México

La lucha tras la muerte de El Mencho también se libra con algoritmos en Internet, señala OCCRP

El operativo contra el líder del CJNG también destapó el uso de tecnología para manipular la percepción

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho"
Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" era el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

El operativo en Jalisco contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, derivó no solo en la muerte de quien fuera el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues en diversos estados fueron registrados bloqueos carreteros y quema de vehículos.

Los bloqueos a vías por parte de integrantes del crimen organizado son una táctica que puede rastrearse a años anteriores como en el caso de la reacción violenta tras la detención de Ovidio Guzmán en octubre de 2019, fecha en la que el hijo de Joaquín Guzmán Loera fue liberado.

Con el reciente operativo contra El Mencho los analistas han identificado un espacio en pugna fuera del territorio real, pues mientras parte del país lidiaba con asuntos de seguridad, en Internet había otro frente que amplificaba la violencia y hasta daba como ciertos eventos que no sucedieron.

La organización Organized Crime and Corrupt Report Project (OCCRP) destaca el uso de imágenes falsas para generar un narrativa de terror.

La respuesta en territorio del CJNG

Al principio fueron reportados bloqueos en Jalisco, sitio donde fuerzas de seguridad federales lograron la captura del Mencho, uno de los hombres más buscados y objetivo prioritario para México y Estados Unidos, al final el hombre murió cuando era trasladado.

FOTO DE ARCHIVO. Turistas caminan
FOTO DE ARCHIVO. Turistas caminan junto a los restos quemados de autobuses tras una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado después de una operación militar en la que murió el jefe del cártel Nemesio Oseguera, 'El Mencho', en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, México. REUTERS/Alfonso Lepe

Ante esta situación diversas instituciones de seguridad de otros estados anunciaron el reforzamiento por las posibles reacciones de los integrantes del crimen organizado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que en el país hubo 252 bloqueos en 20 estados, siendo Jalisco el más afectado.

También hubo acciones violentas en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas

La respuesta en Internet: espectculo y desinformación

Con los datos e imágenes de lo ocurrido es imposible negar que hubo un rección violenta, sin embrago, es en Internet donde también fueron activadas estrategias en el espacio web.

La muerte del Mencho también provocó imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA) o material sacado de contexto. OCCRP describe como un despliegue que combina el espéctalo y la desinformación para generar miedo.

(Capturas de pantalla/X/@EmilioVallejoRL/@LauraLoomer)
(Capturas de pantalla/X/@EmilioVallejoRL/@LauraLoomer)

Dicha organización contactó con Alberto Escorcia, especialista en desinformación e IA, quien señala que detrás de algunas de las cuentas habría personal relacionado con el crimen organizado, aunque también hay otras (ligadas con la derecha) que comparte datos y material falso.

Lo espectacular retoma parte de lo ocurrido en la realidad, pero este se ve amplificado y complementado con fotografías de eventos que no sucedieron.

“Lo que hacen los trolls del Cártel de Jalisco es generar una masa crítica. Saben cómo manipular el algoritmo de Twitter”, comentó Escorcia a OCCRP.

Es decir, sí hubo un respuesta violenta por parte del grupo criminal, pero al mismo tiempo los hechos reales competían con las invenciones que se dan por ciertas en medio de la emergencia.

