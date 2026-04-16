México

Cuánto gana un chofer de Trolebús y qué hacer para trabajar ahí

Quienes se integran a este sistema cuentan con bonos, vales de despensa, aguinaldo ampliado y fondo de ahorro, entre otras prestaciones

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Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México
Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México

Trabajar como chofer de Trolebús en la CDMX es una de las opciones laborales más buscadas dentro del sector del transporte público, debido a la estabilidad que ofrece y a sus prestaciones superiores a la ley. Este empleo, operado por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), requiere cumplir con ciertos requisitos específicos, pero brinda beneficios que lo hacen competitivo frente a otros trabajos similares.

Además de la seguridad laboral, quienes se integran a este sistema cuentan con bonos, aguinaldo ampliado y apoyos adicionales, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para conductores con experiencia en unidades de gran tamaño.

Sueldo y prestaciones de un chofer de Trolebús en la CDMX

El sueldo de un chofer de Trolebús se ubica en un rango base mensual de entre 8,600 y 8,915 pesos, al que se suman diversas prestaciones.

Entre los beneficios destacan:

  • 60 días de aguinaldo
  • Vales de despensa mensuales de aproximadamente 1,164 pesos
  • Fondo de ahorro
  • Bono de productividad
  • Seguro de vida
  • Dos días de descanso por semana

El horario laboral suele organizarse en jornadas de cinco días, lo que permite contar con días de descanso regulares.

Trolebús Chalco-Santa Martha CDMX Edomex Chalco Iztapalapa
Trolebús Chalco-Santa Martha (Daniel Sibaja/FB)

Requisitos para trabajar como chofer de Trolebús

Para formar parte del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Contar con licencia de conducir tipo “C” vigente en la CDMX
  • Tener mínimo 3 años de experiencia manejando vehículos de grandes dimensiones, como transporte público o de carga
  • Haber concluido la secundaria o bachillerato

Documentos

  • Identificación oficial (INE)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio
  • Constancias laborales originales
Los cambios en una ruta serán este jueves 11 y viernes 12 de diciembre.
El Trolebús de la Ciudad de México informó que habrá modificaciones en una de sus rutas debido a los festejos de la Virgen de Guadalupe. Crédito: Cuartoscuro.

¿Dónde y cómo postularse?

El proceso de registro se realiza generalmente de manera presencial:

  • Lugar: Oficinas del STE en Avenida Municipio Libre 402, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa, CDMX
  • Recomendación: Consultar las convocatorias oficiales del STE en su sitio web y redes sociales para conocer fechas y posibles actualizaciones en los requisitos

¿Es buena opción de empleo?

El trabajo como chofer de Trolebús en la CDMX destaca por ofrecer prestaciones superiores, estabilidad laboral y jornadas definidas, lo que lo posiciona como una opción sólida para conductores con experiencia que buscan seguridad y beneficios adicionales dentro del sector público.

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