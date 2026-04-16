México

Jalisco, la estrella mexicana en exportaciones electrónicas

La entidad ha destacado en inversión extranjera aumentando un 66%

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

El crecimiento de las exportaciones electrónicas desde Jalisco fue uno de los momentos destacados durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se abordó el impacto de la inversión extranjera en el sector y al papel que juega México en la relación comercial con Estados Unidos.

Al abordar el tema, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, enfatizó el avance del sector: “En el estado de Jalisco es 66 por ciento según los datos de la industria, que coinciden con los nuestros”. Así, remarcó que el ritmo de crecimiento en este rubro ha sido sobresaliente durante el último año.

La cifra no es menor, considerando que el aumento de las exportaciones electrónicas se inscribe dentro de una tendencia de fortalecimiento del clúster tecnológico de la región. Ebrard subrayó la relevancia de estos datos al señalar que México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos, tanto en ventas como en compras.

En respuesta a una pregunta sobre los efectos de la revisión del T-MEC y el ambiente de incertidumbre internacional, el secretario sostuvo: “México es el principal socio de Estados Unidos, es el que más le vende, el que más le compra”. Para Ebrard, este dinamismo se refleja especialmente en el crecimiento de la industria electrónica jalisciense.

Durante la explicación, el funcionario atribuyó este resultado a la concentración de talento y a la madurez del sector. “Porque tienen un clúster electrónico. Entonces, lo que más ha crecido en las exportaciones es electrónica”, apuntó ante los medios.

El dato del 66 por ciento de incremento anual fue presentado como el ejemplo más claro de la buena salud del sector y de la eficacia de las políticas comerciales y de inversión impulsadas por el gobierno federal y estatal.

Exportaciones aéreas
La estructura de exportaciones por vía aérea está compuesta principalmente por productos de alto valor por kilo y alta sensibilidad al tiempo, como bienes agroindustriales frescos, productos farmacéuticos, tecnología, componentes electrónicos y manufacturas especializadas (Foto: Shutterstock)

Asimismo, resulta relevante señalar que Jalisco ha experimentado un crecimiento sobresaliente en sus exportaciones de productos electrónicos hacia Estados Unidos. Este repunte está vinculado a la consolidación de su clúster tecnológico y al fortalecimiento de las cadenas de suministro locales, en un contexto de diálogo bilateral y estrategias de sustitución de importaciones.

Esta noticia se inscribió, además, en los temas prioritarios de la conferencia, ya que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario Marcelo Ebrard destacaron la importancia de mantener el flujo comercial con Estados Unidos y de aprovechar las oportunidades que brinda la revisión del tratado comercial.

Para el gobierno federal, el repunte de las exportaciones de electrónica desde Jalisco es una muestra del potencial mexicano para competir en sectores de alta tecnología y contribuir al liderazgo regional en manufactura avanzada.

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