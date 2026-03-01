México

Cómo preparar barritas de yogur y mango, una receta perfecta para el antojo dulce

Una alternativa casera y refrescante que combina fruta de temporada con un toque cremoso y energético

Las barritas de yogur griego
Las barritas de yogur griego y mango caseras destacan por su sabor dulce y práctico, ideales para quienes buscan postres saludables. (Gemini)

Cuando surge el deseo de algo dulce, no siempre es necesario recurrir a opciones procesadas. Estas barritas caseras ofrecen una alternativa práctica que aprovecha la temporada del mango y su sabor naturalmente intenso.

La preparación parte de una base sencilla: yogur griego y fruta fresca. La mezcla logra una textura cremosa que, al congelarse, se transforma en un bocado firme y refrescante, ideal para días cálidos.

Además de su perfil dulce, este postre aporta energía gracias a la combinación de proteína y fruta. Es una receta pensada para quienes buscan equilibrio sin complicaciones en la cocina.

El mango, protagonista natural en los postres

El mango de temporada aporta
El mango de temporada aporta frescura y dulzor natural a las barritas, evitando el uso excesivo de azúcar en la receta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mango destaca por su dulzor y su consistencia jugosa, cualidades que lo convierten en un aliado frecuente en preparaciones dulces. En esta receta, su pulpa picada se integra de forma homogénea con el yogur.

Al estar en temporada, su sabor se intensifica y aporta frescura sin necesidad de añadir grandes cantidades de azúcar. Esto permite que la receta conserve un perfil más ligero.

Su color vibrante también suma atractivo visual, haciendo que cada porción resulte tan llamativa como apetecible.

Receta de barritas de yogur y mango

La combinación de proteína y
La combinación de proteína y fruta en las barritas ofrece energía y equilibrio nutricional, perfecta para una colación o merienda.

Esta receta la puedes encontrar disponible en el perfil de Instagram de @anakarenromanoo. Su preparación es fácil y rápida ya que solo ocuparás cinco ingredientes.

Ingredientes

  • 2 tazas de yogur griego
  • 2 mangos picados
  • Proteína sabor vainilla (opcional)
  • Esencia de vainilla y endulzante (opcional, en lugar de proteína)
  • Chocolate para derretir

Preparación

  • Mezcla el yogur griego con los mangos picados hasta integrar por completo
  • Incorpora proteína de vainilla; si no la utilizas, agrega esencia de vainilla y endulzante al gusto
  • Vierte la mezcla en un molde y congela durante toda la noche
  • Desmolda y corta en tiras o barritas
  • Derrite el chocolate y deja que se enfríe ligeramente antes de cubrir las piezas para evitar que se derritan
  • Deja reposar hasta que el chocolate se endurezca

Un postre energético y práctico para cualquier día

La sencillez de la receta
La sencillez de la receta de barritas de yogur y mango permite preparar un postre casero, nutritivo y delicioso sin invertir mucho tiempo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas barritas funcionan como colación, merienda o alternativa dulce después de la comida o del ejercicio. Su formato facilita conservarlas en el congelador y consumirlas cuando se desee.

La combinación de yogur y fruta aporta frescura, mientras que el recubrimiento de chocolate añade contraste y textura. El resultado es un equilibrio entre cremosidad y firmeza.

Con pocos pasos y productos accesibles, esta receta demuestra que es posible disfrutar un postre casero, nutritivo y lleno de sabor sin invertir demasiado tiempo.

