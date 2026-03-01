Una alimentación variada es fundamental para mantener los niveles necesarios de nutrientes que previenen malestares, desde fatiga hasta problemas de ánimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El complejo B, conformado por un grupo de vitaminas esenciales para el organismo, desempeña un papel clave en el metabolismo energético, la salud del sistema nervioso y la prevención de diversas enfermedades.

Estas vitaminas, presentes en alimentos de origen vegetal y animal, resultan fundamentales para mantener el bienestar físico y mental.

Diversos estudios advierten que una ingesta adecuada de complejo B contribuye a evitar trastornos como la anemia, problemas neurológicos y alteraciones en la piel, resaltando su importancia en una alimentación equilibrada.

Una correcta ingesta de estos micronutrientes apoya funciones esenciales, favoreciendo tanto la vitalidad como el funcionamiento cognitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las enfermedades que ayuda a prevenir el complejo B

El complejo B agrupa varias vitaminas hidrosolubles esenciales para el funcionamiento del organismo: B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (ácido pantoténico), B6 (piridoxina), B7 (biotina), B9 (ácido fólico) y B12 (cobalamina).

De acuerdo con información de Medlineplus, el consumo adecuado de estas vitaminas contribuye a prevenir distintas enfermedades y desórdenes, entre las que destacan las siguientes:

-Anemia megaloblástica y perniciosa: La deficiencia de ácido fólico (B9) o vitamina B12 puede causar anemia caracterizada por la presencia de glóbulos rojos anormalmente grandes y síntomas como fatiga, debilidad y palidez.

-Neuropatías periféricas: La falta de B1, B6 o B12 puede provocar daños en los nervios periféricos, causando entumecimiento, debilidad muscular y pérdida de sensibilidad.

-Defectos del tubo neural en el embarazo: El ácido fólico es fundamental para el desarrollo adecuado del sistema nervioso en el feto. Su déficit incrementa el riesgo de malformaciones congénitas como espina bífida.

-Trastornos cognitivos y demencia: Niveles insuficientes de B12 y ácido fólico se asocian con deterioro de la memoria, confusión y, en casos graves, demencia.

-Dermatitis y afecciones de la piel: La carencia de B2, B3 y B7 puede provocar problemas cutáneos como inflamación, enrojecimiento, grietas y pérdida de cabello.

-Alteraciones del metabolismo energético: Sin suficiente complejo B, el cuerpo no puede transformar correctamente los nutrientes en energía, lo que puede generar fatiga crónica y debilidad.

-Depresión y otros trastornos del ánimo: La deficiencia de B6, B9 y B12 se ha vinculado con un mayor riesgo de depresión y trastornos psiquiátricos.

-Problemas cardiovasculares: El ácido fólico, la B6 y la B12 ayudan a controlar los niveles de homocisteína, un aminoácido que, en exceso, aumenta el riesgo de enfermedades del corazón.

Pocas personas saben que su déficit esta asociado a problemas en la piel. (AdobeStock)

Cómo prevenir un déficit de complejo B

Prevenir un déficit de complejo B requiere una alimentación variada y equilibrada que incluya alimentos ricos en estas vitaminas. Las principales recomendaciones son:

-Consumir fuentes animales y vegetales: Carnes magras, pescado, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos, semillas y vegetales de hoja verde son ricos en distintas vitaminas del complejo B.

-Incluir cereales integrales: Pan, arroz, avena y pastas integrales conservan más vitaminas B que sus versiones refinadas.

-Evitar dietas restrictivas sin supervisión: Las dietas veganas o vegetarianas estrictas pueden llevar a déficits, especialmente de B12, por lo que se recomienda consultar a un especialista sobre la necesidad de suplementos.

-Limitar el consumo de alcohol: El consumo excesivo de alcohol interfiere con la absorción y el metabolismo de las vitaminas del complejo B.

-Cuidar la cocción de los alimentos: Estas vitaminas son sensibles al calor y al agua, por lo que es preferible cocinar al vapor, saltear o consumir algunos vegetales crudos.

-Controlar enfermedades digestivas: Trastornos como la celiaquía, enfermedad de Crohn o gastritis pueden dificultar la absorción de vitaminas B y requerir un seguimiento médico.

Los alimentos cargados de vitaminas B que prometen reforzar tu salud mental y física, fundamentales para una vida larga y saludable. (Getty Imagenes)

En casos de riesgo o diagnóstico de déficit, el médico puede recomendar suplementos específicos de complejo B.