México

Xóchitl Gálvez critica publicación de Sheinbaum sobre concierto de Shakira en el Zócalo: “Está fuera de lugar”

La exsenadora relacionó la publicación de la mandataria con los feminicidios y las desapariciones de mujeres en México

Xóchitl Gálvez afirmó que no
Xóchitl Gálvez afirmó que no es momento de culpar a Calderón por la violencia en Michoacán.

Xóchitl Gálvez, exsenadora y excandidata presidencial de la oposición, criticó el mensaje que publicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el concierto gratuito que ofreció la cantante Shakira, en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 1 de marzo pasado.

La expanista publicó un video en su cuenta de X, en el cual destacó que el mensaje de la mandataria generó una gran “polémica”, debido a que en la publicación afirmó que “las mujeres ya no lloran”, sin aclarar que se refiere al nombre del tour de la cantautora colombiana.

En este sentido, Gálvez Ruiz relacionó la frase de la presidenta con la situación de feminicidios y desapariciones de mujeres en México, por lo que consideró que la celebración sobre el concierto por parte de Sheinbaum estuvo “fuera de lugar”.

“Las mujeres no lloran. Vaya polémica que desató la publicación de esta frase en la cuenta de X de la presidenta, sin aclarar que se trata del nombre del exitoso tour de Shakira. En un país donde asesinan y desaparecen a mujeres y sus hijos, esta celebración se vio fuera de lugar”, dijo en el video.

¿Qué publicó Sheinbaum sobre el concierto de Shakira?

La presidenta Sheinbaum publicó en su cuenta de X el mensaje: “Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran - Zócalo”, junto con emojis de aplausos.

Sin embargo, diversos usuarios de la misma red social respondieron a la publicación, entre ellos el exlegislador capitalino Raúl Flores, quien afirmó que “las mujeres no privilegiadas y los hombres ”lloran, sufren, se sienten desprotegidos", recordando el caso de la maestra Irma Hernández, quien fue secuestrada y asesinada por el crimen organizado en julio del 2025, por no acceder al cobro de piso.

Mientras que otros usuarios cuestionaron la afirmación de la presidenta, al señalar si también incluye a las madres buscadoras, a las víctimas de la delincuencia organizada y a las mujeres y niñas con cáncer que han padecido la falta de medicamentos.

“Y las madres buscadoras de desaparecidos, y las mujeres víctimas de la delincuencia organizada, y las mujeres con cáncer que su vida corre peligro por falta de medicamentos y no se diga las niñas con cáncer . Farsante”, se lee en una respuesta a la publicación.

La cuenta VecinosRomaSur calificó la publicación como lamentable, detacando también a las madres de personas desaparecidas.

“Muy lamentable este X… y las madres de desparecidos en #México? Vaya hostilidad y cinismo", escribió.

