Gobierno de Sheinbaum envía segundo convoy de asistencia a Cuba con mil 193 toneladas de apoyo

El cargamento incluye alimentos donados por la sociedad civil, simbolizando la solidaridad entre los pueblos de México y Cuba. | SRE

En un gesto que reafirma la histórica relación de cooperación entre ambas naciones, dos buques de la Armada de México arribaron este sábado al puerto de La Habana, Cuba, cargados con casi 1,200 toneladas de ayuda humanitaria. Este envío representa el segundo esfuerzo de gran escala coordinado por el gobierno mexicano en menos de un mes, destinado a aliviar la compleja situación social y económica que atraviesa la isla caribeña.

Las embarcaciones de apoyo logístico, identificadas como el Papaloapan y el Huasteco, entraron a la bahía de la capital cubana al amanecer. De acuerdo con informes de la Cancillería mexicana, el cargamento total asciende a 1,193 toneladas de víveres, los cuales serán distribuidos entre la población civil. Entre los insumos principales se encuentran productos de canasta básica como arroz, frijol, leche en polvo, galletas y artículos de higiene personal, fundamentales ante la escasez que impera en el mercado local.

Solidaridad civil y despliegue naval

Un aspecto destacado de este operativo es la integración de la ciudadanía mexicana en el esfuerzo de asistencia. De las casi 1,200 toneladas transportadas, 23 toneladas corresponden a donaciones directas de civiles mexicanos, quienes participaron en diversas campañas de recolección organizadas en territorio nacional. Este componente subraya que el apoyo no es solo una estrategia de Estado, sino un reflejo del sentimiento de fraternidad de la sociedad mexicana hacia el pueblo cubano.

Este es el segundo envío de importancia bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el arribo previo el pasado 12 de febrero de otras 814 toneladas de insumos básicos. Con esta frecuencia de entregas, México se consolida como uno de los aliados más activos en la provisión de asistencia directa, en un momento donde las redes de suministro de la isla se encuentran bajo máxima presión.

Este es el segundo cargamento enviado por el gobierno de Sheinbaum. (Gobierno de México)

Un contexto de crisis sistémica

La llegada del Papaloapan y el Huasteco ocurre en un escenario crítico. Cuba enfrenta actualmente una de sus peores crisis económicas en décadas, caracterizada por una inflación galopante, apagones prolongados y una caída drástica en la producción nacional. El gobierno cubano ha denunciado reiteradamente que el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y el bloqueo energético de facto han asfixiado su capacidad de recuperación.

Incluso organismos internacionales han encendido las alarmas. Representantes de la ONU en Cuba han advertido que la situación ha escalado de una escasez temporal a un choque energético sistémico, lo que multiplica los riesgos para los sectores más vulnerables de la población. En este sentido, la ayuda enviada por México actúa como un paliativo urgente para frenar el deterioro de las condiciones de vida de miles de familias cubanas.

Autoridades de ambos países supervisaron la descarga de los contenedores en el muelle de La Habana, asegurando que la logística de distribución priorice las zonas con mayores índices de desabasto. Con este movimiento, la relación bilateral México-Cuba se mantiene en un punto alto de colaboración humanitaria y política, enviando un mensaje claro de apoyo regional ante las presiones externas y las dificultades internas que enfrenta la mayor de las Antillas.