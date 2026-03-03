México

Mi Beca para Empezar 2026: el pago de este mes de marzo ya cayó a todos los beneficiarios

Los montos son diferentes para cada beneficiario, dependiendo del grado educativo en el que se encuentren cursando los menores de edad

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Mi Beca para Empezar anunció que el pago de este mes de marzo de 2026 ya se hizo a todos los beneficiarios de este programa social del Gobierno de la Ciudad de México.

El depósito se realizó a todos los beneficiarios y beneficiarias de preescolar y primaria de la Ciudad de México en sus respectivas tarjetas.

De acuerdo con datos del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), dependencia encargada de trámites y demás de este programa social, el pago de Mi Beca para Empezar se llevó a cabo el pasado domingo 1 de marzo.

Cabe destacar que el monto es distinto para cada beneficiario, dependiendo del grado educativo en el que se encuentren cursando los menores de edad.

La mandataria capitalina detalló que la fecha del triple pago será el 1 de marzo a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de primaria. Video: X/@BienestarEdu.

A través de sus redes sociales oficiales el pasado domingo 1 de marzo, el Fibien destacó que el pago de Mi Beca para Empezar ya se había hecho en dicha fecha a todos los beneficiarios de este programa social.

Se trata del séptimo depósito de este ciclo escolar 2025-2026, así como el tercero de este año.

El pasado sábado 28 de febrero, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y el Fibien detallaron que estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de primaria de la capital del país seguirían recibiendo la dispersión correspondiente.

Credito: CUARTOSCURO
Credito: CUARTOSCURO

Indicó que se realizará una dispersión de tres montos, correspondientes a enero, febrero y marzo, ya que no habían recibido el pago correspondiente.

Lo anterior debido a que ahora recibirán el pago de la Beca Rita Cetina, programa del Gobierno de México. Ante esto, autoridades capitalinas detallaron que seguirán recibiendo mensualmente estos beneficiarios y los restantes de primaria, así como los de preescolar, el pago correspondiente de este programa social.

Luego de darse a conocer el depósito, el Fibien indicó los montos que recibirán este mes de marzo los beneficiarios de Mi Beca para Empezar.

Montos depositados de Mi Beca para Empezar este mes de marzo de 2026

De acuerdo con el Fibien, los montos que recibieron los beneficiarios de Mi Beca para Empezar este mes de marzo de 2026 serán:

  • 600 pesos: Nivel preescolar
  • 650 pesos: Nivel primaria
  • 600 pesos: CAM preescolar, primaria y laboral
Montos depositados de Mi Beca para Empezar en marzo 2026 Foto: X/@BienestarEdu.

¿De qué trata Mi Beca para Empezar?

Mi Beca para Empezar es un programa social promovido por el Gobierno de la Ciudad de México, dirigido a estudiantes de preescolar y primaria que asisten al ciclo escolar actual.

Esta ayuda económica busca facilitar la permanencia escolar de los alumnos, reduciendo obstáculos como la falta de útiles y materiales indispensables.

A diferencia de otros programas, Mi Beca para Empezar no otorga efectivo a los beneficiarios, por lo que no se puede retirar dinero en cajeros automáticos.

El programa busca ayudar a los menores de edad a continuar sus estudios de educación básica en la Ciudad de México. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

El apoyo se entrega únicamente por medio de una tarjeta emitida por Fibien, que solo puede usarse en comercios que aceptan pagos con los fondos de Mi Beca para Empezar.

Con esta tarjeta se pueden adquirir alimentos, uniformes, útiles, libros y diversos materiales requeridos para la actividad escolar.

Estos productos están disponibles en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, comercios departamentales y negocios que utilicen terminales bancarias compatibles con la tarjeta.

