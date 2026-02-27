México

Abatimiento de El Mencho provocó aumento de violencia en Uruapan, Michoacán: alcaldesa anuncia reforzamiento de seguridad

Grecia Quiroz sostuvo una reunión con los mandos superiores de seguridad tras los recientes ataques armados

Este jueves se registraron varios
Este jueves se registraron varios ataques armados que dejaron al menos 3 muertos y 2 heridos. (Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán)

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó un aumento en los hechos violentos registrados en el municipio de Uruapan, Michoacán.

La presidenta municipal, Grecia Quiroz, informó que fue durante una reunión que sostuvo este viernes 27 de febrero con los mandos superiores de seguridad en la región donde se detalló que la violencia está relacionada con la muerte de “El Mencho”.

El municipio de Uruapan registró este jueves un aumento considerable en la violencia, por lo que la alcaldesa se reunió con los mandos para hablar sobre las acciones a realizar para reforzar la seguridad.

Como parte del encuentro, se detalló que el abatimiento de Oseguera Cervantes ha comenzado una pugna entre organizaciones criminales.

“Ante lo sucedido el día de ayer habrá que redoblar esfuerzos; sin embargo, quiero hacerles de su conocimiento que la información que se aporta es que debido a lo sucedido el fin de semana, con la detención de este mando de la delincuencia organizada, desafortunadamente se da esta pugna entre grupos delictivos”, informó en sus redes sociales.

4 ataques armados: el saldo del jueves

Grecia Quiroz durante la reunión
Grecia Quiroz durante la reunión con los mandos de seguridad. Foto: Facebook / Grecia Quiroz

De acuerdo con reportes de medios locales, durante la noche de este jueves se registraron diversos ataques armados que dejaron como saldo 4 personas muertas y 1 lesionada.

Una de las agresiones armadas se registró en el restaurante-bar “Patria Mía”, ubicado en la avenida Latinoamericana, en el que un grupo de sujetos dispararon contra un elemento de seguridad que resultó lesionado; sin embargo, este viernes se confirmó su fallecimiento cuando recibía atención médica.

Otro hecho ocurrió en la calle Insurgentes de la colonia Casa del Niño, cuando una pareja, en compañía de un menor de edad, fueron atacados a balazos cuando se trasladaban a bordo de una motocicleta. La pareja falleció en el lugar, mientras que el niño fue trasladado a un hospital con heridas considerables.

El tercer hecho se registró en la colonia Ramón Farías, en el que sujetos armados asesinaron a un hombre que se encontraba al interior de su vehículo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la tarde del jueves también se reportó un ataque armado sobre la calle Fray Juan de San Miguel, en el que sujetos desconocidos irrumpieron en un domicilio y asesinaron a dos hombres. Los agresores también dejaron un narcomensaje.

Grecia Quiroz llama a no lastimar a los civiles

En su comunicado a la población de Uruapan, Grecia Quiroz también hizo un llamado para que no se lastime a personas que no estén relacionadas con la disputa entre grupos criminales y que se alejen de la región para resolver su conflicto.

“Hago un llamado de manera cuidadosa, pero muy consciente: con los niños no, con las mujeres embarazadas no, con nuestros adultos mayores no, con personas que no tengan nada que ver con estas pugnas, por favor no se metan. Váyanse al cerro, arreglen lo que tengan que arreglar, pero dejen que los ciudadanos uruapenses vivan en paz”, instó la alcaldesa.

Grecia Quiroz aseguró que no
Grecia Quiroz aseguró que no se arrodillará ante el crimen organizado y que su gobierno no pactará con nadie.

Cabe señalar que luego del abatimiento de “El Mencho”, ocurrido el domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, al menos 20 estados registraron narcobloqueos, quema de vehículos, comercios y bancos.

Michoacán también fue una de las entidades afectadas debido a que cuenta con presencia del CJNG y otras organizaciones criminales que se disputan el control territorial.

