Detienen a cinco presuntos miembros del CJNG en Uruapan, Michoacán

Tres de los sujetos capturados (SSP Michoacán)

Un total de cinco personas, identificados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron capturadas como resultado de dos acciones en Michoacán.

Las capturas fueron anunciadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, institución que destacó que las detenciones fueron realizadas en Uruapan.

Junto con los sujetos fueron aseguradas armas de fuego, así como dosis de diversas drogas.

“En dos acciones operativas, la #GuardiaCivil detuvo a 4 hombres y una mujer por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de 4 armas de fuego, cartuchos útiles y más de 400 dosis de cristal, marihuana, cocaína y heroína”, es parte de lo compartido por la SSP Michoacán.

De igual manera, uno de los ahora detenidos cuenta con registros policiacos previos por los delitos de robo y contra la salud.

Hay una mujer entre las personas arrestadas (SSP Michoacán)

Detenidos en dos acciones diferentes

En una primera acción fueron arrestados tres hombres con el mismo número de armas cortas con sus cargadores, además de 26 cartuchos útiles.

Fue en esta primera acción que los agentes de seguridad hallaron dosis de usns sustancia con las características del cristal (metanfetamina).

Mientras que en una segunda acción fueron incautados envoltorios con presunta heroína, así como 250 envoltorios con sustancia similar al cristal, 122 envoltorios con supuesta cocaína, así como 53 empaques con posible marihuana.

En esta segunda acción fue incautada un arma de fuego con cargador y 12 cartuchos útiles, además de una decena de celulares y pipas al parecer usadas para el consumo de drogas.

Reportes periodísticos señalan que los cuatro hombres y la mujer serían integrantes de una célula del CJNG.

Cae “El Congo” en Apatzingán

El mismo 2 de marzo las autoridades de Michoacán informaron el arresto de Gerardo “N”, un hombre apodado El Congo y quien fue detenido como resultado de un cateo en la colonia Centro en el municipio de Apatzingán. Dicho sujeto es identificado como operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan.

Foto: https://x.com/OHarfuch

“El detenido es señalado como presunto responsable de coordinar actividades de extorsión a productores de aguacate y limón, además de su posible participación en secuestros y homicidios en la región”, se puede leer en el reporte de las autoridades.

Asimismo, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, aseguró en conferencia de prensa que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, le llamó para informarle el arresto de El Congo.

Lo anterior debido a que el sujeto capturado estaría ligado con el homicidio de Carlos Manzo, además García Harfuch espera que haya avances en las averiguaciones por el homicidio debido a que el hombre referido fue capturado junto con indicios relevantes.