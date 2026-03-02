México

Pensión Bienestar 2026: este es el calendario oficial de pagos de marzo para todos los beneficiarios

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, reveló las fechas de depósitos a todos los beneficiarios de este programa social en la conferencia matutina presidencial

Guardar
La Pensión del Bienestar es
La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México, que beneficia a adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es una programa social por el Gobierno de México, orientada a ciudadanos mayores de 65 años.

Quienes participan en este programa reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses, a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

El objetivo de este esquema es asegurar un ingreso constante para los adultos mayores de 65 años, favoreciendo el acceso a recursos esenciales y fortaleciendo su estabilidad económica.

La coordinación y supervisión del programa, junto con el registro, la entrega de apoyos y la atención a los beneficiarios, está a cargo de la Secretaría del Bienestar.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Pago de marzo de la Pensión Bienestar 2026

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, detalló que ya comenzaron las dispersiones de este mes de marzo de la Pensión Bienestar 2026.

Estos pagos corresponden al segundo bimestre de este año, que abarca los meses de marzo y abril para todos los beneficiarios de este programa social de 65 años en adelante.

En conferencia de prensa matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, Montiel reveló el calendario oficial de pagos de este mes de marzo del 2026.

Indicó que los depósitos arrancarán este lunes 2 de marzo y se llevarán a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, por lo que es importante revisar dicho calendario de este mes de marzo.

Ariadna Montiel, titular de la
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos este lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Cabe recodar y como se mencionó anteriormente, los depósitos se llevan a cabo en todas las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios, quienes cobran un total de 6 mil 400 pesos.

Calendario oficial de la Pensión Bienestar 2026 de este mes de marzo para todos los beneficiarios

El calendario oficial de la Pensión Bienestar fue revelado por la secretaria Ariadna Montiel este lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria indicó que los pagos son escalonados y de acuerdo a la primera letra del apellido paterno.

Detalló que a partir de este lunes 2 de marzo arrancaron los respectivos pagos para todos los beneficiarios.

| Letra inicial del apellido | Día | Fecha (marzo 2026) |

| A | Lunes | 2 |

| B | Martes | 3 |

| C | Miércoles | 4 |

| C | Jueves | 5 |

| D, E, F | Viernes | 6 |

| G | Lunes | 9 |

| G | Martes | 10 |

| H, I, J, K | Miércoles | 11 |

| L | Jueves | 12 |

| M | Viernes | 13 |

| M | Martes | 17 |

| N, Ñ, O | Miércoles | 18 |

| P, Q | Jueves | 19 |

| R | Viernes | 20 |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Temas Relacionados

Pensión BienestarPensión Bienestar 2026Pensión del BienestarPensión del Bienestar 2026Calendario Pago Pensión Bienestar 2026Calendario Pago Marzo Pensión Bienestar 2026Pago Marzo Pensión BienestarPago Marzo Pensión Bienestar 2026Programas SocialesPrograma SocialPensiónBienestarAdultos Mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Suprema Corte valida devolución del SAT a empresa televisora

Una resolución judicial impone al fisco federal entregar un pago extraordinario a Grupo Televisa por tributos cobrados erróneamente

Suprema Corte valida devolución del

Asesinan a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, Guerrero

También murió el asistente de la funcionaria, un hombre de aproximadamente 35 años

Asesinan a Jessica Macedonio Saldaña,

Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte presume tratamiento de belleza

Las rutinas del músico y director del grupo, incluidos geles y masajes faciales, muestran cómo los integrantes cuidan cada detalle personal

Eduardo Hernández de Los Tigres

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de marzo: reportan retrasos en L9 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Hoy No Circula del martes 3 de marzo: los vehículos que no podrán circular mañana en el Valle de México y de Toluca

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del martes
MÁS NOTICIAS

NARCO

García Harfuch habló con Grecia

García Harfuch habló con Grecia Quiroz tras captura de “El Congo”: celulares incautados ayudarían al caso Carlos Manzo

Procesan a 13 hombres que quemaron vehículos en Jalisco tras la muerte de El Mencho

Féretro de color dorado, música de banda y más de 500 coronas: así fue el funeral de “El Mencho”

Llegan restos de “El Mencho” al panteón de Zapopan: Ejército custodió su cortejo fúnebre

Así es el Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, donde llegaron los restos de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Eduardo Hernández de Los Tigres

Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte presume tratamiento de belleza

De rapear a trapear: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en la UFC y su gesto se viraliza

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de marzo

Lucero confiesa que iba a morir “al aire y embarazada” hace 22 años tras casi asfixiarse con confeti

Jugo de arándano: cómo tomarlo correctamente para que sea un escudo natural para tus riñones

DEPORTES

Rommel Pacheco explica qué falta

Rommel Pacheco explica qué falta para que México recupere la sede del Mundial de Clavados 202 ante World Aquatics

Quiénes son los árbitros mexicanos atrapados en Qatar por la suspensión de vuelos en Medio Oriente

Aquivaldo Mosquera llega a la FGR para comparecer ante las autoridades por presunto fraude

Árbitros mexicanos quedan varados en Qatar y no pueden regresar a México

Álvaro Fidalgo se estrena como goleador del Real Betis en el derbi sevillano