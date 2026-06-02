CNTE concluye primera mesa de diálogo: aún sin fecha para reunión con la presidenta

CNTE concluye mesa de diálogo sin acuerdos ni fecha para reunión con la presidenta.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informó que la primera mesa de negociación con autoridades federales terminó sin acuerdos concretos y sin definir cuándo será recibida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

CNTE exige respuesta directa de la Presidencia

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyó este martes una nueva mesa de diálogo con funcionarios del Gobierno federal sin obtener una fecha para una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, uno de los principales objetivos planteados por la organización magisterial en el marco de su paro nacional indefinido.

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Reunión entre CNTE y Gobierno federal termina sin acuerdo ni fecha con la presidenta. Crédito; especial

Al término del encuentro celebrado en la Secretaría de Gobernación, los representantes de la CNTE señalaron que acudieron con el mandato de la Asamblea Nacional Representativa para solicitar una agenda formal que permita discutir directamente con la mandataria federal las demandas centrales del movimiento.

Durante varias horas, la comisión magisterial sostuvo conversaciones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres.

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Las principales demandas del magisterio

La CNTE reiteró que sus exigencias permanecen sin cambios y que esperan respuestas concretas por parte del Gobierno federal.

CNTE mantiene sus demandas centrales sin cambios en la mesa de diálogo. REUTERS/Luis Cortes

Entre los principales puntos que impulsa el movimiento destacan:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 .

Eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) .

Reversión de la reforma educativa .

Mejoras salariales para el magisterio .

Condiciones laborales y de jubilación más favorables.

Los dirigentes señalaron que, pese al intercambio con las autoridades, no recibieron una respuesta sobre cuándo podría realizarse una reunión con la presidenta para abordar estos temas de manera directa.

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Mesa de negociación entra en receso sin acuerdos

De acuerdo con la representación sindical, la reunión terminó con un receso y sin compromisos concretos respecto a la agenda presidencial.

Mesa de negociación entra en receso sin acuerdos entre CNTE y Gobierno federal. EFE/Mario Guzmán

Los dirigentes explicaron que incluso solicitaron que el encuentro permaneciera abierto hasta recibir una definición sobre el día y la hora en que la titular del Ejecutivo podría atender a la Comisión Nacional Única de Negociación.

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Sin embargo, afirmaron que no hubo una respuesta definitiva.

La CNTE informó que los resultados serán presentados ante su Asamblea Nacional Representativa, instancia que determinará los siguientes pasos de la movilización.

Protestas escalan en la Ciudad de México

Mientras se desarrollaban las negociaciones, integrantes de la CNTE realizaron nuevas movilizaciones en distintos puntos de la capital del país, incluyendo bloqueos en Paseo de la Reforma y Circuito Interior.

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Protestas de la CNTE escalan durante diálogo con el Gobierno federal. (Crédito: Víctor Cisneros/Infobae México)

La jornada también estuvo marcada por actos de vandalismo contra una exposición relacionada con el Mundial de Futbol 2026 instalada sobre Paseo de la Reforma.

Manifestantes derribaron varias figuras monumentales de futbolistas y quemaron algunos de los uniformes que portaban.

Las acciones provocaron afectaciones viales en una de las principales arterias de la Ciudad de México y se sumaron a los incidentes registrados un día antes en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

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Conflicto sigue abierto rumbo al Mundial 2026

La falta de acuerdos mantiene abierto el conflicto entre la CNTE y el Gobierno federal.

Conflicto con la CNTE sigue abierto rumbo al Mundial 2026. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La organización magisterial ha advertido que continuará con sus movilizaciones mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus demandas.

Además, dirigentes del movimiento han señalado que podrían intensificar las protestas durante las actividades relacionadas con la inauguración del Mundial de Futbol 2026, prevista para los próximos días en la capital del país.

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Por ahora, el diálogo permanece en pausa y la principal exigencia de la CNTE sigue sin respuesta: una reunión directa con la presidenta para discutir una ruta de solución a sus demandas laborales, salariales y de seguridad social.