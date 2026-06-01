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Señales en tu casa de que hay ratones aunque nunca los hayas visto

Especialistas coinciden en que estos indicios son clave para identificar una infestación a tiempo y evitar problemas mayores

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Ilustración de una pareja asustada viendo las huellas de un ratón en el suelo de madera de una casa vieja, mientras el ratón se esconde detrás de una pared rota.
La presencia de ratones suele pasar inadvertida, pero estas señales permiten detectarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de ratones en el hogar puede pasar desapercibida durante semanas, ya que estos animales suelen ser nocturnos y evitan el contacto directo con las personas.

Sin embargo, existen señales claras que permiten identificar su actividad incluso cuando nunca se les ha visto.

Estos indicios han sido ampliamente documentados por especialistas en control de plagas y salud pública de la Penn State Extension y la Utah State University Extension.

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Ambas instituciones coinciden en que señales como excrementos pequeños, objetos roídos, manchas de grasa, ruidos nocturnos y olores intensos son las evidencias más habituales para identificar la actividad de estos roedores en una vivienda.

Excrementos, ruidos y olor a orina: las señales más claras de ratones en casa

El hallazgo de excrementos pequeños y oscuros, de tres a seis milímetros de largo, es una de las pruebas más contundentes de la presencia de roedores.

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Estas bolitas suelen aparecer en esquinas, debajo del fregadero, detrás de electrodomésticos, en la despensa o dentro de cajones.

La acumulación de excrementos en un mismo lugar indica que el sitio es parte de sus rutas habituales para buscar alimento.

En muchas ocasiones, los ruidos durante la noche delatan la presencia de ratones. Los sonidos de roer, correr o raspar materiales se perciben principalmente en techos falsos, paredes, áticos o detrás de muebles y electrodomésticos.

Los chillidos agudos también pueden escucharse cuando hay crías en los nidos. Escuchar estos ruidos sin haber visto al animal es una señal de alerta, sobre todo si se repiten de manera constante.

Otra pista es el olor persistente a orina, que suele concentrarse en zonas de paso o cerca de los nidos. Este olor se intensifica en infestaciones avanzadas y puede identificarse como un aroma desagradable, similar al amoníaco.

La orina de ratón, además, deja rastros que pueden observarse con luz negra en habitaciones oscuras, método recomendado para detectar actividad reciente.

Cómo limpiar los excrementos de ratón de forma segura (VisualesIA Scribnews)
El hallazgo de excrementos pequeños y oscuros, de tres a seis milímetros de largo, es una de las pruebas más contundentes de la presencia de roedores. (VisualesIA Scribnews)

Objetos roídos, manchas y marcas de grasa

El daño a objetos y envases de alimentos es otro de los signos inequívocos. Los ratones necesitan roer de forma constante para mantener cortos sus dientes incisivos, lo que los lleva a morder plásticos, cables eléctricos, madera, cartón y muebles.

Encontrar envases de comida mordidos o cables pelados indica que los roedores buscan acceso a fuentes de alimento o refugio dentro de la vivienda.

Las marcas de grasa o suciedad en paredes, zócalos y esquinas también son frecuentes. Los ratones suelen desplazarse pegados a superficies, dejando a su paso una estela aceitosa por el contacto continuo de su pelaje.

Estas marcas aparecen a lo largo de las rutas que utilizan para moverse entre los nidos y los sitios donde encuentran comida y agua.

La presencia de manchas recientes, que manchan al tocarse, es señal de actividad actual, mientras que las antiguas se desprenden en escamas al rascarlas.

Nidos y madrigueras ocultas en la vivienda

La construcción de nidos dentro de la casa es una actividad típica de los ratones, quienes emplean materiales blandos como papel, tela, hilos, fragmentos de plástico o plantas secas para crearlos.

Estos nidos suelen ocultarse en lugares poco accesibles, detrás de muebles, dentro de cajones, áticos, bodegas, cuartos de lavado o detrás de electrodomésticos.

La presencia de materiales deshilachados o acumulados en rincones oscuros es un signo claro de que los roedores han instalado su refugio en el lugar.

Los agujeros o madrigueras en paredes, pisos, zócalos o cerca de tuberías también pueden indicar la entrada y salida de ratones.

Las aberturas suelen estar bordeadas por restos de suciedad o manchas de grasa. Los ratones aprovechan grietas, hendiduras y espacios mínimos, ya que pueden pasar por aberturas de apenas medio centímetro.

Huellas, rutas y monitoreo activo

El seguimiento de huellas en polvo, harina o talco es una técnica recomendada para confirmar la presencia de ratones.

Colocar una capa fina de harina o talco junto a paredes o zonas sospechosas durante la noche y, al día siguiente, verificar si aparecen huellas diminutas que delaten el tránsito de roedores ayuda a identificar las rutas y puntos de acceso, facilitando la colocación de trampas o barreras físicas.

Las rutas más utilizadas por los ratones suelen ubicarse en la cocina, despensa, detrás de electrodomésticos, bajo fregaderos y en falsos techos.

El monitoreo constante de estos espacios y la observación de nuevas señales permiten detectar a tiempo una infestación, incluso si los animales nunca se han dejado ver durante el día.

Infografía que muestra cómo detectar ratones en casa con imágenes de excrementos, objetos roídos, ruidos nocturnos, olores, suciedad, nidos ocultos y huellas.
Esta guía visual detalla las señales clave para identificar una posible infestación de ratones en el hogar, mostrando excrementos, objetos roídos, ruidos nocturnos, olores y huellas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y acciones recomendadas ante la sospecha

La acumulación de señales debe considerarse indicio suficiente para iniciar medidas de control.

Es fundamental sellar todas las grietas y aberturas, almacenar los alimentos en recipientes herméticos, limpiar derrames y restos de comida de inmediato y evitar el desorden, especialmente en bodegas, sótanos o áticos.

La limpieza y desinfección de las áreas afectadas debe realizarse con guantes y desinfectantes, evitando barrer o aspirar excrementos para no levantar polvo contaminado.

Si las señales persisten o la infestación es extensa, se recomienda contactar a profesionales en control de plagas para una intervención adecuada.

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