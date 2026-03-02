México

Las reacciones de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada al concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

La cantante colombiana reunió a 400 mil personas en la Plaza de la Constitución con un espectáculo gratuito que marcó el cierre de su gira en México

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour “Las Mujeres ya no lloran World Tour”. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció acerca del concierto de Shakira en el Zócalo capitalino, resaltando el lema “Las Mujeres Ya No Lloran”. En un mensaje publicado a través de su cuenta de X, Sheinbaum celebró la presentación de la cantante colombiana la noche del 1 de marzo de 2026.

El evento, que se llevó a cabo en el corazón de la ciudad, reunió a miles de personas en un espectáculo gratuito. La titular del Ejecutivo publicó: “Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran - Zócalo”, agregando emojis de aplausos, haciendo referencia tanto al título del último álbum de la artista como al mensaje de empoderamiento femenino que ha caracterizado sus recientes lanzamientos.

La presencia de Shakira en el Zócalo marcó uno de los conciertos masivos más relevantes del año en la capital mexicana. El Zócalo ha servido previamente como escenario para artistas internacionales como Rosalía, Paul McCartney y Grupo Firme, consolidándose como un espacio emblemático para eventos multitudinarios.

La presidenta de México reaccionó al show en el Zócalo. (@Claudiashein)

Por su parte, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, agradeció a Shakira por el impacto de su reciente presentación en la capital, destacando: “Gracias Shakira por llenar nuestra capital de energía, fuerza y emoción”. El mensaje, publicado en X, subrayó el ambiente festivo que se vivió durante el evento.

Brugada enfatizó el sentido de comunidad y empoderamiento generado por el concierto, afirmando: “Hoy cantamos a todo pulmón y recordarnos que cuando las mujeres brillan, la historia cambia”. Con ello, la mandataria vinculó la actuación de la artista colombiana con el impulso a la visibilidad y liderazgo femenino en espacios públicos. El espectáculo, realizado en el Zócalo capitalino, convocó a miles de asistentes y se inscribió en una serie de conciertos gratuitos que buscan acercar la cultura y el entretenimiento internacional a la población de la Ciudad de México. Shakira, reconocida mundialmente por su trayectoria artística y por su activismo social, es la intérprete latina femenina con mayor cantidad de premios Grammy Latinos hasta la fecha.

La jefa de Gobierno de la CDMX agradeció a la cantante colombiana. (@ClaraBrugadaM)

Así fue el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

La noche del domingo 1 de marzo la artista colombiana rompió un récord de 400 mil asistentes en su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Según datos difundidos por el Gobierno de la Ciudad de México, la presentación de Shakira superó todas las cifras anteriores registradas en ese emblemático espacio. El evento formó parte del cierre en México de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, y atrajo a multitudes que abarrotaron no solo la plancha del Zócalo, sino también puntos aledaños como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

El acceso libre al show permitió la llegada de familias, jóvenes y seguidores de diferentes generaciones, lo que consolidó la convocatoria como uno de los eventos musicales más destacados del año en la ciudad. Desde los primeros acordes, Shakira conectó con la multitud interpretando algunos de los temas más emblemáticos de su carrera. “Antología”, “Dónde Estás Corazón” y “Pies Descalzos” fueron coreados por miles de voces, marcando el inicio de una velada cargada de nostalgia y energía. Durante la noche, la artista también incluyó éxitos recientes como “Te Felicito”, “Chantaje”, “Monotonía” y “Acróstico”, mostrando su vigencia en la escena internacional.

La cantante colombiana reunió a 400 mil personas en la Plaza de la Constitución con un espectáculo gratuito que marcó el cierre de su gira en México. (Jefatura Gobierno CDMX)

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando la cantante expresó: “Los quiero mucho, mucho”, agradeciendo el apoyo de su público mexicano. El repertorio avanzó entre cambios de vestuario y una escenografía diseñada para grandes audiencias. La plaza de la Constitución vibró especialmente durante la interpretación de “Antología”, una de las canciones más queridas por sus seguidores.

El cierre del concierto llegó con “Las Mujeres Ya No Lloran”, tema que se ha convertido en un símbolo del mensaje de empoderamiento que acompaña la actual etapa de Shakira.

