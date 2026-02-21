Melena castaña, descalza y con guitarra: así fue la primera vez que Shakira cantó en el Zócalo hace casi 20 años

MÉXICO, D.F27MAYO2007.-La cantante colombiana Shakira durante su presentación en el zocalo capitalino como parte de su gira Fijacion Oral FOTO: SAÚL LÓPEZ ESCORCIA/CUARTOSCURO.COM

Era 2007. Vestida de negro, sin zapatos y luciendo una abundante melena castaña, Shakira apareció en el escenario montado en el Zócalo del entonces Distrito Federal. Piqué todavía no aparecía en su vida, pero la barranquillera ya era la latina más importante de la historia de la música, con múltiples premios Grammy, récords y ventas que ningún cantante en español había alcanzado jamás.

En aquel entonces, Shakira se encontraba enfrascada en la su Tour Fijación Oral, con la que recorrió no sólo Latinoamérica, sino también Europa, Estados Unidos, y países tan lejanos de Asia y África como La India y Egipto. Su éxito era incuestionable y temas como Hips Don’t Lie, La Tortura y Las de la Intuición dominaban las radios de todo el mundo.

El concierto del Zócalo fue un antes y un después en la historia de la emblemática plaza. En su momento, el espectáculo fue el más multitudinario de todos, al reunir a más de 200 mil personas. Hoy, el récord es de lo Fabulosos Cadillacs, con 300 mil.

Así fue el espectáculo de Shakira

MÉXICO, D.F27MAYO2007.- El show de Shakira en el Zócalo empezó con "Estoy Aquí". FOTO: SAÚL LÓPEZ ESCORCIA/CUARTOSCURO.COM

El escenario se encendió. La sombra de Shakira se hizo presente proyectada en un telón que cayó entre gritos de euforia. La primera canción de la noche fue Estoy Aquí, el éxito de Pies descalzos que la volvió famosa a nivel internacional. En aquellos años, la colombiana iba con poco maquillaje, casi despreocupada del glamour.

La noche siguió con Don’t Bother, de los pocos temas en inglés del show, y que acompañó con guitarra eléctrica. Pero ese no fue el único instrumento que tocó la colombiana, también la armónica, durante el puente de Te dejo madrid, la tercera canción del concierto.

MÉXICO, D.F27MAYO2007.-Shakira interpretando "Don't Bother". FOTO: SAÚL LÓPEZ ESCORCIA/CUARTOSCURO.COM

Y siguió Inevitable, uno de sus temas preferidos de los que tienen roto el corazón, y que volvió icónico al álbum Dónde están los ladrones?. Obtener un sí fue la canción que siguió antes de que comenzara el movimiento de caderas con La Tortura.

Dentro de un vestido rojo, Shakira interpretó No, su canción producida junto a Gustavo Cerati, y cerró el segmento con Suerte, el tema que la volvió famosa en Estados Unidos.

MÉXICO, D.F27MAYO2007.- Shakira durante "Te dejo madrid" FOTO: SAÚL LÓPEZ ESCORCIA/CUARTOSCURO.COM

La pared, Día de Enero y Pies descalzos fueron los temas que encendieron a los capitalinos antes del esperado encore.

Shakira interpretó también Ciega,sordomuda, el tema con trompetas mexicanas que fue un hit en el país y en toda Latinoamérica. Antes de terminar el concierto, Shakira bailó su famosa danza del vientre con Ojos así y finalizó la noche con su éxito mundial: Hips Don’t Lie.

Casi 20 años después, Shakira ha confirmado una nueva visita al Zócalo de la Ciudad de México, con un show de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, misma que se ha convertido en la más exitosa de todos los tiempos encabezada por una artista latina.