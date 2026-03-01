Conoce es el setlist actualizado de Shakira para el Zócalo de la CDMX: desde Pies Descalzos hasta Loba

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció su penúltimo concierto en la Ciudad de México como parte de su gira “las mujeres ya no lloran”, en el estadio GNP Seguros. El domingo se va al Zócalo. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Shakira se prepara para despedirse de México con un espectáculo gratuito este domingo 1 de marzo en el Zócalo Capitalino, donde reunirá a miles de asistentes y sellará el cierre de su gira nacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Este concierto, que marca el final de una serie de presentaciones con entradas agotadas en la Ciudad de México, no solo consolidará su impacto actual, sino que también pondrá de relieve su vigencia como referente global de la música pop.

Shakira se presentará en el Zócalo; ya lo hizo anteriormente en 2007. (Foto: Lulu Urdapilleta, Ocesa)

En 2007, la artista barranquillera ya había convocado a más de 200 mil personas en la Plaza de la Constitución, durante su gira Fijación Oral Tour, logrando uno de los conciertos más multitudinarios en la historia reciente de la capital mexicana.

El nuevo recital en el Zócalo, al que podrán acceder los asistentes sin costo alguno, se anticipa como una experiencia de magnitud similar dado el éxito rotundo de las presentaciones recientes en el Estadio GNP Seguros.

El setlist de despedida: una selección de éxitos históricos

Así va el montaje del escenario para Shakira. REUTERS/Luis Cortes

El repertorio previsto para el 1 de marzo incluiría temas emblemáticos de todas las etapas de la carrera de Shakira.

La lista abarca desde sus primeras composiciones, como Antología, hasta éxitos recientes y piezas que han definido el curso de la música pop latinoamericana:

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire

Inevitable

Te Felicito

TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Soltera

Si te vas

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

¿Dónde estás corazón?

Antología

Día de enero

Suerte

Waka Waka (This Time for Africa)

Loba

Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Cabe mencionar que aún puede haber cambios y sorpresas. Ojo que estas canciones también podrían ser añadidas de último minuto: El Jefe, Ciega, sordomuda, Te Aviso, te anuncio o La pared.

¿Cuántos millones de pesos mexicanos provocará el concierto de Shakira para la CDMX?

El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, programado para el 1 de marzo de 2026, generará una estimación de 403 millones 613 mil pesos en derrama económica para el sector terciario de la capital, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Este evento, financiado íntegramente por la iniciativa privada a través de Grupo Modelo como parte de la celebración de su centenario, no implicará gasto alguno para el erario público y se proyecta como un motor para las ventas y la ocupación hotelera en el Centro Histórico y áreas circundantes.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, precisó que la asistencia al show oscilará entre 280 y 300 mil personas, lo que beneficiará de forma directa a sectores clave de la economía capitalina.

Las estimaciones indican que la ocupación hotelera en el primer cuadro de la ciudad superará el 90%, impulsada tanto por visitantes nacionales como internacionales que viajarán exclusivamente para el cierre de la gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de la artista colombiana.