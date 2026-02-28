México

Sindicato del Metro iniciará manifestación de “brazos caídos” el próximo 3 de marzo, piden intervención de Clara Brugada

El colectivo mostró preocupación por las instalaciones del orden eléctrico, electrónico, electromecánico, vías, así como trenes del transporte que traslada a miles de personas en CDMX

Guardar
Sindicato de Trabajadores del STC
Sindicato de Trabajadores del STC Metro convocaron a manifestarse. (X/ @MetroCDMX)

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) informó que el próximo 3 de marzo, empleados de diversas áreas técnicas y operativas del Metro realizarán una manifestación de “brazos caídos” en demanda de soluciones ante el deterioro de las instalaciones y la falta de recursos que, aseguran, ponen en riesgo la seguridad y eficiencia del servicio en la Ciudad de México.

La organización sindical hizo un llamado directo a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que intervenga y se asignen fondos suficientes a necesidades técnicas y laborales consideradas urgentes.

Sindicato muestra preocupación por instalaciones del Metro

En una comunicación dirigida a la mandataria capitalina, el sindicato expresó su preocupación por el estado de las instalaciones eléctricas, electrónicas, electromecánicas, vías y trenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro).

Los trabajadores indicaron que el deterioro responde a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, ya que no se han destinado recursos suficientes para la adquisición de materiales e insumos indispensables. Este escenario, puntualizaron, compromete la seguridad y la operación diaria de la red.

El sindicato también señaló que, pese a reuniones previas con Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Finanzas del gobierno local, no han recibido una respuesta concreta a sus demandas ni un plan que atienda las carencias identificadas en materia técnica y laboral:

“Nos hemos reunido en diversas ocasiones con el Secretario de Finanzas de su Gobierno, Juan Pablo de Botton Falcón, con la finalidad de darle a conocer y presentarle por escrito puntualmente todas las carencias que existen en nuestro Centro de Trabajo, tanto del orden técnico como laboral, sin que hasta esta fecha tengamos respuesta a nuestros planteamientos”.

En la estación Mixihuca se
En la estación Mixihuca se registró humo en el andén la tarde de este lunes 9 de febrero. Crédito: X/@la_lizs

Inconformidad por uso de presupuesto

El sindicato manifestó inconformidad con el uso de presupuesto público para obras de carácter estético en estaciones de la Línea 2 del Metro, al considerar que existen prioridades técnicas sin resolver. Además, reiteró su rechazo a la contratación de servicios externos (outsourcing) para tareas que, aseguran, pueden realizar los propios trabajadores del STC con mayor eficiencia y menor costo, lo que permitiría beneficiar económicamente a la plantilla sindicalizada.

Entre los puntos que resumen los reclamos del sindicato destacan:

  • Carencia de mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura esencial.
  • Falta de respuesta a las peticiones laborales y técnicas presentadas al gobierno.
  • Uso de recursos para obras no prioritarias frente a necesidades operativas.
  • Oposición al outsourcing en tareas técnicas internas.

Suspensión de trabajo extraordinario y protesta de “brazos caídos”

El Consejo Nacional de Delegados del sindicato determinó suspender el trabajo extraordinario desde el 27 de febrero y realizar la protesta de brazos caídos el 3 de marzo, como medida de presión para garantizar la seguridad de los usuarios y defender derechos laborales:

El próximo 03 de marzo los trabajadores se manifestarán en brazos caídos en todas las áreas técnicas y operativas del Sistema de Transporte Colectivo, como una medida de garantizar la seguridad de los usuarios que trasladamos a diario en este medio de transporte y la defensa de nuestros derechos laborales”.

La organización sindical solicita la intervención urgente de Clara Brugada para que se asignen los recursos necesarios y se prioricen las demandas expuestas. Reiteraron su disposición al diálogo y la colaboración para encontrar soluciones, pero advirtieron que requieren respuestas concretas y acciones inmediatas que aseguren la operación segura del Metro y mejores condiciones para el personal.

Temas Relacionados

MetroCDMXManifestaciónBrazos CaídosClara Brugadamexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Detienen a cuatro presuntos integrantes del CJNG con armamento en Chiapas, uno es menor de edad

Los sujetos fueron localizados con un parche que tenía las siglas de la organización criminal

Detienen a cuatro presuntos integrantes

Cynthia Klitbo habla de la enfermedad incurable con la que fue diagnosticada y la llevó a depresión

Con sinceridad y hasta un toque de humor, la famosa villana de telenovelas habló sobre los retos de su diagnóstico y cómo ha logrado ver mejoras en su bienestar y actitud

Cynthia Klitbo habla de la

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de febrero: Mujer de la tercera edad habría fallecido tras caer a las vías en la estación Zócalo/Tenochtitlán, según reportes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de febrero: SNTSTC anuncia acción de “brazos caídos” el 3 de marzo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Clima en Puebla de Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este 28 de febrero

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Puebla de Zaragoza:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cuatro presuntos integrantes

Detienen a cuatro presuntos integrantes del CJNG con armamento en Chiapas, uno es menor de edad

Faltan por capturar a seis implicados en el asesinato de Carlos Manzo, afirma Fiscalía de Michoacán

Policías detenidos en Ecuandureo servían como halcones del CJNG durante bloqueos tras el abatimiento de “El  Mencho”

Abatimiento de El Mencho provocó aumento de violencia en Uruapan, Michoacán: alcaldesa anuncia reforzamiento de seguridad

Colectivo denuncia mensaje de impunidad tras asesinato de madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Klitbo habla de la

Cynthia Klitbo habla de la enfermedad incurable con la que fue diagnosticada y la llevó a depresión

Desde Grupo Firme hasta Edén Muñoz: revelan presuntos nexos de El Mencho con la planeación del Carnaval de Autlán 2026

Christian Chávez revela su recaída en las drogas después del reencuentro de RBD y cuenta cómo logró recuperarse

Shakira en el Zócalo: estas son las estaciones del Metro de la CDMX que estarán cerradas por el concierto

Angelique Boyer reacciona al regreso de Gala Montes a las telenovelas en “Corazón de oro”

DEPORTES

Esta es la nueva fecha

Esta es la nueva fecha del Clásico Nacional femenil entre Chivas y América

Estas son las fechas de exhibición del trofeo del Mundial en Guadalajara

América habría puesto en la mira a Luis Chávez como su refuerzo estelar para el siguiente torneo

Rodrigo Huescas revela los detalles de su aparatosa lesión: “Puede que llegue al Mundial y puede que no”

La Liga MX cambia el horario de dos partidos clave de la jornada 10