Desapariciones superan capacidad de fiscalías; solo hay 3 mil carpetas de investigación contra 132 mil casos, denuncia Causa en Común

México ocupa el primer lugar mundial en desapariciones forzadas, con 819 acciones urgentes registradas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. | (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

El colectivo ‘Causa en Común’ presentó el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: un acercamiento al drama de las desapariciones en México”, en el cual denunció que el número de personas desaparecidas en el país creció de forma dramática, por lo que incluso, las instituciones encargadas de buscar, investigar e identificar a los desaparecidos están completamente rebasadas.

El informe señaló que se hicieron cambios legales, pero estos no se reflejaron en más presupuesto ni en un fortalecimiento real de las instituciones.

Acusó que el gobierno alteró cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esto, luego de que en 2024, el registro llegó a su punto más alto con 12 mil 759 nuevos casos y actualmente suma más de 130 mil personas desaparecidas.

Mencionó que a esto se suma que no hay registros oficiales sobre fosas clandestinas, restos exhumados ni datos confiables sobre centros forenses.

La organziación advirtió que solo existen 3 mil 869 carpetas de investigación, lo que demuestra que las fiscalías no tienen capacidad para enfrentar la magnitud del problema.

Agregó que la Fiscalía General de la República no cumplió con generar registros forenses ni con publicar un Programa Nacional de Exhumaciones y un Protocolo Homologado de Investigación. Los servicios forenses trabajan con poco personal y equipo.

El informe también resaltó la inoperancia y el silencio de la Comisión Nacional de Búsqueda y la falta de acciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se subordinó a las posturas del gobierno.

Afirmó que la falta de apoyo oficial obligó a que las familias buscaran a sus desaparecidos, exponiéndose a riesgos.

Resaltó que desde 2010, al menos 35 personas que buscaban a sus familiares fueron asesinadas y ocho más desaparecieron en esa labor.

En este sentido, Causa en Común propuso aumentar recursos, mejorar protocolos, transparentar registros y crear un Programa Nacional de Búsqueda con participación de las familias y cumplimiento de recomendaciones internacionales.

A nivel internacional, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió desde 2022 que México enfrenta una crisis de desapariciones, con impunidad y graves fallas institucionales.

El pasado 2 de abril, el Comité señaló que hay indicios de desapariciones sistemáticas que pueden ser crímenes de lesa humanidad y anunció que llevará el caso ante la Asamblea General de la ONU.