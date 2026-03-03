México

¿Se casa con Sebastián Rulli? Angelique Boyer sorprende al anunciar compromiso

La protagonista de “Doménica Montero” vivió un momento inigualable junto a sus fans

Angelique Boyer acepta una propuesta
Angelique Boyer acepta una propuesta de matrimonio de una fan durante un evento, causando furor en redes sociales. (Cuartooscuro / RS)

Angelique Boyer se volvió tendencia en los últimos días luego de que se hiciera viral el momento en que una de sus fieles seguidoras le pide matrimonio.

Fue a través de Instagram, donde se dio a conocer que la actriz “aceptó” casarse con una fan, quien grabó el momento exacto en que le entregó el anillo de compromiso.

El video del momento en que Angelique Boyer recibe un anillo de compromiso se vuelve viral en Instagram y genera preguntas sobre Sebastián Rulli, su pareja.

Angelique Boyer acepta casarse con una fan

A través de una cuenta fandom de Angelique Boyer, se difundió la petición de su seguidora durante la llegada de la actriz a un evento.

Te quiero pedir matrimonio, ¿aceptas?“, se escucha decir a la fan, a lo que la intérprete responde: ”No puedo decirte que no, estás más nerviosa que la novia“.

Pese a que la protagonista de Doménica Montero lleva más de diez años de relación con Sebastián Rulli, han asegurado en más de una ocasión que no tienen intenciones de llegar al altar, razón por la que se volvió viral la petición.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en redes son:

  • “Ni a Sebas le dijo que sí”.
  • “Amo este video. Comprometidas de por vida”.
  • “Eso, se va a casar, espero que no le arruinen la boda”.
  • “Angie salió casada y con una hija”.
  • “No lo dudó ni un segundo”.
El gesto entre Angelique Boyer
El gesto entre Angelique Boyer y una de sus seguidoras genera cientos de comentarios y memes sobre el supuesto compromiso. Crédito. (Instagram/@videocine)

¿Quién le pidió matrimonio a Angelique Boyer?

Cabe mencionar que la chica que le pidió matrimonio es una de sus más grandes seguidoras que se llama Lily, quien también compartió una foto en la que Boyer muestra el anillo en su mano.

“¡Tanta felicidad en este día sin duda alguna! Te quiero muchísimo y agradecida estoy de ser fan de una persona increíble, siempre contigo Boyer", expresó junto a la foto.

El momento adquirió visibilidad rápidamente en Instagram, donde otras seguidoras de la artista manifestaron su deseo por conocerla y se alegraron de verla “comprometida” con una fan.

Lily, la fan que le
Lily, la fan que le pidió matrimonio a Boyer, compartió fotos y un emotivo mensaje sobre la experiencia en Instagram. (Captura de pantalla)

La postura de Angelique Boyer y Sebastián Rulli sobre el matrimonio

Angelique Boyer y Sebastián Rulli han expresado públicamente que no buscan casarse ni convivir como pareja tradicional, priorizando la independencia dentro de su relación, pues ambos mantienen hogares separados, lo que consideran beneficioso para su dinámica.

“Él llega a su casa, yo llego a la mía y todos estamos muy contentos”, afirmó Boyer en El Gordo y la Flaca, a lo que Rulli complementó: “Está la casa de ella, mi casa y nuestra casa. Cuando trabajamos nos vemos menos que cuando no trabajamos”.

De acuerdo con sus declaraciones, su vínculo no requiere formalización legal ni seguir convenciones sociales.

“La vida misma, la experiencia. Creo que en el camino uno aprende de experiencias ajenas, de experiencias propias, estamos muy felices así (...) Creemos en el amor, no en el matrimonio como tal, entonces seguimos bien, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros mismos”, expresó el actor.

