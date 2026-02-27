México

Shakira en el Zócalo: ubicaciones de las pantallas gigantes para ver el concierto gratis

Se instalarán pantallas en puntos estratégicos del Centro Histórico para que miles de asistentes puedan seguir el concierto

Guardar
Se instalarán pantallas en puntos
Se instalarán pantallas en puntos estratégicos del Centro Histórico para que miles de asistentes puedan seguir el concierto. (Infobae México / Especial)

El próximo domingo 1 de marzo, la capital mexicana se prepara para recibir a miles de asistentes durante el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, un evento que marcará el inicio de las actividades culturales con motivo del Día Internacional de la Mujer. Frente a la expectativa por la gran afluencia, el Gobierno de la Ciudad de México ha diseñado un operativo que contempla la instalación de pantallas gigantes en diversos puntos del Centro Histórico y un refuerzo en el servicio de transporte público.

Las autoridades capitalinas han dado a conocer que se instalarán pantallas gigantes tanto dentro como fuera del cuadrante principal del Zócalo, con el objetivo de permitir que la mayor cantidad de personas pueda disfrutar del espectáculo, aun si el acceso a la plaza se satura. Entre los puntos seleccionados para colocar estas pantallas destacan:

  • La Alameda Central
  • Avenida Juárez
  • La calle 5 de Mayo
  • Calle 20 de Noviembre
  • La calle Pino Suárez
  • Monumento a la Revolución
Alternativas viales por concierto de
Alternativas viales por concierto de Shakira en el Estadio GNP este viernes 27 de febrero. Foto: X/@OVIALCDMX.

Además, se habilitarán 12 módulos de atención ciudadana en las inmediaciones, algunos de los cuales contarán con transmisiones en vivo del concierto.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha subrayado la relevancia de este evento al señalar que “este domingo arrancamos con las actividades culturales en el marco del #8M con la presentación de una de las cantantes latinas más importantes de la historia, ¡no faltes, es gratis!”. Según información oficial, la presencia de Shakira y el arranque anticipado de las celebraciones por el 8 de marzo buscan generar un ambiente de convivencia y reivindicación en torno a los derechos de las mujeres.

Operativo especial para el concierto de Shakira en el Zócalo

El operativo de movilidad contempla un horario extendido en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Las líneas 1, 2 y 9 ofrecerán servicio hasta la 01:00 de la mañana del lunes, aunque la estación Zócalo de la Línea 2 permanecerá cerrada durante el evento.

La presentación de la cantante
La presentación de la cantante colombiana dará inicio a las actividades culturales por el Día Internacional de la Mujer, que se celebrarán en la Ciudad de México durante marzo. FOTO: CORTESÍA OCESA/NICOLÁS GERARDÍN/CUARTOSCURO.COM

Para facilitar el retorno seguro de los asistentes, el Metrobús también ampliará su horario en las líneas 1 y 7, con unidades que partirán cada 15 minutos desde las 00:00 horas y hasta la 01:00, cubriendo los trayectos entre El Caminero e Indios Verdes y entre Glorieta Violeta e Indios Verdes. El gobierno local ha enfatizado que estas medidas pretenden garantizar la seguridad y el acceso a la cultura para todas las personas que acudan al concierto de Shakira en el principal punto de encuentro de la ciudad.

Temas Relacionados

ShakiraZócaloCDMXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temporada de calor: cuánta agua necesitas consumir para prevenir riesgos

Las recomendaciones médicas enfatizan la importancia de incrementar el consumo de líquidos y alimentos con alto contenido de agua, especialmente durante olas de calor

Temporada de calor: cuánta agua

Narconómina del CJNG: las cinco claves que muestran el verdadero alcance del cártel

Los papeles revelados permiten dimensionar la estructura financiera del grupo, según el experto en seguridad, David Saucedo

Narconómina del CJNG: las cinco

Vecinos de Iztacalco exigen seguridad tras hallazgo de mujer sin vida en bajopuente

Habitantes de la zona alertaron a las autoridades tras descubrir a la víctima en el cruce de Canal Río Churubusco y Avenida 7

Vecinos de Iztacalco exigen seguridad

Temporada de jacarandas 2026: cuándo inicia y dónde verlas en CDMX

Esta flor ha ganado especial reconocimiento entre quienes recorren las calles de la capital en primavera

Temporada de jacarandas 2026: cuándo

Revelan video de la persecución y arresto de un miembro del Cártel del Golfo en Texas

Juan González, de 24 años, enfrenta cargos federales por tráfico de personas y evasión de arresto

Revelan video de la persecución
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narconómina del CJNG: las cinco

Narconómina del CJNG: las cinco claves que muestran el verdadero alcance del cártel

Revelan video de la persecución y arresto de un miembro del Cártel del Golfo en Texas

Los hermanos Arzate: así llegaron al Cártel de Sinaloa y consolidaron su poder con “El Mayo” Zambada

Policías de Ecuandureo vinculados al CJNG servían al “R1” y no estaban registrados en el SESNSP

Vinculan a proceso a “El Seven” de la Familia Michoacana, implicado en el homicidio de cinco personas en Tláhuac

ENTRETENIMIENTO

Cazzu revela que a su

Cazzu revela que a su hija Inti le gusta cantar y emociona a sus fans

Momo Guzmán anuncia pausa en redes tras recibir amenazas

Majo Aguilar rinde homenaje a Juan Gabriel con una emotiva versión de “Así Fue”

Documental sobre los 50 años de Iron Maiden llegará a salas de México en esta fecha

Gala Montes responde a los rumores de haber condicionado su regreso a las telenovelas en “Corazón de oro”

DEPORTES

Holanda y Japón inspeccionan el

Holanda y Japón inspeccionan el Estadio BBVA para el Mundial 2026

La estrella de Japón que podría perderse el Mundial 2026 en México

Gianni Infantino sostuvo llamada con Claudia Sheinbaum: FIFA reitera confianza en México para el Mundial 2026

Muere Marco Tolama, periodista experto en Fórmula 1 y ex colaborador de José Ramón Fernández

Lesión de Mateo Chávez, qué le sucedió