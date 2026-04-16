Tania Rincón, Andrea Legarreta y Galilea Montijo lloran al anunciar en ‘Hoy’ la muerte del padre de Mariano Sandoval

La comunidad del programa Hoy lamenta el sensible fallecimiento del padre de Mariano Sandoval, mostrando su apoyo y condolencias al presentador en este difícil momento. (Captura de pantalla: X)

El programa Hoy vivió un momento de profunda tristeza tras confirmar la muerte del padre del chef y conductor Mariano Sandoval. El anuncio al aire provocó un ambiente de duelo entre sus compañeras, quienes no pudieron contener las lágrimas al enviar mensajes de apoyo.

Durante la transmisión, Andrea Legarreta tomó la palabra para compartir la noticia: “Nos vamos a una noticia verdaderamente triste... Queremos acompañar en su dolor a Mariano, a Omar Sandoval, amigos muy queridos. Falleció su padre, Mariano Sandoval Becerra”.

La conductora reiteró el cariño del equipo hacia la familia: “Nos unimos a la pena de su familia, de su esposa, de sus nietas, eh, de todos, de todos sus seres queridos, de verdad”.

El momento se tornó más emotivo cuando Tania Rincón, visiblemente afectada, expresó: “Sí, a mi compi, a la señora Tere, a Omar, a Cami, a Marianita, los abrazamos en este momento tan doloroso para ellos, a sus familias, y desearles mucho amor y pronta resignación”.

Tania Rincón, Galilea Montijo, Shanik Berman y Arath de la Torre aparecen con expresiones de seriedad en un programa de televisión, lamentando un deceso. (X)

Por su parte, Galilea Montijo envió un breve mensaje: “Besos, Marianito y Omar también”, mientras Arath de la Torre añadió: “Fuerte abrazo”.

En el foro también se escucharon palabras de consuelo por parte de Shanik Berman, quien reflexionó sobre la pérdida: “No hay consuelo cuando uno pierde a su papá”. A lo que Legarreta respondió: “Ni consuelo ni palabras”, reforzando el tono de luto que marcó la emisión.

El reconocido chef Mariano Sandoval compartió una emotiva fotografía familiar al anunciar el fallecimiento de su padre, un pilar en su vida. (Mariano Sandoval)

La noticia también se confirmó a través de las cuentas oficiales del matutino, donde se publicó: “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del padre de nuestro querido chef Mariano Sandoval. Q.E.P.D. Enviamos nuestro más sentido pésame a Mariano, así como a su hermano Omar, y a todos sus familiares y seres queridos”.

Horas después, el propio Mariano Sandoval dedicó un mensaje de despedida a su padre en redes sociales, donde expresó el impacto de la pérdida y compartió recuerdos familiares. El conductor ya había hablado en el pasado sobre la importancia de su padre en su vida, a quien describió como un ejemplo de disciplina y esfuerzo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Mariano Sandoval Becerra. Sin embargo, las muestras de apoyo no han cesado dentro y fuera de la televisión.

El equipo de Hoy cerró filas en torno a su compañero en uno de los momentos más difíciles, en una escena que evidenció la cercanía que existe entre sus integrantes más allá de la pantalla.