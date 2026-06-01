Becas Benito Juárez 2026: cómo saber si ya me llegó el pago del mes de junio y calendario tentativo

El próximo periodo de pagos de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios se llevará a cabo durante este mes.

El próximo periodo de pagos de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios se llevará a cabo durante este mes. Cabe indicar que los depósitos corresponderán al bimestre mayo-junio y se entregarán de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada alumno.

Aunque las autoridades aún no han publicado el calendario oficial, se ha dado a conocer una programación tentativa sobre cómo podrían entregarse los recursos. Además, existen diferentes métodos para comprobar si el dinero ya fue depositado, como la consulta en la aplicación oficial, la revisión del estado de cuenta bancario o la asistencia a las sedes autorizadas.

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¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Benito Juárez?

El saldo se puede consultar a través de los cajeros automáticos del Banco Bienestar. Otra alternativa consiste en descargar la app del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta vinculada.

Asimismo, se puede utilizar el Buscador de Estatus accediendo a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y proporcionando la CURP. También existe la opción de comunicarse al 800 900 2000, donde se solicita ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para obtener información sobre el pago.

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Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ)y Julio León. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Es importante estar al pendiente de las redes de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. (X/@becasbenitojuarez)

Calendario tentativo de pagos

En periodos previos, la entrega de los recursos se realizó entre la primera y la segunda semana, lo que permite anticipar una agenda tentativa para la distribución en esta ocasión, aunque aún no se trata de la programación oficial.

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8 de junio: letras A y B

9 de junio: letra C

10 de junio: letras D, E y F

11 de junio: letra G

12 de junio: letras H, I, J, K y L

15 de junio: letra M

16 de junio: letras N, Ñ, O, P y Q

17 de junio: letra R

18 de junio: letra S

19 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z

La Beca Benito Juárez tiene como propósito evitar la deserción escolar y beneficiar a estudiantes de nivel preparatoria que cursen en alguna escuela pública a través de un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos que se entrega de forma directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Bienestar.