Fotos de Shakira en el Zócalo: así se vivió el concierto de la colombiana en CDMX

La cantante colombiana regresó al emblemático recinto tras casi dos décadas, en un concierto que combinó nostalgia, estrenos y un mensaje de fuerza para sus seguidores.

La noche del 1 de marzo de 2026, Shakira protagonizó un multitudinario concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México que congregó a 400 mil personas, según cifras oficiales. La cantante colombiana se presentó en este escenario emblemático para cerrar en México su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y sorprendió al público con el estreno exclusivo de un tema inédito.

La presentación comenzó a las 20:30 horas y marcó el regreso de Shakira al principal espacio público de la capital mexicana después de casi dos décadas. Cabe recordar que la artista ya había tocado en el Zócalo en el año 2007, durante la gira Fijación Oral. En esta ocasión, la artista no solo repasó parte de su trayectoria musical, sino que ofreció una experiencia única al interpretar por primera vez “Algo Tú”, colaboración junto al cantante colombiano Beéle. La interpretación conjunta, inédita hasta el momento, generó expectativa entre los asistentes y destacó como uno de los momentos más comentados de la noche.

El espectáculo incluyó cambios de vestuario, una producción de gran escala y un repertorio que repasó los principales temas de la carrera de Shakira.

El Zócalo, centro político y cultural de la ciudad, mostró su capacidad para albergar espectáculos internacionales. Familias, jóvenes y admiradores de distintas generaciones ocuparon tanto la explanada principal como áreas cercanas, incluyendo la Alameda Central y el Monumento a la Revolución. Desde las primeras canciones, clásicos como “Antología”, “Dónde Estás Corazón” y “Pies Descalzos” lograron conectar a la multitud con la intérprete, quien alternó éxitos recientes como “Soltera”, “Loba”, “Te Felicito”, “Chantaje”, “Monotonía” y “Acróstico”, por mencionar solo agunas de las 25 canciones que interpretó.

La artista agradeció conmovida el respaldo de cientos de miles de asistentes y despidió su gira nacional con una noche de emociones y grandes éxitos.

El repertorio también abarcó canciones emblemáticas y nuevas propuestas, entre ellas “Las de la intuición”, “Inevitable”, “TQG”, “Copa vacía”, “Ojos así”, “Soltera” y “Waka Waka”. Durante la velada, Shakira citó a la escritora Isabel Allende y compartió con el público la frase: “Las mujeres solas somos más vulnerables pero juntas somos invencibles”. Asimismo expresó su amor por México.

Shakira sorprendió a sus seguidores con un show gratuito en el corazón de la Ciudad de México, donde presentó en primicia su tema inédito junto al colombiano Beéle.

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour “Las Mujeres ya no lloran World Tour”. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La jornada cerró con la interpretación de “BZRP Music Sessions #53”, tema que incluye la famosa frase: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. La cantante ondeó una bandera de México sobre el escenario y se despidió con un mensaje dirigido a sus seguidores: “No hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada mexicana. Aquí en el Zócalo hoy y siempre somos uno”. El evento consolidó a la plaza como referencia para presentaciones de figuras internacionales y subrayó el papel de la capital mexicana como escenario de grandes conciertos.

Shakira destaca la importancia del amor propio durante su presentación, enfatizando el mensaje de empoderamiento femenino en México. (Infobae México: Miriam Estrella)

La artista rinde homenaje a sus inicios musicales interpretando 'Dónde estás Corazón', tema clave en su conexión con el público mexicano. (Infobae México: Miriam Estrella)

El repertorio del concierto incluyó grandes éxitos como 'Ojos así', 'Las de la Intuición', 'Te felicito' y 'Monotonía', celebrando la trayectoria de Shakira. (Infobae México: Miriam Estrella)

Shakira rompe récord en el Zócalo de la Ciudad de México con un concierto masivo que despide el tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'. (Infobae México: Miriam Estrella)

People attend Colombian singer Shakira's "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" concert, a free event for fans organized by sponsors and the local government, at the Zocalo in Mexico City, Mexico, March 1, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Una multitud récord de 400 mil personas llenó el Zócalo de la Ciudad de México para el histórico concierto de Shakira, con pantallas mostrando a la artista en un ambiente vibrante. (Jefatura Gobierno CDMX)

Shakira interpreta sus grandes éxitos con energía vibrante en su concierto gratuito ante una multitud en el Zócalo de la Ciudad de México. (Jefatura Gobierno CDMX)

Colombian singer Shakira performs during her "Las Mujeres Ya No Lloran" world tour concert, a free event organized by sponsors and the local government, in Mexico City, Mexico, March 1, 2026. REUTERS/Luis Cortes