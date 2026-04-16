Mexicana desata guerra cultural con su novio francés por querer ponerle queso y jamón a su croissant

El debate escaló hacia la reinterpretación de la comida mexicana en Europa.

Un video protagonizado por la creadora de contenido Ivanna Flores desató un intenso debate en redes sociales luego de mostrar una discusión con su pareja y la familia de este en Francia, todo por una diferencia cultural en torno a la forma de comer un croissant.

La grabación, que rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok y X, captó el momento en que la joven mexicana expresó su preferencia por consumir el tradicional pan francés con ingredientes salados como jamón, queso y mantequilla, lo que generó sorpresa y rechazo por parte de su entorno.

En el video, Ivanna relató cómo inició la conversación durante el desayuno: “Trajeron croissants en la casa de mi novio para desayunar y me preguntan: ‘¿Cómo lo quieres?’. Y yo digo: ‘Pues lo quiero salado, con queso, jamón, mantequilla’”.

Una influencer mexicana enfrentó a su novio por la forma de comer el pan.

La reacción fue inmediata. Su pareja respondió de forma tajante: “No”. Ante la negativa, la creadora cuestionó la postura: “¿Por qué?”, a lo que nuevamente obtuvo la misma respuesta: “No”. La insistencia de Ivanna llevó a un intercambio que evidenció el choque cultural entre ambas partes.

“¿Qué es malo?”, preguntó la mexicana, mientras su novio intentaba explicar la situación: “Eh, no tiene de malo, se respeta”. Entre risas, ella respondió: “¿Respeto al qué?”, recibiendo como argumento: “Para la cultura francesa”.

El debate tomó otro rumbo cuando Ivanna cuestionó la coherencia de ese argumento al mencionar negocios que, según ella, reinterpretan la gastronomía mexicana en Europa: “Para la cultura francesa. Ah, ¿quién tiene respeto por las culturas? ¿Por qué tienes un local que llama O’Tacos? O’Tacos”.

La discusión continuó cuando la influencer criticó la forma en que se presentan algunos platillos en dichos establecimientos: “Los tacos son mexicanos y es un kebab. Es, es como un burrito”. A lo que su interlocutor respondió: “No, son tacos con queso”. Sin embargo, Ivanna insistió: “No, no, no, no. Eso no es un taco. Hablando de respeto de culturas, ustedes no pondrían a local que diga O’Tacos que vendan kebabs, ¿ok?”.

El video generó una discusión sobre tradición y libertad gastronómica.

Hacia el final del video, otros miembros de la familia intervinieron. Mientras la madre adoptó una postura más flexible: “Bueno, que haga lo que quiera”, el padre añadió: “Queso dentro, dices”. No obstante, la negativa del novio se mantuvo: “No, pero en Francia no”.

El clip generó miles de reacciones, dividiendo opiniones entre quienes defendieron la tradición culinaria francesa y quienes respaldaron la libertad de adaptar los alimentos a gustos personales. Más allá del tono ligero, el episodio evidenció cómo las diferencias culturales pueden detonar debates globales en la era digital.