México

Tania Rincón, Andrea Legarreta y Galilea Montijo lloran al anunciar en ‘Hoy’ la muerte del padre de Mariano Sandoval

Familiares confirmaron que el padre del reconocido chef falleció la noche del 15 de abril

Guardar
Triptych mostrando a una mujer llorando a la izquierda, en el centro Mariano Sandoval con su padre sonriendo, y a la derecha una mujer hablando
La comunidad del programa Hoy lamenta el sensible fallecimiento del padre de Mariano Sandoval, mostrando su apoyo y condolencias al presentador en este difícil momento. (Captura de pantalla: X)

El programa Hoy vivió un momento de profunda tristeza tras confirmar la muerte del padre del chef y conductor Mariano Sandoval. El anuncio al aire provocó un ambiente de duelo entre sus compañeras, quienes no pudieron contener las lágrimas al enviar mensajes de apoyo.

Durante la transmisión, Andrea Legarreta tomó la palabra para compartir la noticia: “Nos vamos a una noticia verdaderamente triste... Queremos acompañar en su dolor a Mariano, a Omar Sandoval, amigos muy queridos. Falleció su padre, Mariano Sandoval Becerra”.

La conductora reiteró el cariño del equipo hacia la familia: “Nos unimos a la pena de su familia, de su esposa, de sus nietas, eh, de todos, de todos sus seres queridos, de verdad”.

El momento se tornó más emotivo cuando Tania Rincón, visiblemente afectada, expresó: “Sí, a mi compi, a la señora Tere, a Omar, a Cami, a Marianita, los abrazamos en este momento tan doloroso para ellos, a sus familias, y desearles mucho amor y pronta resignación”.

Collage de cuatro presentadores de televisión: Tania Rincón, Galilea Montijo, Shanik Berman y Arath de la Torre, todos con expresiones de seriedad
Tania Rincón, Galilea Montijo, Shanik Berman y Arath de la Torre aparecen con expresiones de seriedad en un programa de televisión, lamentando un deceso. (X)

Por su parte, Galilea Montijo envió un breve mensaje: “Besos, Marianito y Omar también”, mientras Arath de la Torre añadió: “Fuerte abrazo”.

En el foro también se escucharon palabras de consuelo por parte de Shanik Berman, quien reflexionó sobre la pérdida: “No hay consuelo cuando uno pierde a su papá”. A lo que Legarreta respondió: “Ni consuelo ni palabras”, reforzando el tono de luto que marcó la emisión.

Fotografía en blanco y negro de Mariano Sandoval, su padre y miembros de la familia sonriendo al aire libre con árboles y una cerca detrás
El reconocido chef Mariano Sandoval compartió una emotiva fotografía familiar al anunciar el fallecimiento de su padre, un pilar en su vida. (Mariano Sandoval)

La noticia también se confirmó a través de las cuentas oficiales del matutino, donde se publicó: “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del padre de nuestro querido chef Mariano Sandoval. Q.E.P.D. Enviamos nuestro más sentido pésame a Mariano, así como a su hermano Omar, y a todos sus familiares y seres queridos”.

Horas después, el propio Mariano Sandoval dedicó un mensaje de despedida a su padre en redes sociales, donde expresó el impacto de la pérdida y compartió recuerdos familiares. El conductor ya había hablado en el pasado sobre la importancia de su padre en su vida, a quien describió como un ejemplo de disciplina y esfuerzo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Mariano Sandoval Becerra. Sin embargo, las muestras de apoyo no han cesado dentro y fuera de la televisión.

El equipo de Hoy cerró filas en torno a su compañero en uno de los momentos más difíciles, en una escena que evidenció la cercanía que existe entre sus integrantes más allá de la pantalla.

Temas Relacionados

Programa HoyAndrea LegarretaTania RincónGalilea Montijomexico-entretenimiento

Más Noticias

Ed Sheeran busca frenar a los revendedores en México: estas son las medidas de seguridad

Con el objetivo de brindarle a sus seguidores una mejor experiencia, el cantante estadounidense se involucró de manera tajante en la venta de entradas

Ed Sheeran busca frenar a los revendedores en México: estas son las medidas de seguridad

Mousse de aguacate y cacao: postre vegano, bajo en azúcar y lleno de antioxidantes

Te decimos la receta para que disfrutes de un delicioso postre

Mousse de aguacate y cacao: postre vegano, bajo en azúcar y lleno de antioxidantes

¿Cuánto ganaba Citlalli Hernández como secretaria de las Mujeres y cuánto podría ganar en Morena?

Al momento, no hay disponible información pública sobre el salario que percibirá la funcionaria dentro del partido

¿Cuánto ganaba Citlalli Hernández como secretaria de las Mujeres y cuánto podría ganar en Morena?

Sheinbaum promete encontrar a los desaparecidos pero los números la contradicen, advierte The New York Times

México supera los 133 mil desaparecidos mientras Sheinbaum enfrenta críticas por una polémica auditoría al registro nacional y el rechazo a un informe de la ONU

Sheinbaum promete encontrar a los desaparecidos pero los números la contradicen, advierte The New York Times

Cuál es el tipo de queso que más calcio aporta pero menos daña tu hígado

El diagnóstico de hígado graso obliga a millones de personas a modificar su alimentación diaria

Cuál es el tipo de queso que más calcio aporta pero menos daña tu hígado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta declaración podría salvar a El Mayo Zambada en su juicio de EEUU, según experto

Esta declaración podría salvar a El Mayo Zambada en su juicio de EEUU, según experto

Evelyn Salgado se reúne con Sheinbaum y Harfuch en Palacio Nacional tras secuestro del alcalde de Taxco y su padre

Amenaza de coche bomba provoca desalojo de trabajadores en los juzgados de la Fiscalía de Chihuahua

Eliminar a capos de la droga no termina con el problema del narcotráfico en México, asegura Christopher Landau

De acusar venganza a solicitar intervención: las cartas del ex vicealmirante Manuel Farías enviadas a Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Ed Sheeran busca frenar a los revendedores en México: estas son las medidas de seguridad

Ed Sheeran busca frenar a los revendedores en México: estas son las medidas de seguridad

Actriz mexicana es criticada por “ignorar” a actor de ‘Malcolm In The Middle’: se defiende de la polémica

Alex Bisogno insinúa que Michaela podría tener exclusividad con Ventaneando: “Hay otros intereses”

El Bogueto descarta que el reconocimiento en San Lázaro sea por afiliación política: “Sin apoyar a ningún partido”

Muere el padre Mariano Sandoval, conductor de ‘Hoy’: “Papi, te convertiste en polvo de estrellas”

DEPORTES

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: a qué hora y dónde ver en México a Obed Vargas en la Final de la Copa del Rey

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: a qué hora y dónde ver en México a Obed Vargas en la Final de la Copa del Rey

Qué necesita América para volver a la Concachampions tras su eliminación

Antonio Mohamed celebra el regreso de Marcel Ruiz tras dura lesión y explica la ausencia de Alexis Vega ante LA Galaxy

Efraín Juárez prioriza Europa antes de cumplir su sueño con la Selección Mexicana

Tigres jugará con suplentes vs Necaxa, así lo anunció Guido Pizarro