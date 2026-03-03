México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil 100 pesos del lunes 2 al viernes 6 de marzo

Este lunes 2 de marzo arrancaron los pagos de este programa social para todas las beneficiarias de 60 a 64 años de edad

La Pensión Mujeres Bienestar es
La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto. Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar constituye un programa social desarrollado por el Gobierno de México con el objetivo de ofrecer respaldo económico a mujeres adultas residentes en el país.

Esta estrategia se enfoca en mujeres de 60 a 64 años, asegurando que el beneficio abarque a todas las personas dentro de ese grupo de edad.

Durante el periodo previo, las beneficiarias recibieron 3 mil pesos cada dos meses mediante transferencias realizadas por el Banco del Bienestar. Para 2026, la cantidad aumentó a 3 mil 100 pesos.

En sus inicios, el programa solo incluía a mujeres de 63 y 64 años. Posteriormente, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, amplió la cobertura para incorporar a mujeres a partir de los 60 años.

La Secretaría del Bienestar es responsable de coordinar el funcionamiento del programa, encargándose del registro de beneficiarias, la entrega de apoyos y la gestión de los procedimientos requeridos.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Pago de marzo de la Pensión Mujeres Bienestar 2026

Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, informó que ya iniciaron los depósitos correspondientes al mes de marzo para la Pensión Mujeres Bienestar 2026.

Estos recursos pertenecen al segundo bimestre del año, el cual comprende los meses de marzo y abril y está dirigido a todas las beneficiarias de este programa social mayores de 60 a 64 años de edad.

Durante la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, Montiel presentó el calendario oficial de pagos para marzo de 2026.

Ariadna Montiel, titular de la
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos este lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencial. Foto: X/@A_MontielR.

Señaló que los depósitos comenzarán este lunes 2 de marzo y se efectuarán de manera paulatina según la inicial del apellido paterno de cada beneficiaria, por lo que resulta necesario consultar el calendario correspondiente a este mes.

Es importante reiterar que los depósitos se realizan en todas las tarjetas del Banco del Bienestar de las beneficiarias, quienes reciben una cantidad total de 3 mil 100 pesos.

Ante esto, beneficiarias de este programa social se preguntan quién recibirá en su tarjeta del Banco del Bienestar su respectivo pago del lunes 2 al viernes 6 de marzo.

¿Qué beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán el pago del lunes 2 al viernes 6 de marzo de este 2026?

Luego haber informado del calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar, autoridades de la Secretaría del Bienestar indicaron qué beneficiarios recibirán el depósito de este programa social el lunes 2 al viernes 6 de marzo.

| Letra inicial del apellido | Día | Fecha (marzo 2026) |

| A | Lunes | 2 |

| B | Martes | 3 |

| C | Miércoles | 4 |

| C | Jueves | 5 |

| D, E, F | Viernes | 6 |

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Del lunes 2 de marzo al viernes 6, los pagos se realizarán a aquellas adultos mayores cuya primera letra del apellido paterno comience con las letras de la A hasta la F.

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar serán pausados este sábado 7 y domingo 8 de marzo. Los depósitos en las respectivas tarjetas del Banco del Bienestar serán reanudados el lunes 9 del presente mes a aquellos beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno comience con la letra G.

Temas Relacionados

