Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 1 de junio

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,17 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,25% respecto al precio de cierre anterior de 20,22 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,27%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 7,71%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua durante un día. La volatilidad actual se sitúa en 3,31%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,83%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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