México

Detienen a cinco presuntos miembros del CJNG en Uruapan, Michoacán

Fueron asegurados cuatro hombres y una mujer tras dos operaciones

Guardar
Tres de los sujetos capturados
Tres de los sujetos capturados (SSP Michoacán)

Un total de cinco personas, identificados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron capturadas como resultado de dos acciones en Michoacán.

Las capturas fueron anunciadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, institución que destacó que las detenciones fueron realizadas en Uruapan.

Junto con los sujetos fueron aseguradas armas de fuego, así como dosis de diversas drogas.

“En dos acciones operativas, la #GuardiaCivil detuvo a 4 hombres y una mujer por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de 4 armas de fuego, cartuchos útiles y más de 400 dosis de cristal, marihuana, cocaína y heroína”, es parte de lo compartido por la SSP Michoacán.

De igual manera, uno de los ahora detenidos cuenta con registros policiacos previos por los delitos de robo y contra la salud.

Hay una mujer entre las
Hay una mujer entre las personas arrestadas (SSP Michoacán)

Detenidos en dos acciones diferentes

En una primera acción fueron arrestados tres hombres con el mismo número de armas cortas con sus cargadores, además de 26 cartuchos útiles.

Fue en esta primera acción que los agentes de seguridad hallaron dosis de usns sustancia con las características del cristal (metanfetamina).

Mientras que en una segunda acción fueron incautados envoltorios con presunta heroína, así como 250 envoltorios con sustancia similar al cristal, 122 envoltorios con supuesta cocaína, así como 53 empaques con posible marihuana.

En esta segunda acción fue incautada un arma de fuego con cargador y 12 cartuchos útiles, además de una decena de celulares y pipas al parecer usadas para el consumo de drogas.

Reportes periodísticos señalan que los cuatro hombres y la mujer serían integrantes de una célula del CJNG.

Cae “El Congo” en Apatzingán

El mismo 2 de marzo las autoridades de Michoacán informaron el arresto de Gerardo “N”, un hombre apodado El Congo y quien fue detenido como resultado de un cateo en la colonia Centro en el municipio de Apatzingán. Dicho sujeto es identificado como operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan.

Foto: https://x.com/OHarfuch
Foto: https://x.com/OHarfuch

“El detenido es señalado como presunto responsable de coordinar actividades de extorsión a productores de aguacate y limón, además de su posible participación en secuestros y homicidios en la región”, se puede leer en el reporte de las autoridades.

Asimismo, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, aseguró en conferencia de prensa que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, le llamó para informarle el arresto de El Congo.

Lo anterior debido a que el sujeto capturado estaría ligado con el homicidio de Carlos Manzo, además García Harfuch espera que haya avances en las averiguaciones por el homicidio debido a que el hombre referido fue capturado junto con indicios relevantes.

Temas Relacionados

CJNGMichoacánUruapanNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Reforma electoral de Claudia Sheinbaum: Morena afina proyecto en Palacio Nacional

Los coordinadores del partido en las dos cámaras se encuentran en el edificio oficial

Reforma electoral de Claudia Sheinbaum:

Noche de Primavera 2026 en CDMX: fecha del baile sonidero, rave en Los Dinamos y más actividades

Habrá siete sedes con actividades musicales de distintos géneros

Noche de Primavera 2026 en

Brugada agradece a capitalinos por convertir el Zócalo CDMX en una ‘fiesta colectiva’ durante concierto de Shakira

“Gracias al pueblo de la Ciudad de México y a sus visitantes, por apropiarse del espacio público”, dijo en conferencia de prensa la Jefa de Gobierno de la capital del país

Brugada agradece a capitalinos por

Cómo hacer un limpiador casero con cáscara de limón, vinagre y romero, libre de químicos y biodegradable

Descubre una forma sencilla y natural de higienizar superficies y reducir el uso de productos comerciales en la rutina diaria

Cómo hacer un limpiador casero

Localizan cuerpo de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM desaparecida en Cuernavaca

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó el hallazgo como resultado de un operativo interinstitucional en el norte del municipio

Localizan cuerpo de Kimberly Joselin,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Funeral de El Mencho en

Funeral de El Mencho en Zapopan: un joven extranjero fue agredido al interior del panteón Recinto de la Paz

García Harfuch habló con Grecia Quiroz tras captura de “El Congo”: celulares incautados ayudarían al caso Carlos Manzo

Procesan a 13 hombres que quemaron vehículos en Jalisco tras la muerte de El Mencho

Féretro de color dorado, música de banda y más de 500 coronas: así fue el funeral de “El Mencho”

Llegan restos de “El Mencho” al panteón de Zapopan: Ejército custodió su cortejo fúnebre

ENTRETENIMIENTO

‘Excelsa’ y ‘Maradonio’ se reencuentran

‘Excelsa’ y ‘Maradonio’ se reencuentran a 14 años de La Familia P. Luche

Robbie Williams anuncia segundo show en el Palacio de los Deportes: fecha y precios para ‘BritPop World Tour’

Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte presume tratamiento de belleza

De rapear a trapear: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en la UFC y su gesto se viraliza

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de marzo

DEPORTES

André Jardine revela cuál es

André Jardine revela cuál es su mayor sueño como entrenador: ¿Se va del club América?

Así luce el perímetro del Estadio Azteca a un mes de su reapertura: Sobse supervisó obras de movilidad

Rommel Pacheco explica qué falta para que México recupere la sede del Mundial de Clavados 202 ante World Aquatics

Quiénes son los árbitros mexicanos atrapados en Qatar por la suspensión de vuelos en Medio Oriente

Aquivaldo Mosquera llega a la FGR para comparecer ante las autoridades por presunto fraude