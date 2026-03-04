México

Credencial del Servicio Universal de Salud 2026: este es el calendario oficial de registro de marzo

La nueva identificación permitirá a todas las personas recibir atención médica gratuita en diversas instituciones públicas

El trámite, disponible desde el
El trámite, disponible desde el 2 de marzo, contempla módulos equipados y personal especializado que revisará documentos, tomará datos biométricos y vinculará a cada usuario con su expediente digital individual.

El Gobierno de México ha iniciado el registro nacional para la Credencial del Servicio Universal de Salud, una identificación que permitirá a toda la población acceder de manera gratuita a los servicios de salud pública.

Esta credencial representa un paso hacia la universalización del derecho a la salud, facilitando la atención médica en clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, PEMEX y otras instituciones estatales, sin importar la afiliación previa.

El registro nacional para obtener
El registro nacional para obtener la nueva credencial inició el 2 de marzo de 2026 y se implementa de manera escalonada en todos los estados del país.

El proceso arrancó este 2 de marzo de 2026 y se realizará de forma escalonada por estados. Se instalarán módulos en todo el país, con personal capacitado y un sistema digital que agilizará tanto el registro como la integración del expediente médico electrónico para cada usuario.

Fechas y organización del registro en marzo

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el calendario oficial divide el registro según la inicial del primer apellido, facilitando la atención ordenada y evitando aglomeraciones en los módulos.

  • A, B: lunes 2 y 30 de marzo
  • C: martes 3, 17 y 31 de marzo
  • D, E, F: miércoles 4 y 18 de marzo
  • G: jueves 5 y 19 de marzo
  • H, I, J, K: viernes 6 y 20 de marzo
  • Rezagos A-K: sábado 7 y 21 de marzo
  • M: lunes 9 y 23 de marzo
  • N, Ñ, O, P, Q: martes 10 y 24 de marzo
  • R: miércoles 11 y 25 de marzo
  • S, T, U: jueves 12 y 26 de marzo
  • V, W, X, Y, Z: viernes 13 y 27 de marzo
  • Rezagos M-Z: sábado 14 y 28 de marzo
  • Horario de atención: 9:00 a 17:00 horas
Ariadna Montiel, junto a la
Ariadna Montiel, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los avances en los preparativos para la Credencialización del Servicio Universal de Salud.

El registro ya inició en diferentes entidades de la República y se irá extendiendo al resto del país conforme avance el programa.

Requisitos y procedimiento para tramitar la credencial

El proceso está diseñado para ser sencillo y accesible, asegurando que nadie quede fuera del nuevo sistema de salud universal.

  • Mayores de edad: identificación oficial con fotografía, CURP y comprobante de domicilio reciente
  • Menores de edad: acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP
  • Presentarse en el módulo correspondiente según el calendario, donde se realizará la revisión de documentos, toma de fotografía y huellas, y firma de consentimiento
  • Al completar el trámite, el solicitante recibirá una notificación para recoger la credencial impresa unas semanas después
El trámite de la credencial
El trámite de la credencial solicita documento de identidad, CURP y comprobante de domicilio, adaptándose a mayores y menores de edad.

La credencial contará con datos como nombre, CURP, fecha de nacimiento, tipo de sangre, condición de donador de órganos y dos códigos QR para validar derechohabiencia y consultar la unidad médica asignada.

Beneficios y digitalización del sistema de salud

La credencialización es parte de una estrategia integral para modernizar y digitalizar el acceso a la salud en México.

  • Permite atención gratuita en cualquier institución pública, sin importar la afiliación previa
  • Vincula al usuario con un expediente médico electrónico, facilitando el seguimiento de estudios, citas, recetas y antecedentes clínicos
  • Sirve para agendar citas, identificar la clínica más cercana y consultar información médica desde la App MX, disponible a partir de abril
  • Garantiza la portabilidad de servicios y la protección de los datos personales a través del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO)
La nueva credencial posibilita agendar
La nueva credencial posibilita agendar citas, identificar clínicas cercanas y consultar información médica a través de la App MX.

De esta manera, la Credencial del Servicio Universal de Salud representa un avance histórico para la equidad en salud, eliminando barreras de acceso y simplificando trámites para millones de personas en todo el país.

