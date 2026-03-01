México

Cómo preparar tacos al albañil: una receta mexicana sencilla y abundante

Una propuesta casera con ingredientes sencillos que combina tradición y energía en cada bocado

Los tacos al albañil ofrecen un desayuno energético y tradicional que resalta la riqueza de la cocina mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un desayuno contundente puede cambiar el rumbo del día, y los tacos al albañil son prueba de ello. Esta receta, arraigada en la tradición gastronómica de México, combina productos accesibles con un resultado poderoso en sabor y consistencia.

Su esencia está en lo práctico: elementos fáciles de conseguir y una preparación directa. Chorizo dorado, huevo recién hecho, arroz rojo y frijoles refritos se integran en una tortilla suave que envuelve cada capa con equilibrio.

Más que un antojo, es un plato que refleja identidad y esfuerzo cotidiano. Cada componente aporta textura y carácter, desde el toque fresco del pico de gallo hasta la intensidad de una buena salsa.

Un desayuno con carácter tradicional

Esta receta de tacos al albañil utiliza ingredientes accesibles como chorizo, huevo, arroz y frijoles, ideales para un desayuno completo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tacos al albañil surgieron como una opción saciante para quienes necesitaban energía desde temprano. La combinación de proteína, cereales y leguminosas ofrece un balance que satisface y reconforta.

El contraste entre lo crujiente del chicharrón, la suavidad del huevo y la cremosidad del queso crea una experiencia completa. No es solo comida rápida, es cocina casera con raíces firmes.

Su vigencia se explica por su practicidad y sabor profundo, cualidades que lo mantienen presente en mesas familiares.

Receta de tacos al albañil

Los tacos al albañil se mantienen vigentes en la mesa familiar gracias a su practicidad y su profundo sabor tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el perfil de TikTok de @chefenproceso. Su preparación es rápida y fácil.

Ingredientes

  • Tortillas de harina
  • Chorizo
  • Huevos
  • Tomate
  • Cebolla
  • Chile fresco
  • Arroz
  • Ajo
  • Caldo
  • Mantequilla
  • Frijoles cocidos
  • Manteca de cerdo
  • Queso Chihuahua
  • Chicharrón
  • Salsa verde o roja al gusto

Preparación

  • Sofríe tomate, cebolla y ajo; licúa con caldo y cocina el arroz en mantequilla hasta que quede suelto
  • Dora el chorizo y agrega los huevos batidos, mezclando hasta que estén bien cocidos.
  • Fríe los frijoles en manteca y añade queso y chicharrón hasta integrar
  • Unta frijoles en la tortilla, coloca una capa de arroz y encima el revuelto de huevo con chorizo
  • Finaliza con pico de gallo y salsa al gusto

Una opción rápida y rendidora en casa

Compartir tacos al albañil ayuda a preservar una tradición culinaria que representa identidad y esfuerzo cotidiano en México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preparación destaca por su sencillez y porque utiliza ingredientes comunes en la cocina diaria. No requiere técnicas avanzadas ni utensilios especiales.

Puede servirse al desayuno o como comida completa, acompañada de una bebida fría. Su estructura permite ajustar cantidades según el apetito.

Con pocos pasos se obtiene un resultado generoso y sabroso, ideal para compartir y mantener viva una tradición culinaria que forma parte del sabor de México.

