Buques de la Marina de México llegan con 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

El gobierno de México confirmó la llegada de la ayuda humanitaria a Cuba. | SRE

La Secretaría de Marina informó que esta mañana llegó a Cuba la ayuda humanitaria que envió el gobierno de México, en los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox, los cuales zarparon esta semana de Veracruz con una carga de más de 814 toneladas de víveres.

Esto, en el contexto de la crisis energética y el desabastecimiento que enfrenta la isla por el bloqueo petrolero de Estados Unidos hacia Cuba.

En un comunicado, el gobierno federal resaltó que el envío de ayuda humanitaria se realizó “en cumplimiento a la tradición solidaria del pueblo de México”, señalando que anteriormente apoyó a Estados Unidos en situaciones como los incendios en California y las inundaciones en Texas.

“Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan, así en los últimos meses hemos enviado ayuda a distintos países que han requerido de nuestro apoyo frente a los incendios en California, Estados Unidos y en Chile, las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente”, se lee en el documento.

La Marina destacó que el Buque Papaloapan transportó desde el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz, alimentos de primera necesidad, entre los que destacan leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal, que en suma conformaron una carga 536 toneladas.

Por su parte, en el Buque Isla Holbox, se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo para atenciones de ese mismo fin.

La dependencia federal precisó que el buque Papaloapan zarpó del Puerto de Veracruz la mañana del 8 de febrero, a las 08:00 horas, y el navío Isla Holbox partió alrededor del mediodía.

En el mismo comunicado, resaltó que aún quedan más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas, sin mencionar alguna fecha prevista para ello.

“Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria. Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos”, concluyó.