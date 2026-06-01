EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 1 de junio

La presidenta Claudia Sheinbaum podría referirse a su informe de gobierno del 31 de mayo, realizado en el Monumento a la Revolución, donde rindió cuentas ante ciudadanos y simpatizantes. La presidenta también podría abordar la movilización de la CNTE prevista para este lunes 1 de junio en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en Oaxaca.
La soberanía nacional es otro tema que podría dominar la conferencia mañanera de hoy. El pasado domingo, Sheinbaum advirtió que “México no es piñata de nadie” y señaló que su gobierno enfrenta ataques mediáticos de la ultraderecha internacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.