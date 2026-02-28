Sindicato del Metro iniciará manifestación de “brazos caídos” el próximo 3 de marzo, piden intervención de Clara Brugada

Sindicato de Trabajadores del STC Metro convocaron a manifestarse. (X/ @MetroCDMX)

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) informó que el próximo 3 de marzo, empleados de diversas áreas técnicas y operativas del Metro realizarán una manifestación de “brazos caídos” en demanda de soluciones ante el deterioro de las instalaciones y la falta de recursos que, aseguran, ponen en riesgo la seguridad y eficiencia del servicio en la Ciudad de México.

La organización sindical hizo un llamado directo a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que intervenga y se asignen fondos suficientes a necesidades técnicas y laborales consideradas urgentes.

Sindicato muestra preocupación por instalaciones del Metro

En una comunicación dirigida a la mandataria capitalina, el sindicato expresó su preocupación por el estado de las instalaciones eléctricas, electrónicas, electromecánicas, vías y trenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro).

Los trabajadores indicaron que el deterioro responde a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, ya que no se han destinado recursos suficientes para la adquisición de materiales e insumos indispensables. Este escenario, puntualizaron, compromete la seguridad y la operación diaria de la red.

El sindicato también señaló que, pese a reuniones previas con Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Finanzas del gobierno local, no han recibido una respuesta concreta a sus demandas ni un plan que atienda las carencias identificadas en materia técnica y laboral:

“Nos hemos reunido en diversas ocasiones con el Secretario de Finanzas de su Gobierno, Juan Pablo de Botton Falcón, con la finalidad de darle a conocer y presentarle por escrito puntualmente todas las carencias que existen en nuestro Centro de Trabajo, tanto del orden técnico como laboral, sin que hasta esta fecha tengamos respuesta a nuestros planteamientos”.

En la estación Mixihuca se registró humo en el andén la tarde de este lunes 9 de febrero. Crédito: X/@la_lizs

Inconformidad por uso de presupuesto

El sindicato manifestó inconformidad con el uso de presupuesto público para obras de carácter estético en estaciones de la Línea 2 del Metro, al considerar que existen prioridades técnicas sin resolver. Además, reiteró su rechazo a la contratación de servicios externos (outsourcing) para tareas que, aseguran, pueden realizar los propios trabajadores del STC con mayor eficiencia y menor costo, lo que permitiría beneficiar económicamente a la plantilla sindicalizada.

Entre los puntos que resumen los reclamos del sindicato destacan:

Carencia de mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura esencial.

Falta de respuesta a las peticiones laborales y técnicas presentadas al gobierno.

Uso de recursos para obras no prioritarias frente a necesidades operativas.

Oposición al outsourcing en tareas técnicas internas.

Suspensión de trabajo extraordinario y protesta de “brazos caídos”

El Consejo Nacional de Delegados del sindicato determinó suspender el trabajo extraordinario desde el 27 de febrero y realizar la protesta de brazos caídos el 3 de marzo, como medida de presión para garantizar la seguridad de los usuarios y defender derechos laborales:

“El próximo 03 de marzo los trabajadores se manifestarán en brazos caídos en todas las áreas técnicas y operativas del Sistema de Transporte Colectivo, como una medida de garantizar la seguridad de los usuarios que trasladamos a diario en este medio de transporte y la defensa de nuestros derechos laborales”.

La organización sindical solicita la intervención urgente de Clara Brugada para que se asignen los recursos necesarios y se prioricen las demandas expuestas. Reiteraron su disposición al diálogo y la colaboración para encontrar soluciones, pero advirtieron que requieren respuestas concretas y acciones inmediatas que aseguren la operación segura del Metro y mejores condiciones para el personal.