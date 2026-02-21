México

Melena castaña, descalza y con guitarra: así fue la primera vez que Shakira cantó en el Zócalo hace casi 20 años

La colombiana cantó para los capitalinos en 2007, como parte de su Tour Fijación Oral

Guardar
MÉXICO, D.F27MAYO2007.-La cantante colombiana Shakira
MÉXICO, D.F27MAYO2007.-La cantante colombiana Shakira durante su presentación en el zocalo capitalino como parte de su gira Fijacion Oral FOTO: SAÚL LÓPEZ ESCORCIA/CUARTOSCURO.COM

Era 2007. Vestida de negro, sin zapatos y luciendo una abundante melena castaña, Shakira apareció en el escenario montado en el Zócalo del entonces Distrito Federal. Piqué todavía no aparecía en su vida, pero la barranquillera ya era la latina más importante de la historia de la música, con múltiples premios Grammy, récords y ventas que ningún cantante en español había alcanzado jamás.

En aquel entonces, Shakira se encontraba enfrascada en la su Tour Fijación Oral, con la que recorrió no sólo Latinoamérica, sino también Europa, Estados Unidos, y países tan lejanos de Asia y África como La India y Egipto. Su éxito era incuestionable y temas como Hips Don’t Lie, La Tortura y Las de la Intuición dominaban las radios de todo el mundo.

El concierto del Zócalo fue un antes y un después en la historia de la emblemática plaza. En su momento, el espectáculo fue el más multitudinario de todos, al reunir a más de 200 mil personas. Hoy, el récord es de lo Fabulosos Cadillacs, con 300 mil.

Así fue el espectáculo de Shakira

MÉXICO, D.F27MAYO2007.- El show de
MÉXICO, D.F27MAYO2007.- El show de Shakira en el Zócalo empezó con "Estoy Aquí". FOTO: SAÚL LÓPEZ ESCORCIA/CUARTOSCURO.COM

El escenario se encendió. La sombra de Shakira se hizo presente proyectada en un telón que cayó entre gritos de euforia. La primera canción de la noche fue Estoy Aquí, el éxito de Pies descalzos que la volvió famosa a nivel internacional. En aquellos años, la colombiana iba con poco maquillaje, casi despreocupada del glamour.

La noche siguió con Don’t Bother, de los pocos temas en inglés del show, y que acompañó con guitarra eléctrica. Pero ese no fue el único instrumento que tocó la colombiana, también la armónica, durante el puente de Te dejo madrid, la tercera canción del concierto.

MÉXICO, D.F27MAYO2007.-Shakira interpretando "Don't Bother". FOTO:
MÉXICO, D.F27MAYO2007.-Shakira interpretando "Don't Bother". FOTO: SAÚL LÓPEZ ESCORCIA/CUARTOSCURO.COM

Y siguió Inevitable, uno de sus temas preferidos de los que tienen roto el corazón, y que volvió icónico al álbum Dónde están los ladrones?. Obtener un sí fue la canción que siguió antes de que comenzara el movimiento de caderas con La Tortura.

Dentro de un vestido rojo, Shakira interpretó No, su canción producida junto a Gustavo Cerati, y cerró el segmento con Suerte, el tema que la volvió famosa en Estados Unidos.

MÉXICO, D.F27MAYO2007.- Shakira durante "Te
MÉXICO, D.F27MAYO2007.- Shakira durante "Te dejo madrid" FOTO: SAÚL LÓPEZ ESCORCIA/CUARTOSCURO.COM

La pared, Día de Enero y Pies descalzos fueron los temas que encendieron a los capitalinos antes del esperado encore.

Shakira interpretó también Ciega,sordomuda, el tema con trompetas mexicanas que fue un hit en el país y en toda Latinoamérica. Antes de terminar el concierto, Shakira bailó su famosa danza del vientre con Ojos así y finalizó la noche con su éxito mundial: Hips Don’t Lie.

MÉXICO, D.F27MAYO2007.-La cantante colombiana Shakira
MÉXICO, D.F27MAYO2007.-La cantante colombiana Shakira durante su presentación en el zocalo capitalino como parte de su gira Fijacion Oral FOTO: SAÚL LÓPEZ ESCORCIA/CUARTOSCURO.COM

Casi 20 años después, Shakira ha confirmado una nueva visita al Zócalo de la Ciudad de México, con un show de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, misma que se ha convertido en la más exitosa de todos los tiempos encabezada por una artista latina.

Temas Relacionados

ShakiraZócaloCDMXLas Mujeres Ya No Lloran World Tourmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 21 de febrero: autopista México-Querétaro presenta carga vehicular, por esta razón

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Detienen a seis hombres con armamento y equipos de radio en Chiapas, entre ellos a “El Chapo”

Cinco de los sujetos son originarios de Navolato, Sinaloa

Detienen a seis hombres con

¡Última oportunidad! Pensiones del Bienestar 2026 cierra el registro para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

La Secretaría de Bienestar mantiene abiertos los módulos en todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas

¡Última oportunidad! Pensiones del Bienestar

La noche que Willie Colón y José José hicieron historia en el Salón de la Fama

La inolvidable ceremonia de 2019 reunió a dos íconos latinos homenajeados por su aportación irrepetible a la música

La noche que Willie Colón

Fuerte explosión en caldera en baños públicos de Cuautlancingo provoca incendio y movilización de autoridades

No hubo muertos ni heridos, sólo una persona con crisis nerviosa; bomberos y protección civil acuudieron de inmediato para apagar el fuego

Fuerte explosión en caldera en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a seis hombres con

Detienen a seis hombres con armamento y equipos de radio en Chiapas, entre ellos a “El Chapo”

Detuvieron a Alma N, pareja del encargado del rancho Izaguirre: él fue capturado con otra mujer

Procesan a lideresa del “Sindicato 25 de Marzo” por presunta extorsión a comerciantes en Edomex

Dan prisión preventiva y fijan nueva audiencia a dos presuntos extorsionadores del Mercado de Abastos en Mazatlán

Hallan otra cabeza humana en Hidalgo, la segunda en una semana

ENTRETENIMIENTO

La noche que Willie Colón

La noche que Willie Colón y José José hicieron historia en el Salón de la Fama

Willie Colón se casó en México, con Celia Cruz de testigo: la historia detrás de la ceremonia salsera

Willie Colón en CDMX: la vez que ofreció un concierto gratis en el Zócalo con Celso Piña y Eddie Santiago

“Demasiado corazón”: el tema que Willie Colón hizo para una famosa telenovela mexicana

Freddy Ortega defiende a Maribel Guardia de Imelda Tuñón: “Es una dama, merece tranquilidad”

DEPORTES

La ‘Hormiga’ González despierta a

La ‘Hormiga’ González despierta a Europa: Barcelona y más clubes siguen a la joya de Chivas

NFL en México 2026: estos son todos los partidos que se han jugado en el país

Cabellera contra cabellera: CMLL hace oficial la guerra entre Ángel de Oro y Johnny Consejo

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Raúl Jiménez ignora el paso perfecto de Chivas y deja mensaje claro: “El mejor equipo de México es el América”