Programa Bienestar y Plenitud 2026: fechas, documentos y requisitos para el registro

El Programa Bienestar y Plenitud inicia el registro para hombres de 63 y 64 años en Tabasco. (Facebook/ Secretaria del Bienestar de Tabasco)

El Programa Bienestar y Plenitud 2026 se ha convertido en un referente de apoyo social en Tabasco, dirigido a hombres que aún no cumplen con la edad necesaria para acceder a la pensión universal de adultos mayores.

Su objetivo es ofrecer un respaldo económico bimestral que garantice la cobertura de necesidades básicas durante el periodo previo a la jubilación universal.

Esta iniciativa estatal actúa como un puente entre los apoyos locales y la Pensión Universal de Adultos Mayores, garantizando un respaldo económico previo. (Foto: Cuartoscuro)

Gracias a una estrategia de atención directa y transparente, el programa busca reducir la brecha de desprotección para hombres de 63 y 64 años en la entidad. La convocatoria para el registro de nuevos beneficiarios ya cuenta con fechas y requisitos definidos, permitiendo a los interesados preparar su documentación y cumplir con el trámite de manera adecuada.

Perfil de beneficiarios y monto del apoyo

El Programa Bienestar y Plenitud está dirigido específicamente a:

Hombres de 63 y 64 años con residencia comprobada en Tabasco .

Aquellos que cumplan los 63 años antes del 31 de enero de 2026 también pueden inscribirse.

El beneficio consiste en 3 mil pesos bimestrales, depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar para promover la inclusión financiera de adultos mayores en Tabasco. (Facebook/ Secretaria del Bienestar de Tabasco)

Quienes completen su registro y resulten seleccionados recibirán un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales, el cual se deposita directamente en la tarjetas del Banco del Bienestar para promover la inclusión financiera y la seguridad en la entrega del recurso.

Fechas y sedes para el registro

El periodo oficial de inscripciones para el Programa Bienestar y Plenitud 2026 está programado para la primera quincena de marzo, con un proceso presencial y gratuito en las sedes autorizadas.

Fechas de registro: del 1 al 10 de marzo de 2026

Horario de atención: de 08:00 a 16:00 horas

Sedes disponibles: Oficinas del Pueblo distribuidas en los diferentes municipios y en la Secretaría del Bienestar estatal en Villahermosa

Las inscripciones al Programa Bienestar y Plenitud 2026 se realizarán en las Oficinas del Pueblo y la Secretaría del Bienestar estatal del 1 al 10 de marzo de 2026. (Facebook/ Secretaría del Bienestar de Tabasco)

Las autoridades recomiendan acudir directamente a las sedes oficiales y evitar el uso de intermediarios, ya que el trámite no tiene costo alguno y se realiza bajo protocolos claros para garantizar la seguridad y el orden en la atención.

Documentos necesarios para el trámite

Para completar el registro, los solicitantes deben presentar documentos en original y copia que permitan comprobar identidad, lugar de residencia y datos personales actualizados.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, licencia de conducir o INAPAM)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento (legible y actualizada)

Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, gas, teléfono o predial, no mayor a seis meses)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

El proceso de registro para el apoyo social es completamente gratuito, presencial y debe hacerse en sedes oficiales autorizadas por las autoridades estatales de Tabasco. (Facebook/ Secretaria del Bienestar de Tabasco)

La entrega de estos documentos facilita la validación de datos y agiliza la incorporación de los beneficiarios al padrón estatal, asegurando que el apoyo llegue a quienes cumplen con los criterios.

Este esquema funciona como un puente directo hacia la pensión federal, garantizando que ningún adulto mayor quede sin respaldo durante su transición hacia la jubilación universal.