuevo sistema de salud universal.
- Mayores de edad: identificación oficial con fotografía, CURP y comprobante de domicilio reciente
- Menores de edad: acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP
- Presentarse en el módulo correspondiente según el calendario, donde se realizará la revisión de documentos, toma de fotografía y huellas, y firma de consentimiento
- Al completar el trámite, el solicitante recibirá una notificación para recoger la credencial impresa unas semanas después
La credencial contará con datos como nombre, CURP, fecha de nacimiento, tipo de sangre, condición de donador de órganos y dos códigos QR para validar derechohabiencia y consultar la unidad médica asignada.
Beneficios y digitalización del sistema de salud
La credencialización es parte de una estrategia integral para modernizar y digitalizar el acceso a la salud en México.
- Permite atención gratuita en cualquier institución pública, sin importar la afiliación previa
- Vincula al usuario con un expediente médico electrónico, facilitando el seguimiento de estudios, citas, recetas y antecedentes clínicos
- Sirve para agendar citas, identificar la clínica más cercana y consultar información médica desde la App MX, disponible a partir de abril
- Garantiza la portabilidad de servicios y la protección de los datos personales a través del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO)
De esta manera, la Credencial del Servicio Universal de Salud representa un avance histórico para la equidad en salud, eliminando barreras de acceso y simplificando trámites para millones de personas en todo el país.