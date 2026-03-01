El complejo B, conformado por un grupo de vitaminas esenciales para el organismo, desempeña un papel clave en el metabolismo energético, la salud del sistema nervioso y la prevención de diversas enfermedades.
Estas vitaminas, presentes en alimentos de origen vegetal y animal, resultan fundamentales para mantener el bienestar físico y mental.
Diversos estudios advierten que una ingesta adecuada de complejo B contribuye a evitar trastornos como la anemia, problemas neurológicos y alteraciones en la piel, resaltando su importancia en una alimentación equilibrada.
Cuáles son las enfermedades que ayuda a prevenir el complejo B
El complejo B agrupa varias vitaminas hidrosolubles esenciales para el funcionamiento del organismo: B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (ácido pantoténico), B6 (piridoxina), B7 (biotina), B9 (ácido fólico) y B12 (cobalamina).
De acuerdo con información de Medlineplus, el consumo adecuado de estas vitaminas contribuye a prevenir distintas enfermedades y desórdenes, entre las que destacan las siguientes:
-Anemia megaloblástica y perniciosa: La deficiencia de ácido fólico (B9) o vitamina B12 puede causar anemia caracterizada por la presencia de glóbulos rojos anormalmente grandes y síntomas como fatiga, debilidad y palidez.
-Neuropatías periféricas: La falta de B1, B6 o B12 puede provocar daños en los nervios periféricos, causando entumecimiento, debilidad muscular y pérdida de sensibilidad.
-Defectos del tubo neural en el embarazo: El ácido fólico es fundamental para el desarrollo adecuado del sistema nervioso en el feto. Su déficit incrementa el riesgo de malformaciones congénitas como espina bífida.
-Trastornos cognitivos y demencia: Niveles insuficientes de B12 y ácido fólico se asocian con deterioro de la memoria, confusión y, en casos graves, demencia.
-Dermatitis y afecciones de la piel: La carencia de B2, B3 y B7 puede provocar problemas cutáneos como inflamación, enrojecimiento, grietas y pérdida de cabello.
-Alteraciones del metabolismo energético: Sin suficiente complejo B, el cuerpo no puede transformar correctamente los nutrientes en energía, lo que puede generar fatiga crónica y debilidad.
-Depresión y otros trastornos del ánimo: La deficiencia de B6, B9 y B12 se ha vinculado con un mayor riesgo de depresión y trastornos psiquiátricos.
-Problemas cardiovasculares: El ácido fólico, la B6 y la B12 ayudan a controlar los niveles de homocisteína, un aminoácido que, en exceso, aumenta el riesgo de enfermedades del corazón.
Cómo prevenir un déficit de complejo B
Prevenir un déficit de complejo B requiere una alimentación variada y equilibrada que incluya alimentos ricos en estas vitaminas. Las principales recomendaciones son:
-Consumir fuentes animales y vegetales: Carnes magras, pescado, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos, semillas y vegetales de hoja verde son ricos en distintas vitaminas del complejo B.
-Incluir cereales integrales: Pan, arroz, avena y pastas integrales conservan más vitaminas B que sus versiones refinadas.
-Evitar dietas restrictivas sin supervisión: Las dietas veganas o vegetarianas estrictas pueden llevar a déficits, especialmente de B12, por lo que se recomienda consultar a un especialista sobre la necesidad de suplementos.
-Limitar el consumo de alcohol: El consumo excesivo de alcohol interfiere con la absorción y el metabolismo de las vitaminas del complejo B.
-Cuidar la cocción de los alimentos: Estas vitaminas son sensibles al calor y al agua, por lo que es preferible cocinar al vapor, saltear o consumir algunos vegetales crudos.
-Controlar enfermedades digestivas: Trastornos como la celiaquía, enfermedad de Crohn o gastritis pueden dificultar la absorción de vitaminas B y requerir un seguimiento médico.
En casos de riesgo o diagnóstico de déficit, el médico puede recomendar suplementos específicos de complejo B.