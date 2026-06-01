EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 1 de junio

La presidenta Claudia Sheinbaum podría referirse a su informe de gobierno del 31 de mayo, realizado en el Monumento a la Revolución, donde rindió cuentas ante ciudadanos y simpatizantes. La presidenta también podría abordar la movilización de la CNTE prevista para este lunes 1 de junio en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en Oaxaca.

La soberanía nacional es otro tema que podría dominar la conferencia mañanera de hoy. El pasado domingo, Sheinbaum advirtió que “México no es piñata de nadie” y señaló que su gobierno enfrenta ataques mediáticos de la ultraderecha internacional.