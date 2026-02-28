México

Programa Bienestar y Plenitud 2026: fechas, documentos y requisitos para el registro

La iniciativa estatal ofrece un pago bimestral de 3 mil pesos en un esquema dirigido a quienes aún no cumplen la edad para la pensión universal

Guardar
El Programa Bienestar y Plenitud
El Programa Bienestar y Plenitud inicia el registro para hombres de 63 y 64 años en Tabasco. (Facebook/ Secretaria del Bienestar de Tabasco)

El Programa Bienestar y Plenitud 2026 se ha convertido en un referente de apoyo social en Tabasco, dirigido a hombres que aún no cumplen con la edad necesaria para acceder a la pensión universal de adultos mayores.

Su objetivo es ofrecer un respaldo económico bimestral que garantice la cobertura de necesidades básicas durante el periodo previo a la jubilación universal.

Esta iniciativa estatal actúa como
Esta iniciativa estatal actúa como un puente entre los apoyos locales y la Pensión Universal de Adultos Mayores, garantizando un respaldo económico previo. (Foto: Cuartoscuro)

Gracias a una estrategia de atención directa y transparente, el programa busca reducir la brecha de desprotección para hombres de 63 y 64 años en la entidad. La convocatoria para el registro de nuevos beneficiarios ya cuenta con fechas y requisitos definidos, permitiendo a los interesados preparar su documentación y cumplir con el trámite de manera adecuada.

Perfil de beneficiarios y monto del apoyo

El Programa Bienestar y Plenitud está dirigido específicamente a:

  • Hombres de 63 y 64 años con residencia comprobada en Tabasco.
  • Aquellos que cumplan los 63 años antes del 31 de enero de 2026 también pueden inscribirse.
El beneficio consiste en 3
El beneficio consiste en 3 mil pesos bimestrales, depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar para promover la inclusión financiera de adultos mayores en Tabasco. (Facebook/ Secretaria del Bienestar de Tabasco)

Quienes completen su registro y resulten seleccionados recibirán un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales, el cual se deposita directamente en la tarjetas del Banco del Bienestar para promover la inclusión financiera y la seguridad en la entrega del recurso.

Fechas y sedes para el registro

El periodo oficial de inscripciones para el Programa Bienestar y Plenitud 2026 está programado para la primera quincena de marzo, con un proceso presencial y gratuito en las sedes autorizadas.

  • Fechas de registro: del 1 al 10 de marzo de 2026
  • Horario de atención: de 08:00 a 16:00 horas
  • Sedes disponibles: Oficinas del Pueblo distribuidas en los diferentes municipios y en la Secretaría del Bienestar estatal en Villahermosa
Las inscripciones al Programa Bienestar
Las inscripciones al Programa Bienestar y Plenitud 2026 se realizarán en las Oficinas del Pueblo y la Secretaría del Bienestar estatal del 1 al 10 de marzo de 2026. (Facebook/ Secretaría del Bienestar de Tabasco)

Las autoridades recomiendan acudir directamente a las sedes oficiales y evitar el uso de intermediarios, ya que el trámite no tiene costo alguno y se realiza bajo protocolos claros para garantizar la seguridad y el orden en la atención.

Documentos necesarios para el trámite

Para completar el registro, los solicitantes deben presentar documentos en original y copia que permitan comprobar identidad, lugar de residencia y datos personales actualizados.

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, licencia de conducir o INAPAM)
  • CURP (impresión reciente)
  • Acta de nacimiento (legible y actualizada)
  • Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, gas, teléfono o predial, no mayor a seis meses)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)
El proceso de registro para
El proceso de registro para el apoyo social es completamente gratuito, presencial y debe hacerse en sedes oficiales autorizadas por las autoridades estatales de Tabasco. (Facebook/ Secretaria del Bienestar de Tabasco)

La entrega de estos documentos facilita la validación de datos y agiliza la incorporación de los beneficiarios al padrón estatal, asegurando que el apoyo llegue a quienes cumplen con los criterios.

Este esquema funciona como un puente directo hacia la pensión federal, garantizando que ningún adulto mayor quede sin respaldo durante su transición hacia la jubilación universal.

Temas Relacionados

Programa Bienestar y Plenitud 2026Bienestar y Plenitud 2026Programas SocialesProgramas del BienestarPensión del BienestarPensión de Adultos MayoresTabascomexico-noticias

Más Noticias

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo del 27 de febrero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Tris: jugada ganadora y resultado

Azúcar en el shampoo: el método casero que promete transformar el cabello

Preparar la mezcla justo antes del lavado semanal contribuye a una mejor penetración de tónicos o mascarillas

Azúcar en el shampoo: el

México vs LA Dodgers: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol

La novena tricolor, liderada por Randy Arozarena, se prepara para un auténtico examen frente a uno de los equipos de mayor jerarquía la MLB

México vs LA Dodgers: cuándo

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de febrero: Mujer de la tercera edad habría fallecido tras caer a las vías en la estación Zócalo/Tenochtitlán, según reportes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy 27 de febrero

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de Pronósticos

Melate, Revancha y Revanchita resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cuatro presuntos integrantes

Detienen a cuatro presuntos integrantes del CJNG con armamento en Chiapas, uno es menor de edad

Faltan por capturar a seis implicados en el asesinato de Carlos Manzo, afirma Fiscalía de Michoacán

Policías detenidos en Ecuandureo servían como halcones del CJNG durante bloqueos tras el abatimiento de “El  Mencho”

Abatimiento de El Mencho provocó aumento de violencia en Uruapan, Michoacán: alcaldesa anuncia reforzamiento de seguridad

Colectivo denuncia mensaje de impunidad tras asesinato de madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Klitbo habla de la

Cynthia Klitbo habla de la enfermedad incurable con la que fue diagnosticada y la llevó a depresión

Desde Grupo Firme hasta Edén Muñoz: revelan presuntos nexos de El Mencho con la planeación del Carnaval de Autlán 2026

Christian Chávez revela su recaída en las drogas después del reencuentro de RBD y cuenta cómo logró recuperarse

Shakira en el Zócalo: estas son las estaciones del Metro de la CDMX que estarán cerradas por el concierto

Angelique Boyer reacciona al regreso de Gala Montes a las telenovelas en “Corazón de oro”

DEPORTES

México vs LA Dodgers: cuándo

México vs LA Dodgers: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol

Qué se sabe sobre la posible salida de Christian Martinoli de TV Azteca

Esta es la nueva fecha del Clásico Nacional femenil entre Chivas y América

Estas son las fechas de exhibición del trofeo del Mundial en Guadalajara

América habría puesto en la mira a Luis Chávez como su refuerzo estelar para el siguiente torneo