Shakira en el Zócalo: ubicaciones de las pantallas gigantes para ver el concierto gratis

Se instalarán pantallas en puntos estratégicos del Centro Histórico para que miles de asistentes puedan seguir el concierto. (Infobae México / Especial)

El próximo domingo 1 de marzo, la capital mexicana se prepara para recibir a miles de asistentes durante el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, un evento que marcará el inicio de las actividades culturales con motivo del Día Internacional de la Mujer. Frente a la expectativa por la gran afluencia, el Gobierno de la Ciudad de México ha diseñado un operativo que contempla la instalación de pantallas gigantes en diversos puntos del Centro Histórico y un refuerzo en el servicio de transporte público.

Las autoridades capitalinas han dado a conocer que se instalarán pantallas gigantes tanto dentro como fuera del cuadrante principal del Zócalo, con el objetivo de permitir que la mayor cantidad de personas pueda disfrutar del espectáculo, aun si el acceso a la plaza se satura. Entre los puntos seleccionados para colocar estas pantallas destacan:

La Alameda Central

Avenida Juárez

La calle 5 de Mayo

Calle 20 de Noviembre

La calle Pino Suárez

Monumento a la Revolución

Alternativas viales por concierto de Shakira en el Estadio GNP este viernes 27 de febrero. Foto: X/@OVIALCDMX.

Además, se habilitarán 12 módulos de atención ciudadana en las inmediaciones, algunos de los cuales contarán con transmisiones en vivo del concierto.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha subrayado la relevancia de este evento al señalar que “este domingo arrancamos con las actividades culturales en el marco del #8M con la presentación de una de las cantantes latinas más importantes de la historia, ¡no faltes, es gratis!”. Según información oficial, la presencia de Shakira y el arranque anticipado de las celebraciones por el 8 de marzo buscan generar un ambiente de convivencia y reivindicación en torno a los derechos de las mujeres.

Operativo especial para el concierto de Shakira en el Zócalo

El operativo de movilidad contempla un horario extendido en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Las líneas 1, 2 y 9 ofrecerán servicio hasta la 01:00 de la mañana del lunes, aunque la estación Zócalo de la Línea 2 permanecerá cerrada durante el evento.

La presentación de la cantante colombiana dará inicio a las actividades culturales por el Día Internacional de la Mujer, que se celebrarán en la Ciudad de México durante marzo. FOTO: CORTESÍA OCESA/NICOLÁS GERARDÍN/CUARTOSCURO.COM

Para facilitar el retorno seguro de los asistentes, el Metrobús también ampliará su horario en las líneas 1 y 7, con unidades que partirán cada 15 minutos desde las 00:00 horas y hasta la 01:00, cubriendo los trayectos entre El Caminero e Indios Verdes y entre Glorieta Violeta e Indios Verdes. El gobierno local ha enfatizado que estas medidas pretenden garantizar la seguridad y el acceso a la cultura para todas las personas que acudan al concierto de Shakira en el principal punto de encuentro de la ciudad.