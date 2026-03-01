México

Pensiones del Bienestar 2026: dónde checar el calendario oficial de pagos de marzo

El segundo depósito del año a todos los beneficiarios comenzará a distribuirse durante este mes

Los pagos de las Pensiones Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril, comenzarán a distribuirse durante este mes y aquí te decimos dónde se podrá consultar el calendario oficial de depósitos.

Se espera que como en periodos anteriores, la distribución de los recursos abarque la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para personas con Discapacidad.

¿Dónde checar el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar?

El calendario oficial de pagos de marzo de las Pensiones del Bienestar se podrá checa mediante los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

Comúnmente, Ariadna Montiel da a conocer esta agenda ordenada de depósitos durante la Mañanera del Pueblo y a través de sus redes sociales verificadas.

¿Cómo checar si ya me llegó el pago de la pensión?

El calendario oficial permite a los beneficiarios identificar el día exacto en que recibirán el monto de las pensiones, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.

Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.

Además, los usuarios que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de depósitos de la Pensión Bienestar de este mes de enero. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Calendario tentativo de pagos

La calendarización exacta de los pagos aún no ha sido anunciada, pero existe la posibilidad de que los recursos correspondientes a febrero se asignen siguiendo su esquema provisional en orden alfabético.

  • Letra A | lunes 2 de marzo
  • Letra B | martes 3 de marzo
  • Letra C | miércoles 4 de marzo
  • Letra C | jueves 5 de marzo
  • Letras D, E, F | viernes 6 de marzo
  • Letra G | lunes 9 de marzo
  • Letra G | martes 10 de marzo
  • Letras H, I, J, K | miércoles 11 de marzo
  • Letra L | jueves 12 de marzo
  • Letra M | viernes 13 de marzo
  • Letra M | lunes 16 de marzo
  • Letras N, Ñ, O | martes 17 de marzo
  • Letras P, Q | miércoles 18 de marzo
  • Letra R | jueves 19 de marzo
  • Letra R | viernes 20 de marzo
  • Letra R | lunes 23 de marzo
  • Letra S | martes 24 de marzo
  • Letras T, U, V | miércoles 25 de marzo
  • Letras W, X, Y, Z | jueves 26 de marzo

Estos programas buscan fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida de adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres beneficiarias en todo el país.

