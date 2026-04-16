Cuánto gana un chofer de Trolebús y qué hacer para trabajar ahí

Trabajar como chofer de Trolebús en la CDMX es una de las opciones laborales más buscadas dentro del sector del transporte público, debido a la estabilidad que ofrece y a sus prestaciones superiores a la ley. Este empleo, operado por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), requiere cumplir con ciertos requisitos específicos, pero brinda beneficios que lo hacen competitivo frente a otros trabajos similares.
Además de la seguridad laboral, quienes se integran a este sistema cuentan con bonos, aguinaldo ampliado y apoyos adicionales, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para conductores con experiencia en unidades de gran tamaño.
Sueldo y prestaciones de un chofer de Trolebús en la CDMX
El sueldo de un chofer de Trolebús se ubica en un rango base mensual de entre 8,600 y 8,915 pesos, al que se suman diversas prestaciones.
Entre los beneficios destacan:
- 60 días de aguinaldo
- Vales de despensa mensuales de aproximadamente 1,164 pesos
- Fondo de ahorro
- Bono de productividad
- Seguro de vida
- Dos días de descanso por semana
El horario laboral suele organizarse en jornadas de cinco días, lo que permite contar con días de descanso regulares.
Requisitos para trabajar como chofer de Trolebús
Para formar parte del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Contar con licencia de conducir tipo “C” vigente en la CDMX
- Tener mínimo 3 años de experiencia manejando vehículos de grandes dimensiones, como transporte público o de carga
- Haber concluido la secundaria o bachillerato
Documentos
- Identificación oficial (INE)
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio
- Constancias laborales originales
¿Dónde y cómo postularse?
El proceso de registro se realiza generalmente de manera presencial:
- Lugar: Oficinas del STE en Avenida Municipio Libre 402, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa, CDMX
- Recomendación: Consultar las convocatorias oficiales del STE en su sitio web y redes sociales para conocer fechas y posibles actualizaciones en los requisitos
¿Es buena opción de empleo?
El trabajo como chofer de Trolebús en la CDMX destaca por ofrecer prestaciones superiores, estabilidad laboral y jornadas definidas, lo que lo posiciona como una opción sólida para conductores con experiencia que buscan seguridad y beneficios adicionales dentro del sector público.