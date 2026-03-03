Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué día de marzo cancelarán los pagos a las beneficiarias del programa

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondientes al bimestre marzo-abril comenzaron a entregarse el lunes 2 de marzo.

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondientes al bimestre marzo-abril comenzaron a entregarse el lunes 2 de marzo. Durante la Mañanera del Pueblo, Ariadna Montiel Reyes anunció el calendario oficial para que todas las beneficiarias conozcan la fecha exacta de su depósito.

Cabe señalar que los fondos se distribuyen siguiendo el método habitual, de manera organizada conforme a la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

¿Qué día de marzo no hay pagos a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar?

El calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar de este mes omite el lunes 16 de marzo porque ese día, al ser festivo, las instituciones financieras de México, incluido el Banco del Bienestar, no ofrecen servicio. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece esa fecha como descanso obligatorio en conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Calendario completo de pagos

Letra A | Lunes 2 de marzo

Letra B | Martes 3 de marzo

Letra C | Miércoles 4 de marzo

Letra C | Jueves 5 de marzo

Letras D, E, F | Viernes 6 de marzo

Letra G | Lunes 9 de marzo

Letra G | Martes de 10 marzo

Letras H, I, J, K | Miércoles 11 de marzo

Letra L | Jueves 12 de marzo de marzo

Letra M | Viernes 13 de marzo

Letra M | Martes 17 de marzo

Letras N, Ñ, O | Miércoles 18 de marzo

Letras P, Q | Jueves 19 de marzo

Letra R | Viernes 20 de marzo

Letra R | Lunes 23 de marzo

Letra S | Martes 24 de marzo

Letras| T, U, V | Miércoles 25 de marzo

Letras W, X, Y, Z | Jueves de 26 marzo

¿Cómo saber si ya me llegó el depósito de la pensión?

El calendario oficial permite a los beneficiarios identificar el día exacto en que recibirán el monto de las pensiones, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.

Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.

Además, los usuarios que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.

Pensión Mujeres Bienestar: un programa social que ampliará su cobertura en 2026

El crecimiento de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar marca un hito en la protección social. Datos oficiales indican que, al cierre de 2025, 3 millones de mujeres son beneficiarias de este programa, lo que representa una expansión que no tiene antecedentes en la historia reciente de las políticas de inclusión en México.

Además, uno de los aspectos más destacados en la evolución del programa es la garantía de acceso automático. Desde 2025,todas las mujeres que cumplen 65 años pasan a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.