Pensión Bienestar 2026: este es el calendario oficial de pagos de marzo para todos los beneficiarios

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México, que beneficia a adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es una programa social por el Gobierno de México, orientada a ciudadanos mayores de 65 años.

Quienes participan en este programa reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses, a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

El objetivo de este esquema es asegurar un ingreso constante para los adultos mayores de 65 años, favoreciendo el acceso a recursos esenciales y fortaleciendo su estabilidad económica.

La coordinación y supervisión del programa, junto con el registro, la entrega de apoyos y la atención a los beneficiarios, está a cargo de la Secretaría del Bienestar.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Pago de marzo de la Pensión Bienestar 2026

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, detalló que ya comenzaron las dispersiones de este mes de marzo de la Pensión Bienestar 2026.

Estos pagos corresponden al segundo bimestre de este año, que abarca los meses de marzo y abril para todos los beneficiarios de este programa social de 65 años en adelante.

En conferencia de prensa matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, Montiel reveló el calendario oficial de pagos de este mes de marzo del 2026.

Indicó que los depósitos arrancarán este lunes 2 de marzo y se llevarán a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, por lo que es importante revisar dicho calendario de este mes de marzo.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos este lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Cabe recodar y como se mencionó anteriormente, los depósitos se llevan a cabo en todas las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios, quienes cobran un total de 6 mil 400 pesos.

Calendario oficial de la Pensión Bienestar 2026 de este mes de marzo para todos los beneficiarios

El calendario oficial de la Pensión Bienestar fue revelado por la secretaria Ariadna Montiel este lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria indicó que los pagos son escalonados y de acuerdo a la primera letra del apellido paterno.

Detalló que a partir de este lunes 2 de marzo arrancaron los respectivos pagos para todos los beneficiarios.

| Letra inicial del apellido | Día | Fecha (marzo 2026) |

| A | Lunes | 2 |

| B | Martes | 3 |

| C | Miércoles | 4 |

| C | Jueves | 5 |

| D, E, F | Viernes | 6 |

| G | Lunes | 9 |

| G | Martes | 10 |

| H, I, J, K | Miércoles | 11 |

| L | Jueves | 12 |

| M | Viernes | 13 |

| M | Martes | 17 |

| N, Ñ, O | Miércoles | 18 |

| P, Q | Jueves | 19 |

| R | Viernes | 20 |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.