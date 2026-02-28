Mi Beca para Empezar, CDMX: Clara Brugada confirma fecha exacta del pago de tres meses para estudiantes de primaria

Clara Brugada anunció la fecha en que beneficiarios de Mi Beca para Empezar recibirán el pago. (Crédito: X @ClaraBrugadaM)

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, difundió este 28 de febrero de 2026 un mensaje dirigido a las niñas y niños beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar, específicamente a quienes cursan cuarto, quinto y sexto año de primaria:

“El próximo primero de marzo, que es este domingo, van a recibir el apoyo económico de tres meses, enero, febrero y marzo. Estén muy atentos”.

Brugada exhortó a los beneficiarios a estar atentos a la entrega de este apoyo. Subrayó que la beca se otorga de manera universal y ha representado una herramienta para combatir las desigualdades, evitando que niñas y niños abandonen la escuela por motivos económicos.

La funcionaria reiteró la importancia de este programa, destacando que garantiza la permanencia escolar y promueve la equidad en el acceso a la educación.

¿Cuál es el monto que reciben los beneficiarios de este programa?

Las cuotas mensuales para el ciclo escolar en distintos niveles educativos han sido establecidas para las siguientes modalidades:

Preescolar: $600.00 mensuales

Primaria: $650.00 mensuales

Centro de Atención Múltiple (CAM) en todos los niveles: $600.00 mensuales

La mandataria capitalina detalló que la fecha del triple pago será el 1 de marzo a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de primaria. Video: X/@BienestarEdu.

Es decir, los beneficiarios que recibirán su pago el 1 de marzo, obtendrán mil 950 pesos por los tres meses.

¿Qué personas no pueden inscribirse a Mi Beca para Empezar?

Las reglas de acceso al programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” establecen criterios estrictos sobre quiénes pueden o no pueden inscribirse, por lo que en esta nota se detalla quienes no pueden acceder a este beneficio:

Quienes no estén inscritos en la Ciudad de México : El programa está dirigido exclusivamente a estudiantes inscritos en escuelas públicas ubicadas dentro de la capital del país.

Alumnas y alumnos de escuelas particulares : Solo las y los estudiantes de escuelas públicas pueden acceder a la beca. La inscripción de menores que asisten a instituciones educativas privadas está descartada.

Estudiantes fuera de los niveles educativos especificados : El beneficio está reservado para quienes cursan preescolar, primaria o asisten a un Centro de Atención Múltiple (CAM) en los niveles preescolar, primaria y laboral, así como adultos que cursan primaria. Quedan excluidos los que estudian en otros niveles escolares.

Quienes no cuenten con validación educativa: Además de cumplir con los requisitos anteriores, la inscripción debe ser validada por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México o la dependencia educativa correspondiente. La falta de validación imposibilita la obtención de la beca.

El objetivo de este programa consiste en incrementar el ingreso de familias con integrantes inscritos en instituciones educativas de nivel preescolar y primaria, Centros de Atención Múltiple en sus niveles preescolar, primaria y laboral, así como primaria para adultos.

Cabe destacar que el uso de este recurso es limitado, debido a que los beneficiarios solo pueden gastarlo en establecimientos afiliados, sin que se pueda dispone del efectivo.